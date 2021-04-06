Survivor Doğan kimdir? Survivor 2021 yarışmacısı Doğan Keser kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

Survivor 2021 son bölümde elenerek adaya veda eden Survivor Doğan Keser'le ilgili detaylar yoğun şekilde merak edilerek Survivor Doğan kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? sorularıyla araştırılmaya yoğun olarak devam ediliyor.

SURVIVOR DOĞAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, MESLEĞİ NEDİR?

Doğan Keser 21 Mayıs 1992 tarihinde İstanbul'da doğdu. Zeytinburnuspor altyapısında yetişen Doğan Keser, takımın tüm alt kategorilerinde forma terletmiş, profesyonel olarak A takımda oynamıştır. Futbolu sadece bu takımda oynadığını belirten Doğan Keser, yaşadığı talihsiz bir sakatlık nedeniyle, bırakmak zorunda kalmış.

DOĞAN KESER NE İŞ YAPIYOR?

Hayatının neredeyse tamamı futbol içinde geçen Doğan Keser, farklı bir meslekle ilgilenemediğini belirtiyor. Doğan Keser askerlik dönüşünde de çeşitli serbest meslek işlerinde bulundu. Sonrasında abisiyle İstanbul Bakırköy'de perakende erkek giyim mağazası açmıştır. Eskiden sosyal medya uygulaması Vine'da videolar çektiğini söyleyen Doğan Keser, burada hatırı sayılır bir kitle edindiğini, ancak sosyal medya hesaplarının çalınması nedeniyle oraya ağırlık vermeyi bıraktığını söylüyor.

SURVİVOR DOĞAN KESER EVLİ Mİ?

Survivor 2021 Ünlüler takımı yarışmacısı Doğan Keser, evli ve bir kız çocuğu var.