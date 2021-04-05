Reyting sonuçları 4 Nisan 2021 Pazar: Dünün reyting sonuçlarına göre Hercai, Arıza, Teşkilat birinci kim oldu?

Reyting sonuçları ile en çok izlenen yapım belli oluyor. Pazar akşamı ekrana gelen yapımlar birincilik için kapışırken kendi izledikleri programların birinci olmasını isteyenler sabah saatlerinden itibaren reyting sonuçları açıklandı mı, , Hercai, Arıza, Teşkilat reyting sonuçları birincisi kim oldu şeklinde sorulara yanıt arıyor. Hafta sonlarının popüler programları yeni bölümleriyle ekrana gelirken 4 Nisan 2021 reyting sonuçları birincisi saat 10.30 ile 11.00 arasında açıklanacağı biliniyor.
Reyting sonuçları sabah saatlerinden itibaren en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Müthiş bir çekişmeye sahne olan akşamda Hercai, Arıza, Teşkilat birincilik için yarışırken dünün reyting sonuçları ile 4 Nisan reyting sonuçları ile ilgili detaylar şöyle;
4 Nisan 2021 Pazar reyting sonuçları belli oldu.
Total izleyici grubunda birinciliği Teşkilat, üçüncülüğü Teşkilat özet aldı. AB Grubunda ise birinci sırada Teşkilat, üçüncü sırada Teşkilat özet yer aldı.
Reyting sonuçları açıklandı. 28 Mart Dünün reyting sonuçlarına göre Total izleyici grubunda birinciliği Teşkilat, ikinciliği Survivor, üçüncülüğü Teşkilat özet aldı.
AB Grubunda ise birinci sırada Teşkilat, ikinci sırada Teşkilat özet aldı.
1 TESKILAT TRT 1
2 SURVIVOR TV8
3 TESKILAT (OZET) TRT 1
4 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX
5 KEFARET FOX
6 SHOW ANA HABER SHOW TV
7 A.RIZA SHOW TV
8 SURVIVOR OZET TV8
9 HERCAI ATV
10 KEFARET (OZET) FOX