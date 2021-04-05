Uyanış Büyük Selçuklu son bölüm izle! Tekiş’in acıklı akıbeti ölüm mü olacak?





Sırrı öğrenen Hasan Sabbah, Başulu'yu kaçırmayı başarmıştı. Sabbah, Başulu'yu neden kaçırmıştır? Onu tutsak ederek hangi emeline varmayı planlamaktadır? Geri vermek için Başulu'ya karşılık Sencer'den hangi mühim şeyi isteyecektir?

Tapar en sonunda emeline ulaşmış ve emir olacağını öğrenmişti. Sultan Melikşah tarafından Şelemzar Emiri tayin edilen Tapar'ı nasıl bir sürpriz beklemektedir?