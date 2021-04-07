Benim Adım Melek 61. Bölüm fragmanı izle! İki aileyi bekleyen kötü olay…





BENİM ADIM MELEK 60. BÖLÜM ÖZETİ

Melek ve Halil hayal ettikleri mutlu sona kavuşacaklardır. İki ailenin de beklediği gün gelmiş, heyecanla ve mutlulukla son hazırlıklar yapılır. Cumali ve Seyitali'nin dünür olma mutluluğu telaşlarından okunur. Defne ve Ömer de dedelerine bu mutlu günde yardım ederler. Adana'daki Alpay Halil tarafından yollanan davetiyenin öfkesini kusacak yer arar. Funda'nın engellemeye çalışması işe yaramaz ve soluğu Antep'te alır.