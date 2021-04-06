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Haberler Medya Haberleri Masumlar Apartmanı yeni bölüm bugün, bu akşam var mı, ne zaman? Masumlar Apartmanı 28.bölüm fragmanı yayınlandı!
Giriş Tarihi: 6.4.2021 15:38

yeni bölüm bugün, bu akşam var mı, ne zaman? yayınlandı!

Masumlar Apartmanı yeni bölüm bugün, bu akşam var mı, ne zaman? Masumlar Apartmanı 28.bölüm fragmanı yayınlandı!

30 Mart Salı akşamı Türkiye Letonya maçının TRT 1 ekranlarında yayınlanması nedeniyle yeni bölüm ekranlarda yer almamıştı. Salı akşamları TRT 1 ekranlarına gelen dizinin bugün olup olmayacağı sorgulanmaya başlandı. Başrollerinde Ezgi Mola, Merve Dizdar, Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah gibi isimlerin yer aldığı dizi bilindiği üzere gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanmıştır. Geçen hafta yayınlanmadığı için araştırılan konular arasında yerini alan bugün, bu akşam var mı? yayınlandı!

bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman sorusunun yanıtı dizinin hayranları tarafından sorgulanıyor. Dizinin yeni bölümünde; İnci henüz Han'ın psikiyatristin odasında attığı kahkahaların etkisinden kurtulamamışken, Han'ın rahat tavırları karşısında daha da endişe duyacak. Öte yandan Gülben'in altına kaçırması ancak bu kez radikal bir değişiklik ile farklı bir yön çizmesi çok konuşulacak. Geçen hafta ekrana gelen Türkiye maçı dolayısıyla yayın akışında yer almayan bugün, bu akşam var mı, ne zaman? yayınlandı!

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

İnci henüz Han'ın psikiyatristin odasında attığı kahkahaların etkisinden kurtulamamışken, Han'ın rahat tavırları karşısında daha da endişelenir. Gülben, öğlen uykusunda yine altına kaçırır ama bu kez radikal bir karar alır. Bu karar sadece Gülben'i değil, evdeki tüm dengeyi sarsar.

Masumlar Apartmanı yeni bölüm bugün, bu akşam var mı, ne zaman? Masumlar Apartmanı 28.bölüm fragmanı yayınlandı!

Safiye, Gülben'i kararından döndürmeye çalışırken Han ve İnci gelir. Neriman'ın odasında kilitli olduğunu öğrenmeleri, büyük bir krizin başlangıcı olur. Evde herkesin arası gerginken Neriman'ın beklenmedik planını devreye sokması ise daha büyük sorunları beraberinde getirir.

Masumlar Apartmanı 28. Bölüm Fragmanı | Video

Masumlar Apartmanı yeni bölüm bugün, bu akşam var mı, ne zaman? Masumlar Apartmanı 28.bölüm fragmanı yayınlandı!

MASUMLAR APARTMANI BU AKŞAM VAR MI?

6 Nisan 2021 Salı TRT 1 yayın akışına göre; yeni bölüm ile bu akşam ekranlarda olacak.

TRT 1 YAYIN AKIŞI LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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Masumlar Apartmanı yeni bölüm bugün, bu akşam var mı, ne zaman? Masumlar Apartmanı 28.bölüm fragmanı yayınlandı!
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