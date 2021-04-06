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Giriş Tarihi: 6.4.2021 11:05

kimdir, kaç yaşında, nereli? ve hayatı!

Ceylan kimdir, kaç yaşında, nereli? Ceylan şarkıları ve hayatı!

Ünlü Türk halk müziği ve arabesk müzik sanatçısı hayatı ile merak ediliyor. Bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk olan ünlü şarkıcı ile ilgili olarak , kaç yaşında, nereli, şarkıları nelerdir sorularına yanıt aranıyor. Birçok albüm çalışması olan Ceylan’ın hayatına dair merak edilenler artış gösterirken seslendirdiği türküler hafızalardan silinmiyor. Ceylan, 26 Haziran 1974 tarihinde İstanbul Fındıkzade'de doğmuştur. Aslen Tunceli'lidir. Tam adı Ceylan Avcı'dır.

Seslendirdiği türkülerle hafızlara kazınan son günlerin en popüler isimleri arasında bulunuyor. Son olarak Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk olan ünlü şarkıcı ile ilgili olarak , kaç yaşında nereli gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı. Gerek katıldığı programlar gerekse türküleriyle sevilen isimler arasında bulunan merak ediliyor. İşte Ceylan'ın şarkıları ve merak edilen hayatı!

CEYLAN KİMDİR?

Ünlü şarkıcı Ceylan hayatı ile son dönemin en dikkat çeken isimleri arasında bulunuyor. 197 doğumlu sanatçı birçok albüm çıkarmış, birçok da sinema filminde rol almıştır. Ceylan'ın hayatına dair detaylar şöyle;

Ceylan kimdir, kaç yaşında, nereli? Ceylan şarkıları ve hayatı!

CEYLAN HAYATI

26 Haziran 1974 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen 'ın ailesi aslen Tunceli kökenlidir.Aslen Tunceli'lidir.

İlk sahne deneyimini daha yedi yaşında Almanya'da babası ile birlikte düğün salonlarında yaşadı.1983 yılında girdiği bir yarışmada ilk birinciliğini kazandı. 1984 yılında Türkiye'ye dönerek ilk kasetini çıkardı.

Sanatçı birçok albüm çıkarmış, birçok da sinema filminde rol almıştır. "Seni Sevmeyen Ölsün" albümü 1,3 milyon satış rakamına ulaşmayı başarırken, "Ah Gönlüm" albümü Mü-yap tarafından altın plak ile ödüllendirilmiştir. Kral TV tarafından iki kere En İyi Kadın THM sanatçısı seçilmiştir.

Ceylan kimdir, kaç yaşında, nereli? Ceylan şarkıları ve hayatı!

ALBÜMLERİ

Yaktı Beni (1984, Şah Plak)

Kaderin Tuzakları (1985, Şah Plak)

Seni Sevmeyen Ölsün (1986,Şah Plak)

Bırakmam Seni (1987,Şah Plak)

Sev Beni Seveyin Seni (1988, Şah Plak)

Vallah - Hep Ezildim (1989, Şah Plak)

Birgün Bana Döneceksin (1991,Şah Plak)

Şantaj & Montaj (1993, Özdemir Plak)

Kritik Etme Beni (1994, Özdemir Plak)

Canımdan Ayırdılar (1996, Ozan Video)

Güldestim (1997, Prestij Müzik)

Ağlayı Ağlayı - Le Le Kirvo (1998, A1 Müzik)

Can Cana (2001, Universal-S Müzik)

Pirimi Ararım (2001, A1 Müzik)

Zeyno (2001, İdobay)

Söyle (2003, S Müzik)

Gelsene (Ocak 2004, Özdemir Plak)

Ah Gönlüm (18 Nisan 2005, Özdemir Plak) (Mü-yap sertifikası: Altın)

Sana Söz (23 Mart 2007, Özdemir Plak)

Bir Daha Mi? (2008, Özdemir Plak)

Türkülerin 'ı (2009, Seyhan Müzik)

Allah Askina

Ceylan Arabesk 2011

Kendisi Lazım (2012)

Hım Hım Yar (Entarisi Dım Dım Yar) (2014)

Bana Bir Şey Söyle (2014)

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Ceylan kimdir, kaç yaşında, nereli? Ceylan şarkıları ve hayatı!
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