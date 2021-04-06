Survivor basketbol maçını kim kazandı, ödülü nedir? 5 Nisan 2021 Survivor ödül oyununu kim kazandı?

Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp - yönettiği uzun soluklu yarışma Survivor 2021 son bölümde ödül oyunu heyecanı ekranlara yansıdı. Zorlu bir dokunulmazlık oyunu ve ada konseyinden geçen ünlüler ve gönüllüler takımları bugünkü ödül oyununu kazanmak için kıyasıya mücadele verdi. Zorlu oyun sonunda, hedeflenen sayıya ulaşmayı başaran takım ödülün kazananı oldu. Bu gelişmeyle birlikte yarışmanın sıkı takipçileri Survivor ödül oyununu kim kazandı? sorusuna yanıt aramaya başladı.

SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

TV8 ekranlarında yayınlanan son bölümde ödül oyununu kazanan takım ve ödüle ilişkin tüm detaylar şöyle;