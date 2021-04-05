Pideli köfte tarifi ve malzemeleri: Gelinim Mutfakta pideli köfte nasıl yapılır?

Pideli köfte tarifi ve malzemeleri en çok araştırılan başlıklar arasında yer aldı. Gelinim Mutfakta'da gelinlerin yaptığı yemekleri kaynanalar puanlıyor ve gün sonunda birinci seçilen gelin çeyrek altının sahibi oluyor. Bugün yayınlanan programda Pideli köfte yemeği damga vurmuştu. İskenderin köfte halindeki çeşiti olan Bursa'nın meşhur tereyağlı domates soslu ve pideli köfte tarifi ve malzemeleri sizlerle…

MALZEMELER

4 adet tırnak pide

Köfte için:

400 gram köftelik kıyma

1 çay bardağı galeta unu

1 adet soğan,

1 diş dövülmüş sarımsak

Tuz

karabiber

pul biber

Kızartmak için:

Sıvı yağ

Sebze harcı için:

2 adet küçük boy kabak

1 adet soğan,

2 adet kırmızı biber

1 çorba kaşığı sıvı yağ

Sos için:

1 çorba kaşığı biber salçası

1 su bardağı su

YAPILIŞI

Köfte için derin bir kapta kıyma, galeta unu, rendelenmiş soğan, sarımsak, tuz, karabiber ve pul biberi iyice yoğurun. Harçtan küçük ceviz büyüklüğünde parçalar koparın. Elinizle şekil verip, kızdırılmış sıvı yağda kızartın. Sebze harcı için iri küpler halinde doğranmış kabak, dörde bölünmüş soğan ve halka kesilmiş kırmızı biberi, sıvı yağda hafifçe soteleyin. Sos için biber salçasını su ile tavaya alın ve 1-2 dakika karıştırarak pişirin. Pideleri dilimleyerek, servis tabağına alın. Üzerine salçalı sosu gezdirin. Sebzeli harcı üzerine yayın ve en üste de köfteleri yerleştirin. Yoğurtla birlikte servis yapın.