Reyting sonuçları açıklandı mı? 5 Nisan Pazartesi Çukur, Sefirin Kızı, Uyanış Büyük Selçuklu, Survivor reyting sonuçlarında birinci kim oldu?

Dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor. Pazartesi günü ekrana gelen yapımlar arasında birinci ve sıralama bugün belli olacak. Dün Show Tv ekranlarında Çukur, Star Tv ekranlarında Sefirin Kızı, TRT 1 ekranlarında Uyanış Büyük Selçuklu, ATV ekranlarında Maraşlı özel bölüm ve TV 8 ekranlarında ise Survivor yarışması vardı. Ekrana gelen bu yapımlar arasında reyting sonuçları açıklandı mı? Dünün reyting sonuçlarında sıralaması 5 Nisan Pazartesi!
5 Nisan reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sıralama belli olduğunda haberimizin içerisinde olacaktır…
4 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI
TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
1 - TEŞKİLAT
2 - GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER HAFTA SONU
3 - TEŞKİLAT (ÖZET)
4 - SURVİVOR
5 - SHOW ANA HABER
AB REYTİNG SONUÇLARI
1 - TEŞKİLAT
2 - GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER HAFTA SONU
3 - SURVİVOR
4 - KEFARET
5 - ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR