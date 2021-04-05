Sadakatsiz yeni bölüm fragmanında nefes kesen sahne! Derin, Asya’nın karşısına çıkıyor!

Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı izleyiciyle buluştu. Başrollerinde Caner Cindoruk, Cansu Dere'nin rol aldığı dizide bu hafta Derin'in kanlar içinde kalma sahnesi damga vuracak. Tekirdağ'da işler iyice karışırken milyonlarca takipçisi olan diziyle ilgili olarak Sadakatsiz yeni bölümde neler olacak sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Yayınlanan son bölümde ise Volkan'ın boşanma kararı Derin ve Asya'yı bir kez daha karşı karşıya getirmişti.
Sadakatsiz 25. Bölüm Fragmanı yayında! Derin, yaralı halde Asya'nın evine geliyor. Bulunan ceset, Derin'e ait olmayınca Volkan rahat bir nefes alıyor.
Asya ise gece evinin yakınlarında Derin'i görünce peşinden koşarak onu durdurmaya çalışıyor. Derin'in kanlar içinde Asya'nın kollarında yığılıyor.
Derin'i kim, neden yaraladı?
Sadakatsiz 25. Bölüm (7 Nisan 2021 Çarşamba) Asya ve Volkan'a kalleş tuzak! Derin bakın nasıl ortaya çıktı...
Derin, gözünü karartarak planını uygulamaya koyuyor ve sonrasında olanlar herkesi şoke ediyor!
Volkan'ın boşanma kararı Derin ve Asya'yı bir kez daha karşı karşıya getirir. Gündeme bomba gibi düşen bir gelişme herkesi şaşkınlık içinde bırakır. Gözünü karartan Derin'in aldığı karar karşısında Volkan kendisini köşeye sıkışmış bulurken, Asya üzerine oynanan oyunları bozmakta kararlıdır. Aşk, sadakat ve ihanetle sınanan hayatlarda yepyeni bir perde açılırken, Derin, Volkan ve Asya için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır...