Kara Bela filmi konusu, oyuncuları ve çekildiği yer: Kara Bela filmi konusu ne ve oyuncuları kim?

Beyazperdenin ardından bu akşam televizyonda yayınlanacak olan Kara Bela filmi konusu, oyuncuları merak ediliyor. Gerek konusu gerekse oyuncularıyla dikkat çeken yapımın çekildiği yerlerde ilgi görüyor. Filmde Hayatı hep kuralına göre yaşamış Kudret'in düzeni yaşadığı sürpriz olaylarla tepetaklak olur. İlk kez izleyecekler için Kara Bela filmi konusu ne, oyuncuları kim?

KARA BELA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Hayatı hep kuralına göre yaşamış Kudret'in düzeni yaşadığı sürpriz olaylarla tepetaklak olur. O da çok sevdiği arabasına atlayıp Antep'e doğru yola çıkar. Yolculuk boyunca hem arabasının hem de Kudret'in başına gelmeyen kalmaz. Kudret yüzlerce kilometrenin sonunda hem dostluğun önemini keşfedecek hem de kuralsız yaşamın keyfini öğrenecektir.

KARA BELA OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmenliğini ve senaristliğini Burak Aksak'ın üstlendiği Kara Bela'nın başrollerinde Cengiz Bozkurt, Seda Bakan, Erkan Kolçak Köstendil, Erdal Tosun, Tarık Ünlüoğlu, Zihni Göktay, Zerrin Sümer, Hasibe Eren, Berat Yenilmez, ve İştar Gökseven gibi komedinin önemli isimleri bulunuyor.

KARA BELA NEREDE ÇEKİLDİ?

BKM Film imzalı 'Kara Bela' filmi sinemaseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Filmin çekimleri Adana'da yapılıyor. Adana'nın Rüzgarlı Tepe, Kozan, Tepebağ, Turgut Özal, Ceyhan gibi önemli noktalarında çekildiği biliniyor.