Doğduğun Ev Kaderindir Mehdi öldü mü, İbrahim Çelikkol neden diziden çıktı? Doğduğun Ev Kaderindir’de şok ayrılık!

Çarşamba günlerinin vazgeçilmez dizilerinden Doğduğun Ev Kaderindir'de Mehdi karakterine hayat veren İbrahim Çelikkol'un geçtiğimiz hafta yapıma veda ettiği anların ardından "İbrahim Çelikkol Doğduğun Ev Kaderindir'den neden çıktı, Mehdi öldü mü?" soruları milyonların yanıt aradığı sorular arasındaki yerini aldı. Bu kapsamda Doğduğun Ev Kaderindir Mehdi (İbrahim Çelikkol) 31 Mart tarihli bölümle beraber yapıma veda etti. Yaşanan bu gelişmenin nedeninin Enver Öztürk'ün yapıma dahil olmasının ardından karakterin başrol havasından sıyrılması gerekçe olduğu iddiası bulunuyor.
DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR İBRAHİM ÇELİKKOL DİZİDEN NEDEN AYRILDI?
Bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelecek olan yapımda bebeği ve Zeynep'i korumak için kurşunların önüne atlayan karakter Mehdi'nin ayrılığı bu bölümle beraber yeniden gündeme geliyor. Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol'un hayranları bu duruma oldukça üzülürken ünlü isim sosyal medya hesabından da veda açıklamasında bulunmuştu.
İBRAHİM ÇELİKKOL KİMDİR?
Doğum tarihi: 14 Şubat 1982
Kaç yaşında: 38yaşında
Nereli: İzmit
İbrahim Çelikkol (d. 14 Şubat 1982, İzmit, Kocaeli), Türk dizi ve sinema oyuncusu, eski model.
Oyunculuğa başlamadan önce profesyonel modellik yaptı. Basketbolla ilgilenen Çelikkol ligde oynadı, genç millî oldu. Basketi bıraktıktan sonra oyunculuk konusunda eğitim alan Çelikkol'un Osman Sınav'la tanışması hayatında dönüm noktası oldu. Osman Sınav'ın çektiği Pars: Narkoterör filminde 'başkomiser Şamil Baturay' rolünün verilmesi ile oyunculuk hayatına adım attı. Daha sonra M.A.T. Karadağlar ve Keskin Bıçak gibi televizyon dizilerinde boy gösterdi. 2011 yılında başlayan ve 24 Eylül 2012 de final yapan İffet adlı dizide başrolde Cemil karakterini canlandırmıştır.
16 Şubat 2012'de gösterime giren büyük bütçeli sinema filmi Fetih 1453'te Ulubatlı Hasan karakterini canlandırmıştır. 2013 - 2014 yılları arasında Merhamet dizisinde Fırat Kazan' ı canlandırdı. 2014'te ekranda rol almaya başlayan Reaksiyon dizisinde bordo bereli Yüzbaşı Oğuz Ayaz karakterini ve 2016'da başlayan Kördüğüm dizisinde Ali Nejat karakterini canlandırmıştır.
Anne tarafı Selanik göçmeni, baba tarafı ise Arap kökenlidir
AÇIKLAMA GELDİ
İbrahim Çelikkol Mehdi'ye sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla veda etti. Ayrılık nedeniyle ilgili açıklamada bulunmayan Çelikkol;
"Hoşçakal Mehdi Usta..
Hayalleri yarım kalmış herkese ithafen...
Ve...
Canım partnerim Demet Özdemir bu bir son değil, yol uzun yeniden karşılaşacağımıza eminim.
Tüm oyun arkadaşlarım, hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim.
Yapımcımız Onur Güvenatam, yönetmenimiz başta olmak üzere aramızdan ayrılan, katılan, ilk günden beri aynı yolda yürüdüğüm tüm çalışma arkadaşlarım, iyi ki varsınız, hepinizin tek tek emeklerine sağlık.
Ve elbette bugüne kadar bizi destekleyen izleyicimize... Zeynep'in hikayesi tamamlanabilsin diye Mehdi'nin hikayesi burada son buldu. Ben de artık ekran karşısında Zeynep'in yolculuğuna izleyici olarak eşlik edeceğim.