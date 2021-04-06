Kenan Ece'nin eşi Canan Ergüder kansere yakalandı! Canan Ergüder kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Gelen son dakika haberine göre; Canan Ergüder'in meme kanserine yakalandığı ortaya çıktı. Üzücü haber herkesi hüzne boğarken bilindiği üzere ünlü oyuncu şu sıralar Menajerimi Ara dizisinde rol alıyor. Kendisi gibi oyuncu eşi Kenan Ece ve ailesinin de sağlık sürecini yakından takip ettiği öğrenilirken Canan Ergüder'in tedavisine başlandığı ve moralinin iyi olduğu da öğrenildi. Canan Ergüder kimdir, kaç yaşında ve nereli?

CANAN ERGÜDER MEME KANSERİNE YAKALANDI!

Gelen son dakika haberi sanat camiasını üzdü. Ekranlarda Menajerimi Ara dizisi ile boy gösteren başarılı oyuncu Canan Ergüder'den kötü haber geldi. Canan Ergüder'in meme kanserine yakalandığı haberi sevenlerini üzdü. Yer Aldığı Menajerimi Ara dizisine üzülerek veda ettiği öğrenilen Canan Ergüder'in tedavi sürecine hızla başlandığı ve moralinin iyi olduğu konuşulanlar arasında. Ergüder, yakın zamanda kemoterapi görmeye başlayacak.