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Haberler Medya Haberleri 6 Nisan 2021 Salı günün reyting sonuçları birincisi kim oldu? Dünün reyting sonuçları ile Masumlar Apartmanı mı, EDHO mu?
Giriş Tarihi: 7.4.2021 07:18 Son Güncelleme: 7.4.2021 07:18

6 Nisan 2021 Salı günün birincisi kim oldu? Dünün reyting sonuçları ile mı, EDHO mu?

6 Nisan 2021 Salı günün reyting sonuçları birincisi kim oldu? Dünün reyting sonuçları ile Masumlar Apartmanı mı, EDHO mu?

Geçtiğimiz gün ekranlara gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Hekimoğlu, gibi birbirinden iddialı dizi ve programların sıralamaları medya gündemini yakından takip eden kişiler tarafından araştırma konusu haline geliyor. Her gün bir önceki güne ait sonuçlar belli olurken bu noktada “Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, birinci hangi dizi oldu?” gibi sorular merak konusu haline geliyor. İşte 6 Nisan 2021 Salı günü reyting sonuçları Masumlar Apartmanı, EDHO ve Hekimoğlu AB ve TOTAL sıralamaları…

TV ekranlarında izleyenleriyle buluşan dizi, film ve programlar her hafta yayın gününde reyting sonuçları için kıyasıya rekabet ediyor. Salı günlerinin iddialı yapımları Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Hekimoğlu, Masumlar Apartmanı yepyeni bölümleriyle izleyenlerini ekran başına kilitlemeyi başardı. Öte yandan diziseverler ve medya gündeminin takipçileri 6 Nisan 2021 dünün reyting sonuçları birincisinin kim olduğunu merak ediyor. İşte dünün reyting sonuçları ve tüm detaylar…

DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Atv'nin reyting rekorlarına imza atan dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, uyarlama senaryosuyla dikkat çeken Hekimoğlu ve ilk bölümünden itibaren adından sıkça söz ettiren Masumlar Apartmanı dün akşam yeni bölümlerini ekranlara taşıdı. Bu kapsamda binlerce kişi 6 Nisan reyting sonuçları araştırmasına çıktı…

Reyting sonuçları açıklanıyor! 4 Nisan Hercai, Arıza, Teşkilat reyting sonuçlarına göre kim birinci oldu?

Henüz reyting sonuçları belli olmadı.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür
23:15 Kırmızı Kamyon

KANAL D YAYIN AKIŞI

13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşkı- ı Memnu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Hekimoğlu
23:45 Çok Güzel Hareketler

STAR TV YAYIN AKIŞI

16:30 Bir Demet Tiyatro
18:30 Star Haber
20:00 Son Hava Bükücü
22:30 Yerli Dizi

Reyting sonuçları açıklanıyor! 4 Nisan Hercai, Arıza, Teşkilat reyting sonuçlarına göre kim birinci oldu?

ATV YAYIN AKIŞI

16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
23:45 Bir Zamanlar Çukurova


FOX TV YAYIN AKIŞI

13:45 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli
20:00 Baraj
23:45 Masumiyet


TRT 1 YAYIN AKIŞI

15:55 Acemi Anneler
17:30 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Masumlar Apartmanı


TV 8 YAYIN AKIŞI

13:15 Doya Doya Moda
17:15 Survivor 2021
20:00 Survivor 2021

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6 Nisan 2021 Salı günün reyting sonuçları birincisi kim oldu? Dünün reyting sonuçları ile Masumlar Apartmanı mı, EDHO mu?
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