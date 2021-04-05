Camdaki Kız ne zaman başlıyor, oyuncuları kimler ve konusu hangi kitaptan uyarlama? Camdaki Kız başlıyor!

Camdaki Kız dizisi bu hafta ekranlara iddialı bir giriş yapacak. Henüz yayınlanmadan gerek konusu gerekse oyuncu kadrosuyla adından söz ettiren yapım Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlama olmasıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. "Camdaki Kız ne zaman başlıyor, oyuncuları kimler, konusu hangi kitaptan uyarlama?" soruları yapımı merakla bekleyen diziseverler tarafından araştırma konusu haline geldi. Camdaki Kız 1. Bölümü ile Perşembe günü başlıyor.
CAMDAKİ KIZ KONUSU NEDİR? GÜLSEREN BUDAYICIOĞLU'NUN ÖLÜMSÜZ ESERİNDEN EKRANLARA...
Camdaki Kız 1. Bölüm Fragmanı yayınlandı izle
Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olan Nalan, Türkiye'nin en büyük oteller zinciri olan Koroğlu'nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğlu'yla evlilik arifesinde bulur.
Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.
CAMDAKİ KIZ OYUNCULARI
Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı Camdaki Kız'da; Nalan karakterini Burcu Biricik'in canlandırıyor. Başarılı oyuncu kadrosuyla göz dolduran dizide Devrim Yakut, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent ve Tuğrul Tülek rol alıyor.
CAMDAKİ KIZ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Camdaki Kız 8 Nisan'da ilk bölümüyle Tv ekranlarına gelecek.