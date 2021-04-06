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Haberler Medya Haberleri Reyting sonuçları açıklandı mı? 5 Nisan Pazartesi Çukur, Sefirin Kızı, Uyanış Büyük Selçuklu, Survivor reyting sonuçlarında birinci kim oldu?
Giriş Tarihi: 6.4.2021 07:35

açıklandı mı? 5 Nisan Pazartesi Çukur, Sefirin Kızı, Uyanış Büyük Selçuklu, Survivor oldu?

Reyting sonuçları açıklandı mı? 5 Nisan Pazartesi Çukur, Sefirin Kızı, Uyanış Büyük Selçuklu, Survivor reyting sonuçlarında birinci kim oldu?

Medya gündemini yakından takip edenler sıralamasını öğrenmek istiyor. Güncel olarak açıklanan sıralama doğrultusunda ekrana gelen dizi, film ve yarışmalar arasında birinci belli olurken sonuçlar TOTAL, AB ve 20 ABC1 olarak ölçülüyor. Her gün bir önceki günün sonuçları açıklanırken dün ekrana gelen yapımlar arasında kıyasıya bir mücadele yaşanmıştı. Bu bakımdan; reyting sonuçları açıklandı mı? 5 Nisan Pazartesi Çukur, Sefirin Kızı, Uyanış Büyük Selçuklu oldu? İşte son durum!

Dünün merakla bekleniyor. Pazartesi günü ekrana gelen yapımlar arasında birinci ve sıralama bugün belli olacak. Dün Show Tv ekranlarında Çukur, Star Tv ekranlarında Sefirin Kızı, TRT 1 ekranlarında Uyanış Büyük Selçuklu, ATV ekranlarında Maraşlı özel bölüm ve TV 8 ekranlarında ise Survivor yarışması vardı. Ekrana gelen bu yapımlar arasında reyting sonuçları açıklandı mı? Dünün reyting sonuçlarında sıralaması 5 Nisan Pazartesi!

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 5 NİSAN 2021 PAZARTESİ

5 Nisan reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sıralama belli olduğunda haberimizin içerisinde olacaktır…

Reyting sonuçları açıklandı mı? 5 Nisan Pazartesi Çukur, Sefirin Kızı, Uyanış Büyük Selçuklu, Survivor reyting sonuçlarında birinci kim oldu?

4 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

1 - TEŞKİLAT

2 - GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER HAFTA SONU

3 - TEŞKİLAT (ÖZET)

4 - SURVİVOR

5 - SHOW ANA HABER

Reyting sonuçları açıklandı mı? 5 Nisan Pazartesi Çukur, Sefirin Kızı, Uyanış Büyük Selçuklu, Survivor reyting sonuçlarında birinci kim oldu?

AB REYTİNG SONUÇLARI

1 - TEŞKİLAT

2 - GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER HAFTA SONU

3 - SURVİVOR

4 - KEFARET

5 - ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR

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Reyting sonuçları açıklandı mı? 5 Nisan Pazartesi Çukur, Sefirin Kızı, Uyanış Büyük Selçuklu, Survivor reyting sonuçlarında birinci kim oldu?
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