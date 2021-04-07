Benim Adım Melek 61. Bölüm fragmanı izle! İki aileyi bekleyen kötü olay…

TRT1 ekranlarında yayınlanan Benim Adım Melek dizisinin dün ekranlara gelen son bölümünün ardından yeni bölüm fragmanına ilişkin detaylar merak edilerek "Benim Adım Melek 61. Bölüm fragmanı izle" şeklinde araştırmalar yapılıyor.
TRT1 ile Benim Adım Melek 61. Bölüm fragmanı ve son bölüm özeti şöyle;
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Benim Adım Melek 61. bölüm fragmanı... "Bağır, çağır ama bir şey söyle!" | Video
Melek ve Halil hayal ettikleri mutlu sona kavuşacaklardır. İki ailenin de beklediği gün gelmiş, heyecanla ve mutlulukla son hazırlıklar yapılır. Cumali ve Seyitali'nin dünür olma mutluluğu telaşlarından okunur. Defne ve Ömer de dedelerine bu mutlu günde yardım ederler. Adana'daki Alpay Halil tarafından yollanan davetiyenin öfkesini kusacak yer arar. Funda'nın engellemeye çalışması işe yaramaz ve soluğu Antep'te alır.