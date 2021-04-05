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Giriş Tarihi: 5.4.2021 13:31

5.sezon ne zaman yayınlanacak? ile bekleniyor!

La Casa De Papel 5.sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix ile La Casa De Papel yeni sezon bekleniyor!

İlk 4 sezonu ile büyük bir hayran kitlesine sahip olmayı başaran, dünya çapında ünlenen ve platformunda yayınlanan yeni sezon yayın tarihi, dizinin hayranları tarafından sorgulanıyor. Son dönemin en dikkat çekici dizileri arasında yer almasının dışında sıra dışı konusu, sürükleyici hikayesi ve oyuncu kadrosu ile de başarısını sürdürmeye devam ediyor. 5.sezonun aynı zamanda final sezonu olacağı bilinirken ne zaman sorusunun yanıtı da merak ediliyor. Netflix ekranlarına gelen ne zaman yayınlanacak? Diziye dair bilgiler!

Profesör olarak adlandırılan bir suç dehasının İspanya Kraliyet Darphanesi'ne yaptığı soygun planı ile başlayan yeni sezon ne zaman sorusunun yanıtı dizinin hayranları tarafından sorgulanmaya başlandı. İçlerinde 8 suçlunun olduğu bir ekibin başlattığı soygun büyük bir yankı uyandırmıştır. İlk 4 sezonu ile büyük bir başarı yakalayan ve bu başarısını sürdüren ne zaman yayınlanacak? ile bekleniyor!

LA CASA DE PAPEL YENİ SEZON NE ZAMAN?

La Casa De Papel 5.sezon yayın tarihi, dizinin milyonlarca hayranı tarafından merakla bekleniyor. Netflix ya da dizinin yapımcısından herhangi resmi bir açıklama henüz bulunmazken dizinin yeni ve son sezonunun bu yıl içerisinde yayınlanması öngörülüyor.

La Casa De Papel 5.sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix ile La Casa De Papel yeni sezon bekleniyor!

LA CASA DE PAPEL KONUSU

Profesör olarak adlandırılan bir suç dehası, tarihin en büyük soygununu yapmayı planlar. Amacı İspanya Kraliyet Darphanesine girmektir. Bunun için de işlerinde uzman olan 8 suçludan oluşan bir ekip kurar. Ekip, 5 aylık bir eğitim sürecinden geçer ve bu sürede her ihtimali hesaba katarak soygunu kusursuz bir hale getirirler. Artık her şey hazırdır. 8 kişi, rehineleri de yanlarına alarak kendilerini İspanya Kraliyet Darphanesine kitler fakat hiç hesaba katmadıkları olaylar gerçekleşir.

La Casa De Papel 5.sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix ile La Casa De Papel yeni sezon bekleniyor!

LA CASA DE PAPEL OYUNCULARI

Profesör, Álvaro Morte

Soygunun kurucusu ve ekibin başı konumundadır. İzledikçe profesörün dahi olduğunu, her detayı en ince ayrıntısına kadar planladığını göreceksiniz. Zamanla profesörün aşık yönüde ortaya çıkacaktır.

Berlin, Pedro Alonso

Takımın içinde lider olmak isteyen sivri karakterdir. İzledikçe belkide sinir olacağınız belkide çok seveceğiniz bir karakterdir. Sert gibi görünsede duygusal tarafını ilerleyen sezonlarda anlayacaksınız.

Tokio, Úrsula Corberó

Ekibin en dikkat çeken ismi. Cesareti, lider duruşu ve arkadaşları ile ilişkisi dikkat çekmektedir. Güzelliği, stili ile hayranlarına örnek olmakta.

Denver, Jaime Lorente

Ekibin en neşeli isimlerinden birisi. Romantik, aşık ve oldukça kavgacı bir karakterdir.

La Casa De Papel 5.sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix ile La Casa De Papel yeni sezon bekleniyor!

Raquel Murillo, Itziar Ituño

Suçluları yakalamak için çabalasada işin gerçek yüzü fikirlerini değiştirecektir. Karakter güçlü kadın karakterlerin iş yaşamındaki noktalara değinirken yer yer kendimizi görebileceğimiz bir karakter.

Nairobi, Alba Flores

Ekipte yer alan iki kadından biridir. Ekibe alınmadan önce uyuşturucu satıcılığı yapan Alba, güçlü görünmeye çalışıyor fakat, yaşadığı zorluklar duygusallığını ortaya çıkarmaktadır. Eğlenceli, hüzünlü ve bazende abla gibi oluşu ile dengesiz karakter profili çizmektedir.

Rio, Miguel Herrán

Grubun en genç üyesi Rio, yaşından dolayı belkide oldukça asi ve korkusuz. Aşkı için göze alamayacağı hiçbirşey yok. Tecrübesiz hareketlerden dolayı gruptakileri sinir etse de, sempatisiyle hepsinin gönlünü almayı başarıyor.

Mónica Gaztambide, Esther Acebo

Rehine olarak başta yer alan karakter, cesareti ile beraber ekibe dahil olmuştur.

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La Casa De Papel 5.sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix ile La Casa De Papel yeni sezon bekleniyor!
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