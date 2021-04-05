Ogün Kaptanoğlu kimdir, kaç yaşında? Uyanış Büyük Selçuklu Turahan karakterini canlandıracak olan Ogün Kaptanoğlu hayatı!

Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölümüyle ekrana gelirken Turahan karakterini canlandıracak olan Ogün Kaptanoğlu hayatı ile ilgili sorgulamalar epey arttı. Pazartesi akşamları yeni bölümleriyle ekrana gelen dizide Turahan karakterini canlandıracak olan ünlü oyuncuyla ilgili olarak Ogün Kaptanoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, dizileri nelerdir sorularına yanıt aranıyor. Ogün Kaptanoğlu, 29 Aralık 1977 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir. İlk, orta ve lise eğitimlerini doğduğu şehir İzmir'de tamamlamıştır. Karşıyaka ve Tuborg kulüplerinde basketbol ve yüzücülük ile ilgilenmiştir.
Ogün Kaptanoğlu son günlerin popüler isimleri arasında bulunuyor. Son olarak Uyanış Büyük Selçuklu'da Turahan'ı canlandıracak olan Ogün Kaptanoğlu hayatına dair merak edilen detaylar şöyle;
Ogün Kaptanoğlu, 29 Aralık 1977 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir. İlk, orta ve lise eğitimlerini doğduğu şehir İzmir'de tamamlamıştır. Karşıyaka ve Tuborg kulüplerinde basketbol ve yüzücülük ile ilgilenmiştir.
Bu dönemlerde ajanslarda modellik yapmaya başlamıştır. 6 yıl modelli yapan Kaptanoğlu, televizyonlardan gelen tekliflerle iki ayrı konsept de programlar sunmaya başlamıştır, bu dönemde 3 ayrı reklam filminde de rol aldı.
2003 yılında Hababam Sınıfı Merhaba adlı filmde rol almıştır. Bunu takip eden Hababam Sınıfı serisinde yardımcı oyuncu olarak görev almıştır.
Ulusal kanallarda ve dizilerde oyunculuğunu sürdürdü. 2006 yılında senarist Osman Dikiciler'in tavsiyesi üzerine yönetmen Aytan Gönülşen'nin Kardan Adamlar adlı filminde Hazım Körmükçü ile ilk başrol oyunculuğu performansını gösterdi. Bu film ile 2006 Antalya Film Festivali'nde yarıştı ve hemen akabinde Kartal Tibet'in yönetmenliğinde "Amerikalılar Karadeniz'de" adlı filmde rol aldı. oyunculuk alanında üstün başarılara imza atan Ogün Kaptanoğlu, bu dönemde İstanbul'a yerleşti. Oyunculuk kariyerine İstiklal Harp Hikâyeleri adlı projelerde Şehit Şerife Bacı televizyon filminde başrol oynayarak devam etmiştir. Daha bir çok yapım da rol almış olan Ogün Kaptanoğlu, oyunculuğun yanında serbest dalış, dağcılık ve motor sporları ile de ilgilenmektedir.
Deli Gönül – 2017
Karagül – 2013
Ay Tutulması – 2011
Tek Türkiye – 2007
Senin Uğruna – 2007
Parmaklıklar Ardında – 2007
Taşların Sırrı – 2006
Büyük Buluşma – 2004
Filmografiler;
Hababam Sınıfı Merhaba - 2004
Hababam Sınıfı Askerde - 2005
Hababam Sınıfı 3,5 - 2006
Taşların Sırrı - 2002
Amerikalılar Karadeniz'de 2 - 2007
Kardan Adamlar - 2006
İstiklal: Kara Yılan - 2007
İstiklal: Şehit Şerife Bacı - 2007
Senin Uğruna - 2007
Parmaklıklar Ardında- 2007
Konak - 2009
Ay Tutulması - 2011