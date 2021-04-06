Ceylan kimdir, kaç yaşında, nereli? Ceylan şarkıları ve hayatı!

Seslendirdiği türkülerle hafızlara kazınan Ceylan son günlerin en popüler isimleri arasında bulunuyor. Son olarak Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk olan ünlü şarkıcı ile ilgili olarak Ceylan kimdir, kaç yaşında nereli gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı. Gerek katıldığı programlar gerekse türküleriyle sevilen isimler arasında bulunan Ceylan hayatı merak ediliyor. İşte Ceylan'ın şarkıları ve merak edilen hayatı!
Ünlü şarkıcı Ceylan hayatı ile son dönemin en dikkat çeken isimleri arasında bulunuyor. 197 doğumlu sanatçı birçok albüm çıkarmış, birçok da sinema filminde rol almıştır. Ceylan'ın hayatına dair detaylar şöyle;
26 Haziran 1974 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Ceylan'ın ailesi aslen Tunceli kökenlidir.Aslen Tunceli'lidir.
İlk sahne deneyimini daha yedi yaşında Almanya'da babası ile birlikte düğün salonlarında yaşadı.1983 yılında girdiği bir yarışmada ilk birinciliğini kazandı. 1984 yılında Türkiye'ye dönerek ilk kasetini çıkardı.
Sanatçı birçok albüm çıkarmış, birçok da sinema filminde rol almıştır. "Seni Sevmeyen Ölsün" albümü 1,3 milyon satış rakamına ulaşmayı başarırken, "Ah Gönlüm" albümü Mü-yap tarafından altın plak ile ödüllendirilmiştir. Kral TV tarafından iki kere En İyi Kadın THM sanatçısı seçilmiştir.
Yaktı Beni (1984, Şah Plak)
Kaderin Tuzakları (1985, Şah Plak)
Seni Sevmeyen Ölsün (1986,Şah Plak)
Bırakmam Seni (1987,Şah Plak)
Sev Beni Seveyin Seni (1988, Şah Plak)
Vallah - Hep Ezildim (1989, Şah Plak)
Birgün Bana Döneceksin (1991,Şah Plak)
Şantaj & Montaj (1993, Özdemir Plak)
Kritik Etme Beni (1994, Özdemir Plak)
Canımdan Ayırdılar (1996, Ozan Video)
Güldestim (1997, Prestij Müzik)
Ağlayı Ağlayı - Le Le Kirvo (1998, A1 Müzik)
Can Cana (2001, Universal-S Müzik)
Pirimi Ararım (2001, A1 Müzik)
Zeyno (2001, İdobay)
Söyle (2003, S Müzik)
Gelsene (Ocak 2004, Özdemir Plak)
Ah Gönlüm (18 Nisan 2005, Özdemir Plak) (Mü-yap sertifikası: Altın)
Sana Söz (23 Mart 2007, Özdemir Plak)
Bir Daha Mi? (2008, Özdemir Plak)
Türkülerin Ceylan'ı (2009, Seyhan Müzik)
Allah Askina
Ceylan Arabesk 2011
Kendisi Lazım (2012)
Hım Hım Yar (Entarisi Dım Dım Yar) (2014)
Bana Bir Şey Söyle (2014)