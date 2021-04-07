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Giriş Tarihi: 8.4.2021 02:11 Son Güncelleme: 8.4.2021 02:11

Son Bölüm İzle! Melek ve Halil hayal ettikleri mutlu sona kavuşacak mı?

Benim Adım Melek Son Bölüm İzle! Melek ve Halil hayal ettikleri mutlu sona kavuşacak mı?

ekranlarında her Çarşamba yayınlanan dizisi 60. son bölümüyle diziseverlerin izlemesine sunuldu. Dizinin televizyonlarda yayınlanan son bölümünde Melek ve Halil hayal ettikleri mutlu sona kavuşacak mı? sorusu merak konusu olurken, dizinin son bölümünün televizyon gösterimini kaçıran ve tekrar izlemek isteyenler “” şeklinde araştırmalarına yoğun olarak devam ediyor. TRT1 ile Benim Adım Melek son bölüm izleme linki ve özet detayları.

Benim Adım Melek dizisi 60. son bölümle TRT1 ekranlarındaki yerini dün aldı. Dizinin televizyonlardaki gösterimini izleyemeyen ve yeniden izlemek isteyen diziseverler "Benim Adım Melek son bölüm izle" şeklinde araştırmalarla Benim Adım Melek son bölüm izleme linkine erişmeye çalışıyor.

BENİM ADIM MELEK SON BÖLÜM İZLE

TRT1 ile Benim Adım Melek son bölüm izleme linki ve özet detayları şöyle;



Aşağıda yer alan link aracılığıyla Benim Adım Melek 60. son bölümün tamamını kesintisiz şekilde izleyebilirsiniz.

https://www.trtizle.com/diziler/benim-adim-melek



BENİM ADIM MELEK 60. BÖLÜM ÖZETİ

Melek ve Halil hayal ettikleri mutlu sona kavuşacaklardır. İki ailenin de beklediği gün gelmiş, heyecanla ve mutlulukla son hazırlıklar yapılır. Cumali ve Seyitali'nin dünür olma mutluluğu telaşlarından okunur. Defne ve Ömer de dedelerine bu mutlu günde yardım ederler. Adana'daki Alpay Halil tarafından yollanan davetiyenin öfkesini kusacak yer arar. Funda'nın engellemeye çalışması işe yaramaz ve soluğu Antep'te alır.



Kenan çarşıda Vildan ile karşılaşır. Vildan'ın düğün alışverişi için yaptığı listeyi ele geçiren Kenan, listedeki yazıyı görünce beyninden vurulmuşa döner. Kenan'ın içine şüphe tohumları ekilmiştir. Alışveriş listesini yazan Vildan'sa, mektupları yazan kimdir? Melek ve Halil'i handaki yemeğe bekleyen iki ailenin sevincine Alpay yine gölge olur. İki aileyi bekleyen kötü sürpriz nedir?

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Benim Adım Melek Son Bölüm İzle! Melek ve Halil hayal ettikleri mutlu sona kavuşacak mı?
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