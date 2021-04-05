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Giriş Tarihi: 5.4.2021 10:52

yeni bölüm fragmanında nefes kesen sahne! Derin, Asya’nın karşısına çıkıyor!

Sadakatsiz yeni bölüm fragmanında nefes kesen sahne! Derin, Asya’nın karşısına çıkıyor!

anal D ekranlarının soluksuz izlenilen dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Geçen hafta Derin’in ortadan kaybolması hem Volkan hem de Güçlü ailesi üzerinde şok etkisi yaratırken tüm şehir Derin’in bulunması için seferber oldu. Yayınlanan son bölüm ardından izleyiciler Sadakatsiz 25.yeni bölümde neler olacak, Derin nerede gibi sorulara yanıt aramaya başlamıştı. Sadakatsiz’in 7 Nisan 2021 Çarşamba akşamı ekrana gelecek yeni bölümde Derin, yaralı halde Asya'nın evine gelmesi damga vuracak. İşte ve bu haftaki bölümde yaşanacaklar!

yeni bölüm fragmanı izleyiciyle buluştu. Başrollerinde Caner Cindoruk, Cansu Dere'nin rol aldığı dizide bu hafta Derin'in kanlar içinde kalma sahnesi damga vuracak. Tekirdağ'da işler iyice karışırken milyonlarca takipçisi olan diziyle ilgili olarak Sadakatsiz yeni bölümde neler olacak sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Yayınlanan son bölümde ise Volkan'ın boşanma kararı Derin ve Asya'yı bir kez daha karşı karşıya getirmişti.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sadakatsiz 25. Bölüm Fragmanı yayında! Derin, yaralı halde Asya'nın evine geliyor. Bulunan ceset, Derin'e ait olmayınca Volkan rahat bir nefes alıyor.

Sadakatsiz yeni bölüm fragmanında nefes kesen sahne! Derin, Asya’nın karşısına çıkıyor!

Asya ise gece evinin yakınlarında Derin'i görünce peşinden koşarak onu durdurmaya çalışıyor. Derin'in kanlar içinde Asya'nın kollarında yığılıyor.

Derin'i kim, neden yaraladı?

Sadakatsiz 25. Bölüm (7 Nisan 2021 Çarşamba) Asya ve Volkan'a kalleş tuzak! Derin bakın nasıl ortaya çıktı...

Sadakatsiz yeni bölüm fragmanında nefes kesen sahne! Derin, Asya’nın karşısına çıkıyor!

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Derin, gözünü karartarak planını uygulamaya koyuyor ve sonrasında olanlar herkesi şoke ediyor!

Volkan'ın boşanma kararı Derin ve Asya'yı bir kez daha karşı karşıya getirir. Gündeme bomba gibi düşen bir gelişme herkesi şaşkınlık içinde bırakır. Gözünü karartan Derin'in aldığı karar karşısında Volkan kendisini köşeye sıkışmış bulurken, Asya üzerine oynanan oyunları bozmakta kararlıdır. Aşk, sadakat ve ihanetle sınanan hayatlarda yepyeni bir perde açılırken, Derin, Volkan ve Asya için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır...

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Sadakatsiz yeni bölüm fragmanında nefes kesen sahne! Derin, Asya’nın karşısına çıkıyor!
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