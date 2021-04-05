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Giriş Tarihi: 6.4.2021 00:58 Son Güncelleme: 6.4.2021 00:59

son bölüm izle! Tekiş’in acıklı akıbeti ölüm mü olacak?

Uyanış Büyük Selçuklu son bölüm izle! Tekiş’in acıklı akıbeti ölüm mü olacak?

ekranlarında yayınlanan dizisi 27. son bölümle diziseverlerin izlemesine sunuldu. Dizinin 5 Nisan günü ekranlara gelen son bölümünde karşısında diz çöken Tekiş’in akıbetinin ölüm mü olacağı merak edilirken dizinin televizyondaki gösterimini kaçıran ve tekrar izlemek isteyenler “” şeklindeki araştırmalarına devam ediyor. TRT1 ile Uyanış Büyük Selçuklu son bölüm izleme linki ve 27. Bölüm özet detayları.

Uyanış Büyük Selçuklu dizisi 27. son bölümle TRT1 ekranlarında yayınlandı. Dizinin son bölümünü izleyemeyen ve yeniden izlemek isteyenler "Uyanış Büyük Selçuklu son bölüm izle" şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor.

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜM İZLE

TRT1 ile Uyanış Büyük Selçuklu 27. son bölüm izleme linki ve özet detayları şöyle;



Aşağıda yer alan link aracılığıyla Uyanış Büyük Selçuklu 27. son bölümün tamamını, kesintisiz olarak izleyebilirsiniz…

https://www.trtizle.com/diziler/uyanis-buyuk-selcuklu



UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 27. BÖLÜM ÖZETİ

Tekiş ile girdiği taht mücadelesini kazanan Melikşah, Tekiş'e diz çöktürmüş, boynuna yay kirişini geçirmişti. Tekiş'in acıklı akıbeti ölüm mü olacaktır, yoksa Melikşah'ın merhameti Tekiş'in sağ kalmasına yetecek midir?

Kınık Obası'nda Efruz'u fark eden Livya, onu Kınık Alplarına teslim etmek için harekete geçmiş fakat Hasan Sabbah tarafından ağır yaralanmıştı. Livya daldığı ölüm uykusundan uyanıp Efruz'un ve Faysal'ın bir Batıni olduğunu söyleyecek midir? Bu vesileyle Turna, babası İlteber'in Batınilerce öldürüldüğünü öğrenecek midir?



Sırrı öğrenen Hasan Sabbah, Başulu'yu kaçırmayı başarmıştı. Sabbah, Başulu'yu neden kaçırmıştır? Onu tutsak ederek hangi emeline varmayı planlamaktadır? Geri vermek için Başulu'ya karşılık Sencer'den hangi mühim şeyi isteyecektir?

Tapar en sonunda emeline ulaşmış ve emir olacağını öğrenmişti. Sultan Melikşah tarafından Şelemzar Emiri tayin edilen Tapar'ı nasıl bir sürpriz beklemektedir?

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Uyanış Büyük Selçuklu son bölüm izle! Tekiş’in acıklı akıbeti ölüm mü olacak?
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