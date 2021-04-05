İlk 4 sezonu ile büyük bir hayran kitlesine sahip olmayı başaran, dünya çapında ünlenen ve Netflix platformunda yayınlanan La Casa De Papel yeni sezon yayın tarihi, dizinin hayranları tarafından sorgulanıyor. Son dönemin en dikkat çekici dizileri arasında yer almasının dışında sıra dışı konusu, sürükleyici hikayesi ve oyuncu kadrosu ile de başarısını sürdürmeye devam ediyor. 5.sezonun aynı zamanda final sezonu olacağı bilinirken La Casa De Papel yeni sezon ne zaman sorusunun yanıtı da merak ediliyor. Netflix ekranlarına gelen La Casa De Papel 5.sezon ne zaman yayınlanacak? Diziye dair bilgiler!

Profesör olarak adlandırılan bir suç dehasının İspanya Kraliyet Darphanesi'ne yaptığı soygun planı ile başlayan La Casa De Papel yeni sezon ne zaman sorusunun yanıtı dizinin hayranları tarafından sorgulanmaya başlandı. İçlerinde 8 suçlunun olduğu bir ekibin başlattığı soygun büyük bir yankı uyandırmıştır. İlk 4 sezonu ile büyük bir başarı yakalayan ve bu başarısını sürdüren La Casa De Papel 5.sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix ile La Casa De Papel yeni sezon bekleniyor!

LA CASA DE PAPEL YENİ SEZON NE ZAMAN?

La Casa De Papel 5.sezon yayın tarihi, dizinin milyonlarca hayranı tarafından merakla bekleniyor. Netflix ya da dizinin yapımcısından herhangi resmi bir açıklama henüz bulunmazken dizinin yeni ve son sezonunun bu yıl içerisinde yayınlanması öngörülüyor.