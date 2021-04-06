Reyting sonuçları açıklandı mı? 5 Nisan Pazartesi Çukur, Sefirin Kızı, Uyanış Büyük Selçuklu, Survivor reyting sonuçlarında birinci kim oldu?

Medya gündemini yakından takip edenler reyting sonuçları sıralamasını öğrenmek istiyor. Güncel olarak açıklanan sıralama doğrultusunda ekrana gelen dizi, film ve yarışmalar arasında birinci belli olurken sonuçlar TOTAL, AB ve 20 ABC1 olarak ölçülüyor. Her gün bir önceki günün sonuçları açıklanırken dün ekrana gelen yapımlar arasında kıyasıya bir mücadele yaşanmıştı. Bu bakımdan; reyting sonuçları açıklandı mı? 5 Nisan Pazartesi Çukur, Sefirin Kızı, Uyanış Büyük Selçuklu reyting sonuçlarında birinci kim oldu? İşte son durum!

Dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor. Pazartesi günü ekrana gelen yapımlar arasında birinci ve sıralama bugün belli olacak. Dün Show Tv ekranlarında Çukur, Star Tv ekranlarında Sefirin Kızı, TRT 1 ekranlarında Uyanış Büyük Selçuklu, ATV ekranlarında Maraşlı özel bölüm ve TV 8 ekranlarında ise Survivor yarışması vardı. Ekrana gelen bu yapımlar arasında reyting sonuçları açıklandı mı? Dünün reyting sonuçlarında sıralaması 5 Nisan Pazartesi!

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 5 NİSAN 2021 PAZARTESİ

5 Nisan reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sıralama belli olduğunda haberimizin içerisinde olacaktır…