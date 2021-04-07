Doğduğun Ev Kaderindir Mehdi öldü mü, İbrahim Çelikkol neden diziden çıktı? Doğduğun Ev Kaderindir’de şok ayrılık!

Çarşamba günlerinin vazgeçilmez dizilerinden Doğduğun Ev Kaderindir'de Mehdi karakterine hayat veren İbrahim Çelikkol'un geçtiğimiz hafta yapıma veda ettiği anların ardından "İbrahim Çelikkol Doğduğun Ev Kaderindir'den neden çıktı, Mehdi öldü mü?" soruları milyonların yanıt aradığı sorular arasındaki yerini aldı. Bu kapsamda Doğduğun Ev Kaderindir Mehdi (İbrahim Çelikkol) 31 Mart tarihli bölümle beraber yapıma veda etti. Yaşanan bu gelişmenin nedeninin Enver Öztürk'ün yapıma dahil olmasının ardından karakterin başrol havasından sıyrılması gerekçe olduğu iddiası bulunuyor.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR İBRAHİM ÇELİKKOL DİZİDEN NEDEN AYRILDI?

Bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelecek olan yapımda bebeği ve Zeynep'i korumak için kurşunların önüne atlayan karakter Mehdi'nin ayrılığı bu bölümle beraber yeniden gündeme geliyor. Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol'un hayranları bu duruma oldukça üzülürken ünlü isim sosyal medya hesabından da veda açıklamasında bulunmuştu.