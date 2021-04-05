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Giriş Tarihi: 5.4.2021 14:01

kimdir, kaç yaşında? karakterini canlandıracak olan Ogün Kaptanoğlu hayatı!

Ogün Kaptanoğlu kimdir, kaç yaşında? Uyanış Büyük Selçuklu Turahan karakterini canlandıracak olan Ogün Kaptanoğlu hayatı!

Ünlü oyuncu son günlerde hayatıyla merak edilen isimleri arasında bulunuyor. Son olarak Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Turahan karakteriyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan ünlü isimle ilgili olarak , kaç yaşında, nereli, dizileri nelerdir gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı. Daha önce birçok dizi ve filmde rol alan Kaptanoğlu’nun Uyanış Büyük Selçuklu dizisine konuk oyuncu olarak katılacağını duyanlar hayatına dair detayları araştırmaya başladı. Ogün Kaptanoğlu, 29 Aralık 1977 yılında İzmir’de dünyaya gelmiştir.

Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölümüyle ekrana gelirken Turahan karakterini canlandıracak olan hayatı ile ilgili sorgulamalar epey arttı. Pazartesi akşamları yeni bölümleriyle ekrana gelen dizide Turahan karakterini canlandıracak olan ünlü oyuncuyla ilgili olarak , kaç yaşında, nereli, dizileri nelerdir sorularına yanıt aranıyor. Ogün Kaptanoğlu, 29 Aralık 1977 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir. İlk, orta ve lise eğitimlerini doğduğu şehir İzmir'de tamamlamıştır. Karşıyaka ve Tuborg kulüplerinde basketbol ve yüzücülük ile ilgilenmiştir.

OGÜN KAPTANOĞLU KİMDİR?

Ogün Kaptanoğlu son günlerin popüler isimleri arasında bulunuyor. Son olarak Uyanış Büyük Selçuklu'da Turahan'ı canlandıracak olan Ogün Kaptanoğlu hayatına dair merak edilen detaylar şöyle;

Ogün Kaptanoğlu kimdir, kaç yaşında? Uyanış Büyük Selçuklu Turahan karakterini canlandıracak olan Ogün Kaptanoğlu hayatı!

OGÜN KAPTANOĞLU HAYATI

, 29 Aralık 1977 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir. İlk, orta ve lise eğitimlerini doğduğu şehir İzmir'de tamamlamıştır. Karşıyaka ve Tuborg kulüplerinde basketbol ve yüzücülük ile ilgilenmiştir.

Bu dönemlerde ajanslarda modellik yapmaya başlamıştır. 6 yıl modelli yapan Kaptanoğlu, televizyonlardan gelen tekliflerle iki ayrı konsept de programlar sunmaya başlamıştır, bu dönemde 3 ayrı reklam filminde de rol aldı.

2003 yılında Hababam Sınıfı Merhaba adlı filmde rol almıştır. Bunu takip eden Hababam Sınıfı serisinde yardımcı oyuncu olarak görev almıştır.

Ulusal kanallarda ve dizilerde oyunculuğunu sürdürdü. 2006 yılında senarist Osman Dikiciler'in tavsiyesi üzerine yönetmen Aytan Gönülşen'nin Kardan Adamlar adlı filminde Hazım Körmükçü ile ilk başrol oyunculuğu performansını gösterdi. Bu film ile 2006 Antalya Film Festivali'nde yarıştı ve hemen akabinde Kartal Tibet'in yönetmenliğinde "Amerikalılar Karadeniz'de" adlı filmde rol aldı. oyunculuk alanında üstün başarılara imza atan Ogün Kaptanoğlu, bu dönemde İstanbul'a yerleşti. Oyunculuk kariyerine İstiklal Harp Hikâyeleri adlı projelerde Şehit Şerife Bacı televizyon filminde başrol oynayarak devam etmiştir. Daha bir çok yapım da rol almış olan Ogün Kaptanoğlu, oyunculuğun yanında serbest dalış, dağcılık ve motor sporları ile de ilgilenmektedir.

Ogün Kaptanoğlu kimdir, kaç yaşında? Uyanış Büyük Selçuklu Turahan karakterini canlandıracak olan Ogün Kaptanoğlu hayatı!

OGÜN KAPTANOGLU'NUN ROL ALDIĞI DİZİLER;

Deli Gönül – 2017

Karagül – 2013

Ay Tutulması – 2011

Tek Türkiye – 2007

Senin Uğruna – 2007

Parmaklıklar Ardında – 2007

Taşların Sırrı – 2006

Büyük Buluşma – 2004

Filmografiler;

Hababam Sınıfı Merhaba - 2004

Hababam Sınıfı Askerde - 2005

Hababam Sınıfı 3,5 - 2006

Taşların Sırrı - 2002

Amerikalılar Karadeniz'de 2 - 2007

Kardan Adamlar - 2006

İstiklal: Kara Yılan - 2007

İstiklal: Şehit Şerife Bacı - 2007

Senin Uğruna - 2007

Parmaklıklar Ardında- 2007

Konak - 2009

Ay Tutulması - 2011

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Ogün Kaptanoğlu kimdir, kaç yaşında? Uyanış Büyük Selçuklu Turahan karakterini canlandıracak olan Ogün Kaptanoğlu hayatı!
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