Masumlar Apartmanı bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman sorusunun yanıtı dizinin hayranları tarafından sorgulanıyor. Dizinin yeni bölümünde; İnci henüz Han'ın psikiyatristin odasında attığı kahkahaların etkisinden kurtulamamışken, Han'ın rahat tavırları karşısında daha da endişe duyacak. Öte yandan Gülben'in altına kaçırması ancak bu kez radikal bir değişiklik ile farklı bir yön çizmesi çok konuşulacak. Geçen hafta ekrana gelen Türkiye maçı dolayısıyla yayın akışında yer almayan Masumlar Apartmanı yeni bölüm bugün, bu akşam var mı, ne zaman? Masumlar Apartmanı 28.bölüm fragmanı yayınlandı!
İnci henüz Han'ın psikiyatristin odasında attığı kahkahaların etkisinden kurtulamamışken, Han'ın rahat tavırları karşısında daha da endişelenir. Gülben, öğlen uykusunda yine altına kaçırır ama bu kez radikal bir karar alır. Bu karar sadece Gülben'i değil, evdeki tüm dengeyi sarsar.
Safiye, Gülben'i kararından döndürmeye çalışırken Han ve İnci gelir. Neriman'ın odasında kilitli olduğunu öğrenmeleri, büyük bir krizin başlangıcı olur. Evde herkesin arası gerginken Neriman'ın beklenmedik planını devreye sokması ise daha büyük sorunları beraberinde getirir.
Masumlar Apartmanı 28. Bölüm Fragmanı | Video
MASUMLAR APARTMANI BU AKŞAM VAR MI?
6 Nisan 2021 Salı TRT 1 yayın akışına göre; Masumlar Apartmanı yeni bölüm ile bu akşam ekranlarda olacak.
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