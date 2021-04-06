Doya Doya Moda gün birincisi ve puan durumu 6 Nisan 2021: Doya Doya Moda All Star’da kim birinci oldu?

Haftanın ikinci gününde Doya Doya Moda gün birincisi ve puan durumu merak ediliyor. Gündüz kuşağı programında bugün alınan puanlar yarışmacıları finale doğru taşırken izleyiciler Doya Doya Moda All Star gün birincisi ve puan durumu açıklandı mı sorusuna yanıt aranıyor. Son olarak Ferdanur ve Su aynı puanı alarak gün birinciliğini paylaşmıştı. Doya Doya Moda All Star 6 Nisan gün birincisi ve puan durumu açıklanınca haberimizde yer alacaktır.

DOYA DOYA MODA GÜN BİRİNCİSİ VE PUAN DURUMU AÇIKLANDI MI?

Doya Doya Moda haftanın ikinci gününde gün birincisi ve puan durumu belli oluyor. Son olarak Su ve Ferdanur birinciliği paylaşırken Doya Doya Moda All Star 6 Nisan puan durumlarına dair detaylar şöyle;