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Giriş Tarihi: 5.4.2021 18:05 Son Güncelleme: 5.4.2021 18:05

son bölüm izle! Dicle ve Ayla arasındaki gerilim artıyor |

Menajerimi Ara son bölüm izle! Dicle ve Ayla arasındaki gerilim artıyor | Star TV

ekranlarında Pazar günleri yayınlanan 32. son bölümle diziseverlerin evlerine konuk oldu. Dizinin son bölümünde Dicle ve Ayla arasındaki gerilim giderek artıyor. Öte yandan dizinin son bölümünü kaçıran ve tekrar izlemek isteyenler “” şeklinde araştırmalarına devam ediyor. Star TV ile Menajerimi Ara son bölüm izleme linki ve özet detayları.

Menajerimi Ara 32. son bölümle Star TV ekranlarındaki yerini dün aldı. Dizinin televizyonda yayınlanan son bölümünü izleyemeyen ve tekrar izlemek isteyen diziseverler "Menajerimi Ara son bölüm izle" şeklinde araştırmalar yapıyor.

MENAJERİMİ ARA SON BÖLÜM İZLE

Star TV ile Menajerimi Ara son bölüm izleme linki ile son bölüm özet detayları şöyle;



Aşağıdaki linke tıklayarak Menajerimi Ara 32. son bölüm tamamını kesintisiz olarak izleyebilirsiniz…

https://www.startv.com.tr/dizi/menajerimi-ara/son-bolum



MENAJERİMİ ARA 32. BÖLÜM ÖZETİ

Dicle ve Ayla arasındaki gerilim artarken Barış, annesi ve Dicle arasında kalır. Feris'in oyuncusunun bitmek bilmeyen hıçkırık krizi sette işlerin karışmasına sebep olur. Peride'nin temsil ettiği Selda Alkor ile Çınar'ın oyuncusu ve seslendirme sanatçısı yeni bir projeye hazırlanırken basında çıkan haberler herkesi derinden üzer. Yaşanan beklenmedik gelişmeler menajerleri bir kez daha büyük bir krizle karşı karşıya getirir.



Serkan'ın boşanma davası Feris'le bir adım daha yakınlaşmalarına sebep olur. Ayla, Dicle konusunda Feris'ten yardım ister. Feris'in tutumu merakla beklenirken, Ceyda'nın olaya müdahil oluşu her şeyi değiştirir. Dicle ise Barış için sürpriz bir hamlede bulunur. Ceyda'nın hem Barış'la hem de Kıraç'la ilgili üst üste yaptığı hamleler kafaları karıştırırken Serkan, Ceyda ve Kıraç arasında kimsenin bilmediği bir savaş başlar.

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Menajerimi Ara son bölüm izle! Dicle ve Ayla arasındaki gerilim artıyor | Star TV
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