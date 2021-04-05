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Giriş Tarihi: 5.4.2021 16:10

filmi konusu ve oyuncuları | konusu nedir, oyuncuları kimler?

Mavi Korku 2 filmi konusu ve oyuncuları | Mavi Korku 2 filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Bu akşam (5 Nisan 2021 Pazartesi) ATV ekranlarına gelecek olan filmi için geri sayım başladı. 2018 yılı yapımı olan filmin yönetmen koltuğunda Darin Scott oturuyor. Gerilim ve aksiyon türlerinde olan filmde; bir grup bilim insanının beyin kanserine çözüm bulabilme umuduyla hayvanlar üzerinde deney yapmasını ve yapılan deneylerin sonucunda köpek balıklarında yaşanan değişimi ele alıyor. Bu bakımdan; konusu nedir? kimler? Filme dair bilgiler…

Mavi Korku 2 filmi ATV ekranlarında olacak. Gerilim ve aksiyon türde film sevenler için kaçınılmaz bir fırsat olan bu filmde hayvanlar üzerinde yapılan deneylerin sonuçlarının nasıl ve nereye gideceği gözler önüne serilecek. Köpek balıkları üzerinde deney yapılması sonucu köpek balıklarının eskiye göre artık düşünebilen, zeki ve kana daha aç bir hayvan oldukları anlatılacak. Buna göre; Mavi Korku 2 filmi konusu nedir? Mavi Korku 2 filmi oyuncuları kimler?

MAVİ KORKU 2 FİLMİ KONUSU

Bir grup bilim insanı beyin kanserine çözüm bulabilme umuduyla hayvanlar üzerinde deney yapmaktadırlar. Deneyler sonucu köpek balıkları eskiye nazaran artık düşünebilen, zeki ve kana daha aç bir hayvan olmuşlardır. Üzerlerinde deney yapan insanların elinden bir şekilde kurtulan ve denize açılan köpek balıkları artık herkes için bir tehdit unsuru olmaktadır ve ilk hedefleri kendilerini bu deneye sokan ekiptir.

MAVİ KORKU 2 FİLMİ OYUNCULARI

Yapım Yılı : 2018

Yönetmen : Darin Scott

Türü : Gerilim, Aksiyon

Oyuncular : Danielle Savre, Rob Mayes, Michael Beach

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Mavi Korku 2 filmi konusu ve oyuncuları | Mavi Korku 2 filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?
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