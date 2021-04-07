Doğduğun Ev Kaderindir son bölümde Zeynep, Barış'ı yanında istemiyor! Doğduğun Ev Kaderindir son bölüm tek parça full izle

Çarşamba akşamlarının sevilen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir, 38. yeni bölümü ile yayınlandı. Doğduğun Ev Kaderindir son bölüme, Mehdi'nin vedasının ardından hüzünlü sahneler damga vurdu. Nermin, Sakine, Sultan ve Ali Rıza'ya çocuklarına hayallerinin peşinden gitmelerini söylemek için önce kendi hayallerini gerçekleştirmelerini söyler.Öte yandan Nermin şirketlerinin yönetimini Zeynep'e bıraktığını toplu bir yemekte açıklar. Doğduğun Ev Kaderindir son bölümde nefes kesen ve duygulandıran sahneler yer alırken diziyi kaçıranlar ve tekrardan izlemek isteyenler için Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm full izle ekranı tek parça olarak yayınlandı.