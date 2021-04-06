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Giriş Tarihi: 6.4.2021 15:45

gün birincisi ve puan durumu 6 Nisan 2021: ’da kim birinci oldu?

Doya Doya Moda gün birincisi ve puan durumu 6 Nisan 2021: Doya Doya Moda All Star’da kim birinci oldu?

Tv8 ekranlarının stil yarışması gün birincisi ve puan durumu bugün belli oluyor. Haftanın ikinci gününde yarışmacılar kendilerini moda alanında en iyi şekilde tanıtmaya çalışırken gün birincisi ve puan durumu açıklandı mı sorusuna yanıt aranıyor. Bugün ekrana gelecek olan 17.bölümde Su'nun Emel hakkındaki söyledikleri güne damga vuracak. Jüri üyelerinin puan durumlarını açıklamasıyla birlikte 6 Nisan ’da kim birinci oldu, puan durumları nasıl sorusu yanıt bulacak.

Haftanın ikinci gününde Doya Doya Moda gün birincisi ve puan durumu merak ediliyor. Gündüz kuşağı programında bugün alınan puanlar yarışmacıları finale doğru taşırken izleyiciler Doya Doya Moda All Star gün birincisi ve puan durumu açıklandı mı sorusuna yanıt aranıyor. Son olarak Ferdanur ve Su aynı puanı alarak gün birinciliğini paylaşmıştı. Doya Doya Moda All Star 6 Nisan gün birincisi ve puan durumu açıklanınca haberimizde yer alacaktır.

DOYA DOYA MODA GÜN BİRİNCİSİ VE PUAN DURUMU AÇIKLANDI MI?

Doya Doya Moda haftanın ikinci gününde gün birincisi ve puan durumu belli oluyor. Son olarak Su ve Ferdanur birinciliği paylaşırken Doya Doya Moda All Star 6 Nisan puan durumlarına dair detaylar şöyle;

Doya Doya Moda gün birincisi ve puan durumu henüz belli olmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır.

PUAN DURUMU DOYA DOYA MODA

Özde Karacan

Su Baher

Emel Başkan

Ferdanur Başaran

Birben Coşkun

Rümeyse Buyuran

Betül Böçkün

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Doya Doya Moda gün birincisi ve puan durumu 6 Nisan 2021: Doya Doya Moda All Star’da kim birinci oldu?
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