Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Medya Haberleri Survivor basketbol yarışmasında Marko Jaric olacak! Adriana Lima’nın eski eşi Marko Jaric kimdir, kaç yaşında ve nereli?
Giriş Tarihi: 5.4.2021 14:53

Survivor basketbol yarışmasında olacak! ’nın eski eşi , kaç yaşında ve nereli?

Survivor basketbol yarışmasında Marko Jaric olacak! Adriana Lima’nın eski eşi Marko Jaric kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Ünlü televizyoncu , Survivor basketbol yarışmasında 'i oynatacağını sosyal medya hesabından duyurdu. takımında yer alacak ünlü isim 5 Nisan 2021 Pazartesi günkü yeni bölümde yer alacak olup sporcu kimliğinin dışında ile yaşadığı evlilik ile de gündeme gelmişti. Ünlü model Adriana Lima ile 5 yıl evli kalan eski basketbolcu , kaç yaşında ve nereli? Marko Jaric eski NBA oyuncusu ve Avrupa basketbolunun önemli isimleri arasında yer almaktadır.

Sporcu kimliğinin yanı sıra bir dönemin magazin gündeminden düşmeyen ve ünlü model ile evliliği ve boşanması ile gündeme gelen , Survivor basketbol yarışmasında olacak. , ünlü ismi sosyal medya hesabından duyururken , kaç yaşında ve nereli gibi soruların yanıtları da sorgulanır hale geldi. Marko Jaric, İtalya Şampiyonluğu'nu arka arkaya iki farklı takımla kazanan tek basketbol oyuncusudur.

MARKO JARIC, ACUN MEDYA TAKIMINDA YARIŞACAK!

Acun Ilıcalı, Marko Jaric'in Survivor basketbol yarışmasında oynayacağını duyurdu. takımında yer alacak isim 5 Nisan 2021 Pazartesi günkü yeni bölümde ekranlarda olacak.

Ünlü basketbolcu Marko Jaric hayatı ve kariyeri…

Survivor basketbol yarışmasında Marko Jaric olacak! Adriana Lima’nın eski eşi Marko Jaric kimdir, kaç yaşında ve nereli?

MARKO JARIC KİMDİR?

, 12 Ekim 1978 yılında doğdu. Sırp Profesyonel basketbolcudur. Brezilyalı model ile 2014 yılında boşanmıştır ve bu evlilikten iki çocuğu var.

2000 yılında Fortitudo Bologna ile, 2001'de ise Virtus Bologna ile şampiyonluğa ulaştı.2000 NBA Seçmelerinde Los Angeles Clippers tarafından 30. sıradan seçilmiştir. 12 Ağustos 2005'te Lionel Chalmars ile birlikte takas yoluyla Minnesota Timberwolves'a gitti. Haziran 2008'de Memphis Grizzlies'e gitti.2009-10 NBA sezonunda,Marko Jaric ve takımı Memphis Grizzlies, Jaric'in kamplara ve sezon öncesi maçlara katılmaması konusunda karşılıklı olarak anlaştı. Jaric'e yeni bir takım bakması ve 2 yıllık kontratının karşılığı olan 15 milyon doları alıp takımdan ayrılmasına izin verildi.

Survivor basketbol yarışmasında Marko Jaric olacak! Adriana Lima’nın eski eşi Marko Jaric kimdir, kaç yaşında ve nereli?

22 Aralık 2009 tarihinde Jaric, Real Madrid ile anlaştı. 14 Ocak 2011'de Montepaschi Siena ile 2010-11 sezonunun sonuna kadar anlaşma imzaladı.Jaric Ekim 2012'de Chicago Bulls'a katıldı.Fakat 24 Ekim'de takımdan gönderildi. Eylül 2013'te Brooklyn Nets ile sözleşme imzalamasına rağmen, 15 Ekim'de takımdan gönderildi. Özel YaşamıMarko Jaric, Sırp profesyonel basketbol oyuncusu Srecko Jaric'in oğludur.

Survivor basketbol yarışmasında Marko Jaric olacak! Adriana Lima’nın eski eşi Marko Jaric kimdir, kaç yaşında ve nereli?

'in bir dönem Yunanistan'da basketbol oynadığından dolayı Yunan vatandaşlığı da bulunmaktadır. 12 Haziran 2008'de Brazilyalı süpermodel ile nişanlandı. Çift 2009 yılında Sevgililer Gününde ABD'de evlendi. Çiftin iki kız Valentina Lima Jaric (d. 15 Kasım 2009) ve Sienna Lima Jaric (d. 12 Eylül 2012) isimli iki kız çocuğu var.

ARKADAŞINA GÖNDER
Survivor basketbol yarışmasında Marko Jaric olacak! Adriana Lima’nın eski eşi Marko Jaric kimdir, kaç yaşında ve nereli?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA