Aykut Enişte filmi konusu, oyuncuları ve çekildiği yer: Aykut Enişte konusu ne, oyuncuları kim?

Beyazperdenin ardından bu akşam televizyonda yayınlanacak olan Aykut Enişte filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. 2019 yılında vizyona giren yapımda bol kahkahaya hazır olun. Televizyonda ilk kez izleyecek olan vatandaşlar Aykut Enişte konusu ne, oyuncuları kim sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte Aykut Enişte filmi konusu, oyuncuları ve çekildiği yer bilgisi!

AYKUT ENİŞTE FİLMİ KONUSU NE?

Aile özlemi çeken ve yalnızlıktan bunalmış olan Aykut, evlenip yuva kurmak istemektedir. Sevgilisi Nurhan ile hayallerini gerçekleştirmeyi planlayan Aykut'u hiç ummadığı bir durum beklemektedir. Düğüne bir hafta kala tüm birikimini çaldıran Aykut, bir ailenin damadı olma hayali kurarken; bir anda iki ailenin birden damadı olma yoluna girer. İki aile arasında kalan Aykut, bu karmaşanın içinden nasıl çıkacaktır?

AYKUT ENİŞTE FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Aykut Enişte filmi, Yeşilköy Havalimanı, Selimiye gibi İstanbul'un farklı semtlerinde gerçekleştirildi

AYKUT ENİŞTE FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Cem Gelinoğlu

Güven Hokna

Melis Babadağ

Ege Kökenli

Özlem Çakar

Selen Domaç

Müfit Kayacan

Lale Başar

Ali Erkazan.