Survivor basketbol maçını kim kazandı, ödülü nedir? 5 Nisan 2021 Survivor ödül oyununu kim kazandı?

Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp - yönettiği uzun soluklu yarışma Survivor 2021 son bölümde ödül oyunu heyecanı ekranlara yansıdı. Zorlu bir dokunulmazlık oyunu ve ada konseyinden geçen ünlüler ve gönüllüler takımları bugünkü ödül oyununu kazanmak için kıyasıya mücadele verdi. Zorlu oyun sonunda, hedeflenen sayıya ulaşmayı başaran takım ödülün kazananı oldu. Bu gelişmeyle birlikte yarışmanın sıkı takipçileri Survivor ödül oyununu kim kazandı? sorusuna yanıt aramaya başladı.
TV8 ekranlarında yayınlanan son bölümde ödül oyununu kazanan takım ve ödüle ilişkin tüm detaylar şöyle;
Survivor 2021'in 5 Nisan günü ekranlara gelen bölümünde ünlüler takımından Sergen ve Batuhan'ın aynı anda eleme potasına girmesi sonrasında, ünlüler ve gönüllüler takımları ödül oyunu için parkurda bir araya geldi. Fiziki ve psikolojik sınırların zorlandığı yarışmada alınacak ödüller yarışmacılar için oldukça önemli durumda.
Bugünkü ödül oyununda iddialı ve istekli olan her iki takım da ödülü kazanan takım olmak adına zorlu parkurda ter döktü. Oyunda hedeflenen sayıya önce ulaşma başarısını gösteren ünlüler takımı ödülü kazanan takım oldu.
Ödül oyununu kazanan ünlüler takımı tekneyle restorana giderek yemek yeme hakkına sahip olurken, müzik dinleyerek soğuk kahve içmeye de hak kazanacak.
Acun Ilıcalı tarafından organize edilen, Acun Medya - Survivor 2021 karması arasında basketbol maçı oynandı. Maçın periyotlarındaki sonuçlar şu şekilde;
1. ÇEYREK
2. ÇEYREK
ACUN MEDYA 15 - 12 SURVIVOR 2021 KARMASI
3. ÇEYREK
ACUN MEDYA 23 - 24 SURVIVOR 2021 KARMASI
4. ÇEYREK
ACUN MEDYA 33 - 33 SURVIVOR 2021 KARMASI
UZATMALAR
ACUN MEDYA 39 - 38 SURVIVOR 2021 KARMASI
Bu sonuçla Acun Medya - Survivor 2021 karması arasında oynanan basketbol karşılaşmasını Acun Medya takımı kazandı.