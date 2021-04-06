6 Nisan 2021 Salı günün reyting sonuçları birincisi kim oldu? Dünün reyting sonuçları ile Masumlar Apartmanı mı, EDHO mu?

TV ekranlarında izleyenleriyle buluşan dizi, film ve programlar her hafta yayın gününde reyting sonuçları için kıyasıya rekabet ediyor. Salı günlerinin iddialı yapımları Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Hekimoğlu, Masumlar Apartmanı yepyeni bölümleriyle izleyenlerini ekran başına kilitlemeyi başardı. Öte yandan diziseverler ve medya gündeminin takipçileri 6 Nisan 2021 dünün reyting sonuçları birincisinin kim olduğunu merak ediyor. İşte dünün reyting sonuçları ve tüm detaylar…
DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Atv'nin reyting rekorlarına imza atan dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, uyarlama senaryosuyla dikkat çeken Hekimoğlu ve ilk bölümünden itibaren adından sıkça söz ettiren Masumlar Apartmanı dün akşam yeni bölümlerini ekranlara taşıdı. Bu kapsamda binlerce kişi 6 Nisan reyting sonuçları araştırmasına çıktı…
Henüz reyting sonuçları belli olmadı.
SHOW TV YAYIN AKIŞI
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür
23:15 Kırmızı Kamyon
KANAL D YAYIN AKIŞI
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşkı- ı Memnu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Hekimoğlu
23:45 Çok Güzel Hareketler
STAR TV YAYIN AKIŞI
16:30 Bir Demet Tiyatro
18:30 Star Haber
20:00 Son Hava Bükücü
22:30 Yerli Dizi
ATV YAYIN AKIŞI
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
23:45 Bir Zamanlar Çukurova
FOX TV YAYIN AKIŞI
13:45 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli
20:00 Baraj
23:45 Masumiyet
TRT 1 YAYIN AKIŞI
15:55 Acemi Anneler
17:30 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Masumlar Apartmanı
TV 8 YAYIN AKIŞI
13:15 Doya Doya Moda
17:15 Survivor 2021
20:00 Survivor 2021