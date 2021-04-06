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Haberler Medya Haberleri Survivor basketbol maçını kim kazandı, ödülü nedir? 5 Nisan 2021 Survivor ödül oyununu kim kazandı?
Giriş Tarihi: 6.4.2021 07:50 Son Güncelleme: 6.4.2021 07:50

, ödülü nedir? 5 Nisan 2021 ?

Survivor basketbol maçını kim kazandı, ödülü nedir? 5 Nisan 2021 Survivor ödül oyununu kim kazandı?

ekranlarında hakemliği ve yapımcılığında yayınlanan son bölümde ünlüler ve gönüllüler takımları arasında ödül oyunu mücadelesi yaşandı. Önceki gün yapılan eleme konseyinde ünlüler takımından 2 ismin eleme potasına girmesi sonrasında oldukça önemli olan ödül oyununda en başarılı performans gösteren takım kazanarak ödülün sahibi oldu. Bu bilgilerle tüm detayları öğrenmek isteyen izleyiciler ? sorusu üzerinde araştırmalarını sürdürüyor. Merak edilen Survivor ödül oyununu kim kazandı? sorusunun yanıtları ve tüm detaylar.

Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp - yönettiği uzun soluklu yarışma Survivor 2021 son bölümde ödül oyunu heyecanı ekranlara yansıdı. Zorlu bir dokunulmazlık oyunu ve ada konseyinden geçen ünlüler ve gönüllüler takımları bugünkü ödül oyununu kazanmak için kıyasıya mücadele verdi. Zorlu oyun sonunda, hedeflenen sayıya ulaşmayı başaran takım ödülün kazananı oldu. Bu gelişmeyle birlikte yarışmanın sıkı takipçileri Survivor ödül oyununu kim kazandı? sorusuna yanıt aramaya başladı.

SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

TV8 ekranlarında yayınlanan son bölümde ödül oyununu kazanan takım ve ödüle ilişkin tüm detaylar şöyle;



Survivor 2021'in 5 Nisan günü ekranlara gelen bölümünde ünlüler takımından Sergen ve Batuhan'ın aynı anda eleme potasına girmesi sonrasında, ünlüler ve gönüllüler takımları ödül oyunu için parkurda bir araya geldi. Fiziki ve psikolojik sınırların zorlandığı yarışmada alınacak ödüller yarışmacılar için oldukça önemli durumda.



SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Bugünkü ödül oyununda iddialı ve istekli olan her iki takım da ödülü kazanan takım olmak adına zorlu parkurda ter döktü. Oyunda hedeflenen sayıya önce ulaşma başarısını gösteren ünlüler takımı ödülü kazanan takım oldu.



SURVIVOR 2021 ÖDÜLÜ NEDİR?

Ödül oyununu kazanan ünlüler takımı tekneyle restorana giderek yemek yeme hakkına sahip olurken, müzik dinleyerek soğuk kahve içmeye de hak kazanacak.



SURVIVOR BASKETBOL MAÇINI KİM KAZANDI?

Acun Ilıcalı tarafından organize edilen, Acun Medya - Survivor 2021 karması arasında basketbol maçı oynandı. Maçın periyotlarındaki sonuçlar şu şekilde;

1. ÇEYREK

  • ACUN MEDYA 8 - 9 SURVIVOR 2021 KARMASI

2. ÇEYREK

ACUN MEDYA 15 - 12 SURVIVOR 2021 KARMASI

3. ÇEYREK

ACUN MEDYA 23 - 24 SURVIVOR 2021 KARMASI

4. ÇEYREK

ACUN MEDYA 33 - 33 SURVIVOR 2021 KARMASI

UZATMALAR

ACUN MEDYA 39 - 38 SURVIVOR 2021 KARMASI

Bu sonuçla Acun Medya - Survivor 2021 karması arasında oynanan basketbol karşılaşmasını Acun Medya takımı kazandı.



SURVIVOR ELEME ADAYI KİMLER OLDU?

  • İSMAİL
  • DOĞAN
  • BATUHAN
  • SERGEN
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Survivor basketbol maçını kim kazandı, ödülü nedir? 5 Nisan 2021 Survivor ödül oyununu kim kazandı?
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