Reyting sonuçları 4 Nisan 2021 Pazar: Dünün reyting sonuçlarına göre Hercai, Arıza, Teşkilat birinci kim oldu?

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Giriş Tarihi: 5.4.2021 10:57 Son Güncelleme: 5.4.2021 10:59

4 Nisan 2021 Pazar: Dünün sonuçlarına göre Hercai, Arıza, Teşkilat birinci kim oldu?

Reyting sonuçları açıklanıyor! 4 Nisan Hercai, Arıza, Teşkilat reyting sonuçlarına göre kim birinci oldu?

Medya gündemini yakından takip edenler birincisini merak ediyor. Televizyon ekranlarında yayınlanan dizi ve filmler Total, AB, ABC1 sıralamasında yer bulmaya çalışırken yarışma programları da zirveyi oynuyor. Türk dizilerin ve programlarının devam etmesinde bir kriter olan reytingler yapımcıların hayatında önemli bir yer tutarken sonuçları açıklandı mı, Hercai, Arıza, Teşkilat reyting sonuçları birincisi kim oldu şeklinde sorulara yanıt arıyor. Haftanın ilk gününde projelerde yaşananlar ve dizilerin elde ettikleri reyting sıralamaları merak ediliyor. İşte dünün reyting sonuç sıralaması ile 4 Nisan 2021 reyting sonuçları birincisi!

ile en çok izlenen yapım belli oluyor. Pazar akşamı ekrana gelen yapımlar birincilik için kapışırken kendi izledikleri programların birinci olmasını isteyenler sabah saatlerinden itibaren sonuçları açıklandı mı, , Hercai, Arıza, Teşkilat reyting sonuçları birincisi kim oldu şeklinde sorulara yanıt arıyor. Hafta sonlarının popüler programları yeni bölümleriyle ekrana gelirken 4 Nisan 2021 reyting sonuçları birincisi saat 10.30 ile 11.00 arasında açıklanacağı biliniyor.

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Reyting sonuçları sabah saatlerinden itibaren en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Müthiş bir çekişmeye sahne olan akşamda Hercai, Arıza, Teşkilat birincilik için yarışırken ile 4 Nisan reyting sonuçları ile ilgili detaylar şöyle;

Reyting sonuçları açıklanıyor! 4 Nisan Hercai, Arıza, Teşkilat reyting sonuçlarına göre kim birinci oldu?

4 Nisan 2021 Pazar belli oldu.

Total izleyici grubunda birinciliği Teşkilat, üçüncülüğü Teşkilat özet aldı. AB Grubunda ise birinci sırada Teşkilat, üçüncü sırada Teşkilat özet yer aldı.

TOTAL İLK 9 PROGRAM

1 TESKILAT TRT 1
2 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX
3 TESKILAT (OZET) TRT 1
4 SURVIVOR TV8
5 SHOW ANA HABER SHOW TV
6 KEFARET FOX
7 HABER ONU SHOW TV
8 A.RIZA SHOW TV
9 COK GUZEL HAREKETLER 2 KANAL D

GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

sonuçları açıklandı. 28 Mart Dünün reyting sonuçlarına göre Total izleyici grubunda birinciliği Teşkilat, ikinciliği Survivor, üçüncülüğü Teşkilat özet aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Teşkilat, ikinci sırada Teşkilat özet aldı.

Reyting sonuçları açıklanıyor! 4 Nisan Hercai, Arıza, Teşkilat reyting sonuçlarına göre kim birinci oldu?

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 TESKILAT TRT 1

2 SURVIVOR TV8

3 TESKILAT (OZET) TRT 1

4 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

5 KEFARET FOX

6 SHOW ANA HABER SHOW TV

7 A.RIZA SHOW TV

8 SURVIVOR OZET TV8

9 HERCAI ATV

10 KEFARET (OZET) FOX

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Reyting sonuçları 4 Nisan 2021 Pazar: Dünün reyting sonuçlarına göre Hercai, Arıza, Teşkilat birinci kim oldu?
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