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Giriş Tarihi: 8.4.2021 02:03 Son Güncelleme: 8.4.2021 02:03

61. Bölüm fragmanı izle! İki aileyi bekleyen kötü olay…

Benim Adım Melek 61. Bölüm fragmanı izle! İki aileyi bekleyen kötü olay…

dizisi 60. bölümle ekranlarından diziseverlerin evlerine konuk oldu. Dizinin son bölümünün televizyondaki gösteriminin sona ermesiyle birlikte yeni bölüm fragmanına ilişkin detaylar araştırılmaya başlandı. Dizinin 61. bölümün de Melek ve Halil’i handaki yemekteyken akıllara durgunluk veren kötü bir olay yaşanıyor. Öte yanda dizinin yeni bölüm fragmanı izlemek isteyenler “” şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. Benim Adım Melek 61. Bölüm fragmanı ve 60. Bölüm özet detayları.

TRT1 ekranlarında yayınlanan Benim Adım Melek dizisinin dün ekranlara gelen son bölümünün ardından yeni bölüm fragmanına ilişkin detaylar merak edilerek "Benim Adım Melek 61. Bölüm fragmanı izle" şeklinde araştırmalar yapılıyor.

BENİM ADIM MELEK 61. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

TRT1 ile Benim Adım Melek 61. Bölüm fragmanı ve son bölüm özeti şöyle;



Aşağıdaki video oynatıcısına tıklayarak Benim Adım Melek 61. Bölüm fragmanını izleyebilirsiniz.

Benim Adım Melek 61. bölüm fragmanı... "Bağır, çağır ama bir şey söyle!" | Video



BENİM ADIM MELEK 60. BÖLÜM ÖZETİ

Melek ve Halil hayal ettikleri mutlu sona kavuşacaklardır. İki ailenin de beklediği gün gelmiş, heyecanla ve mutlulukla son hazırlıklar yapılır. Cumali ve Seyitali'nin dünür olma mutluluğu telaşlarından okunur. Defne ve Ömer de dedelerine bu mutlu günde yardım ederler. Adana'daki Alpay Halil tarafından yollanan davetiyenin öfkesini kusacak yer arar. Funda'nın engellemeye çalışması işe yaramaz ve soluğu Antep'te alır.

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Benim Adım Melek 61. Bölüm fragmanı izle! İki aileyi bekleyen kötü olay…
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