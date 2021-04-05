Ünlü komedyen Ata Demirer kimdir, kaç yaşında ve nereli? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Ata Demirer yaşı ve hayatıyla gündemde!

Bu dönem Uğur Yücel ile tanışması hayatının dönüm noktalarından biri oldu. Komediye olan tutkusunu keşfetti ve konservatuvarı yarıda bırakarak stand up gösterilerine ağırlık verdi. 1996 ile 1998 yılları arasında bir çok yerde gösteri verdi. Leman Kültür'e oyununun kaydını götürdü ve çok beğenilmesi üzerine 1998 yılının Şubat ayında "Tek Kişilik Dev Kadro" adlı oyunu ile Leman Kültür'de sahne aldı.

Bu oyunu yaklaşık 1000 kez sahnede oynadı. "Korsan TV" adlı programı, ekranda 42 bölüm gösterildi. Televizyonda görülmesi ile şöhreti arttı. Daha sonra Vizotele Tuuba, Neredesin Firuze gibi projelerde yer aldı. "Kısık Ateşte 15 Dakika" filmi ile ilk başrolünü aldı. Birçok televizyon dizisinde yer aldı. "Avrupa Yakası" adlı dizide 3 sezon boyunca canlandırdığı "Volkan" karakteri çok beğenildi.

İki adet müzik albümü var. Daha sonra "Hacıyatmaz" adlı televizyon programına başladı. Gani Müjde tarafından yazılan ve yönetilen "Osmanlı Cumhuriyeti" adlı filmde Osmanlı padişahını canlandırdı.