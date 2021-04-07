Aykut Enişte filmi konusu, oyuncuları ve çekildiği yer: Aykut Enişte konusu ne, oyuncuları kim?

Beyazperdenin ardından bu akşam televizyonda yayınlanacak olan Aykut Enişte filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. 2019 yılında vizyona giren yapımda bol kahkahaya hazır olun. Televizyonda ilk kez izleyecek olan vatandaşlar Aykut Enişte konusu ne, oyuncuları kim sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte Aykut Enişte filmi konusu, oyuncuları ve çekildiği yer bilgisi!
Aile özlemi çeken ve yalnızlıktan bunalmış olan Aykut, evlenip yuva kurmak istemektedir. Sevgilisi Nurhan ile hayallerini gerçekleştirmeyi planlayan Aykut'u hiç ummadığı bir durum beklemektedir. Düğüne bir hafta kala tüm birikimini çaldıran Aykut, bir ailenin damadı olma hayali kurarken; bir anda iki ailenin birden damadı olma yoluna girer. İki aile arasında kalan Aykut, bu karmaşanın içinden nasıl çıkacaktır?
Aykut Enişte filmi, Yeşilköy Havalimanı, Selimiye gibi İstanbul'un farklı semtlerinde gerçekleştirildi
Cem Gelinoğlu
Güven Hokna
Melis Babadağ
Ege Kökenli
Özlem Çakar
Selen Domaç
Müfit Kayacan
Lale Başar
Ali Erkazan.