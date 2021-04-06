30 Mart Salı akşamı Türkiye Letonya maçının TRT 1 ekranlarında yayınlanması nedeniyle Masumlar Apartmanı yeni bölüm ekranlarda yer almamıştı. Salı akşamları TRT 1 ekranlarına gelen dizinin bugün olup olmayacağı sorgulanmaya başlandı. Başrollerinde Ezgi Mola, Merve Dizdar, Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah gibi isimlerin yer aldığı dizi bilindiği üzere gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanmıştır. Geçen hafta yayınlanmadığı için araştırılan konular arasında yerini alan Masumlar Apartmanı yeni bölüm bugün, bu akşam var mı? Masumlar Apartmanı 28.bölüm fragmanı yayınlandı!

Masumlar Apartmanı bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman sorusunun yanıtı dizinin hayranları tarafından sorgulanıyor. Dizinin yeni bölümünde; İnci henüz Han'ın psikiyatristin odasında attığı kahkahaların etkisinden kurtulamamışken, Han'ın rahat tavırları karşısında daha da endişe duyacak. Öte yandan Gülben'in altına kaçırması ancak bu kez radikal bir değişiklik ile farklı bir yön çizmesi çok konuşulacak. Geçen hafta ekrana gelen Türkiye maçı dolayısıyla yayın akışında yer almayan Masumlar Apartmanı yeni bölüm bugün, bu akşam var mı, ne zaman? Masumlar Apartmanı 28.bölüm fragmanı yayınlandı!

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

İnci henüz Han'ın psikiyatristin odasında attığı kahkahaların etkisinden kurtulamamışken, Han'ın rahat tavırları karşısında daha da endişelenir. Gülben, öğlen uykusunda yine altına kaçırır ama bu kez radikal bir karar alır. Bu karar sadece Gülben'i değil, evdeki tüm dengeyi sarsar.