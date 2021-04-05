Ogün Kaptanoğlu kimdir, kaç yaşında? Uyanış Büyük Selçuklu Turahan karakterini canlandıracak olan Ogün Kaptanoğlu hayatı!

Ünlü oyuncu Ogün Kaptanoğlu son günlerde hayatıyla merak edilen isimleri arasında bulunuyor. Son olarak Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Turahan karakteriyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan ünlü isimle ilgili olarak Ogün Kaptanoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, dizileri nelerdir gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı. Daha önce birçok dizi ve filmde rol alan Kaptanoğlu’nun Uyanış Büyük Selçuklu dizisine konuk oyuncu olarak katılacağını duyanlar hayatına dair detayları araştırmaya başladı. Ogün Kaptanoğlu, 29 Aralık 1977 yılında İzmir’de dünyaya gelmiştir.

Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölümüyle ekrana gelirken Turahan karakterini canlandıracak olan Ogün Kaptanoğlu hayatı ile ilgili sorgulamalar epey arttı. Pazartesi akşamları yeni bölümleriyle ekrana gelen dizide Turahan karakterini canlandıracak olan ünlü oyuncuyla ilgili olarak Ogün Kaptanoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, dizileri nelerdir sorularına yanıt aranıyor. Ogün Kaptanoğlu, 29 Aralık 1977 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir. İlk, orta ve lise eğitimlerini doğduğu şehir İzmir'de tamamlamıştır. Karşıyaka ve Tuborg kulüplerinde basketbol ve yüzücülük ile ilgilenmiştir.

OGÜN KAPTANOĞLU KİMDİR?

Ogün Kaptanoğlu son günlerin popüler isimleri arasında bulunuyor. Son olarak Uyanış Büyük Selçuklu'da Turahan'ı canlandıracak olan Ogün Kaptanoğlu hayatına dair merak edilen detaylar şöyle;