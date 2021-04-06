Son Hava Bükücü filmi konusu ne, oyuncuları kim? Son Hava Bükücü konusu ve oyuncuları!

Yönetmenliğini M. Night Shyamalan üstlendiği Son Hava Bükücü filmi bu akşam televizyonda yayınlanacak. Aksiyon ve fantastik türüne ilgisi olan vatandaşlar filmin konusu ve oyuncularına bakmaya başladı. Su, Toprak ve Hava Milletinin Ateş Ülkesinin zorbalığına direnmesinin hikayesinin aktarıldığı bu filmin başlangıcında Hava, Su, Toprak, Ateş Kaderleri birbirine bağlanmış dört ülke olarak karşımıza çıkıyor. Son Hava Bükücü filmi konusu ne, oyuncuları kim?

SON HAVA BÜKÜCÜ KONUSU NE?

Shyamalan sonunda en büyük hayalini gerçekleştirdi ve çizgi dizi Avatar: Son Hava Bükücü'yü hayata geçirdi. Hava, Su, Toprak, Ateş… Kaderleri birbirine bağlanmış dört ülkedir. Ateş Ülkesi'nin diğerlerine karşı vahşice bir savaş başlatmasıyla bir anda herşey değişir. Koskoca bir yüzyıl geçtiği halde bu yıkım sürecini değiştirecek en küçük bir umut belirtisi bile yoktur. Nickelodeon yapımı animasyon televizyon dizisini temel alan The Last Airbender, Aang'ın hayatta kalma mücadelesinin açılış bölümüdür.

SON HAVA BÜKÜCÜ OYUNCULARI KİM?

Noah Ringer,Nicola Peltz,Jackson Rathborne,Dev Patel,Seychelle Gabriel