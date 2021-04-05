Reyting sonuçları 4 Nisan 2021 Pazar: Dünün reyting sonuçlarına göre Hercai, Arıza, Teşkilat birinci kim oldu?

Medya gündemini yakından takip edenler reyting sonuçları birincisini merak ediyor. Televizyon ekranlarında yayınlanan dizi ve filmler Total, AB, ABC1 sıralamasında yer bulmaya çalışırken yarışma programları da zirveyi oynuyor. Türk dizilerin ve programlarının devam etmesinde bir kriter olan reytingler yapımcıların hayatında önemli bir yer tutarken reyting sonuçları açıklandı mı, Hercai, Arıza, Teşkilat reyting sonuçları birincisi kim oldu şeklinde sorulara yanıt arıyor. Haftanın ilk gününde projelerde yaşananlar ve dizilerin elde ettikleri reyting sıralamaları merak ediliyor. İşte dünün reyting sonuç sıralaması ile 4 Nisan 2021 reyting sonuçları birincisi!

Reyting sonuçları ile en çok izlenen yapım belli oluyor. Pazar akşamı ekrana gelen yapımlar birincilik için kapışırken kendi izledikleri programların birinci olmasını isteyenler sabah saatlerinden itibaren reyting sonuçları açıklandı mı, , Hercai, Arıza, Teşkilat reyting sonuçları birincisi kim oldu şeklinde sorulara yanıt arıyor. Hafta sonlarının popüler programları yeni bölümleriyle ekrana gelirken 4 Nisan 2021 reyting sonuçları birincisi saat 10.30 ile 11.00 arasında açıklanacağı biliniyor.

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Reyting sonuçları sabah saatlerinden itibaren en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Müthiş bir çekişmeye sahne olan akşamda Hercai, Arıza, Teşkilat birincilik için yarışırken dünün reyting sonuçları ile 4 Nisan reyting sonuçları ile ilgili detaylar şöyle;