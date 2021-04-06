Netflix dizisi La Casa De Papel yeni sezon yayın tarihi belli oldu mu? La Casa De Papel 5.sezon ne zaman yayınlanacak?

Profesör olarak adlandırılan bir suç dehasının İspanya Kraliyet Darphanesi'ne yaptığı soygun planı ile başlayan La Casa De Papel yeni sezon ne zaman sorusunun yanıtı dizinin hayranları tarafından sorgulanmaya başlandı. İçlerinde 8 suçlunun olduğu bir ekibin başlattığı soygun büyük bir yankı uyandırmıştır. İlk 4 sezonu ile büyük bir başarı yakalayan ve bu başarısını sürdüren La Casa De Papel 5.sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix ile La Casa De Papel yeni sezon bekleniyor!
La Casa De Papel 5.sezon yayın tarihi, dizinin milyonlarca hayranı tarafından merakla bekleniyor. Netflix ya da dizinin yapımcısından herhangi resmi bir açıklama henüz bulunmazken dizinin yeni ve son sezonunun bu yıl içerisinde yayınlanması öngörülüyor.
LA CASA DE PAPEL KONUSU
Profesör olarak adlandırılan bir suç dehası, tarihin en büyük soygununu yapmayı planlar. Amacı İspanya Kraliyet Darphanesine girmektir. Bunun için de işlerinde uzman olan 8 suçludan oluşan bir ekip kurar. Ekip, 5 aylık bir eğitim sürecinden geçer ve bu sürede her ihtimali hesaba katarak soygunu kusursuz bir hale getirirler. Artık her şey hazırdır. 8 kişi, rehineleri de yanlarına alarak kendilerini İspanya Kraliyet Darphanesine kitler fakat hiç hesaba katmadıkları olaylar gerçekleşir.
LA CASA DE PAPEL OYUNCULARI
Profesör, Álvaro Morte
Soygunun kurucusu ve ekibin başı konumundadır. İzledikçe profesörün dahi olduğunu, her detayı en ince ayrıntısına kadar planladığını göreceksiniz. Zamanla profesörün aşık yönüde ortaya çıkacaktır.
Berlin, Pedro Alonso
Takımın içinde lider olmak isteyen sivri karakterdir. İzledikçe belkide sinir olacağınız belkide çok seveceğiniz bir karakterdir. Sert gibi görünsede duygusal tarafını ilerleyen sezonlarda anlayacaksınız.
Tokio, Úrsula Corberó
Ekibin en dikkat çeken ismi. Cesareti, lider duruşu ve arkadaşları ile ilişkisi dikkat çekmektedir. Güzelliği, stili ile hayranlarına örnek olmakta.
Denver, Jaime Lorente
Ekibin en neşeli isimlerinden birisi. Romantik, aşık ve oldukça kavgacı bir karakterdir.
Raquel Murillo, Itziar Ituño
Suçluları yakalamak için çabalasada işin gerçek yüzü fikirlerini değiştirecektir. Karakter güçlü kadın karakterlerin iş yaşamındaki noktalara değinirken yer yer kendimizi görebileceğimiz bir karakter.
Nairobi, Alba Flores
Ekipte yer alan iki kadından biridir. Ekibe alınmadan önce uyuşturucu satıcılığı yapan Alba, güçlü görünmeye çalışıyor fakat, yaşadığı zorluklar duygusallığını ortaya çıkarmaktadır. Eğlenceli, hüzünlü ve bazende abla gibi oluşu ile dengesiz karakter profili çizmektedir.
Rio, Miguel Herrán
Grubun en genç üyesi Rio, yaşından dolayı belkide oldukça asi ve korkusuz. Aşkı için göze alamayacağı hiçbirşey yok. Tecrübesiz hareketlerden dolayı gruptakileri sinir etse de, sempatisiyle hepsinin gönlünü almayı başarıyor.
Mónica Gaztambide, Esther Acebo
Rehine olarak başta yer alan karakter, cesareti ile beraber ekibe dahil olmuştur.