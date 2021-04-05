Mohammed Al Saloussi kimdir, nereli ve ne iş yapıyor? Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mohammed Al Saloussi kaç yaşında?

Şeyma Subaşı sevgilisi Mohammed Al Saloussi son günlerin en popüler isimleri arasında yer alıyor. Son olarak çiftin evleneceğini duyanlar Şeyma Subaşı sevgilisi kim, Mohammed Al Saloussi kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor sorularına yanıt aramaya başladı. Görünüşüne göre küçük gösteren Mısırlı Mohammed Al Saloussi 36 yaşındadır. Mısır'da yatırımcılık işiyle uğraştığı biliniyor. İşte Şeyma Subaşı sevgilisi Mohammed Al Saloussi hayatı ve hakkında merak edilenleri…
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Mohammed Al Saloussi hayatı hakkında pek bir bilgi bulunmuyor. Son olarak Şeyma Subaşı ile evleneceği haberleri çıkan Mohammed Al Saloussi hayatı ile ilgili detaylar şöyle;
Suudi Arabistanlı bir şeyhin oğlu olan, aynı zamanda yapımcılık ve DJ'lik de yapan Mohammed Al Saloussi'nin adı iki yıl önce İrlandalı model Chloe Loughnan ile anılmıştı. Chloe, Serdar Ortaç'la evli olduğu 8 Nisan 2018'de mayo çekimleri için gittiği Miami'de Mohammed Al Saloussi ile çılgın partilere katılıp eğlenmişti.
Şeyma Subaşı katıldığı bir televizyon programında şu açıklamalarda bulundu;
Subaşı, "3 ay 10 gündür birlikteyiz. Çok güzel gidiyor, bizim hikaye çok uzun. Ailem benim mutluluğumla zaten mutlu olan insanlar. Tanıştıktan sonra da 'Şeyma nasıl bir çocuk bu küçücük' dediler. 25 yaşında zannediyorlar ama 36 yaşında." şeklinde konuştu.
Mısırlı sevgilisiyle mutlu bir ilişkisi olduğunu belirten Subaşı, eski eşi Acun Ilıcalı'nın da evlilik kararından haberi olduğunu söyledi.