Kuruluş Osman yeni bölüme Hazal Hatun damgasını vuracak. Dündar Bey'i ele geçirmek için Osman Bey plan yapacak. Öte yandan Nikola, Dündar Bey'e karşılık Osman Bey'den talep edeceği şey ise merak ediliyor. Diziye dair diğer bir gelişme ise ihanetin kanıtını saklayan Malhun Hatun ve Umur Bey'e Osman Bey'in nasıl tepki vereceği olacak. Dizinin can alıcı sahnesi ise Aygül Hatun'un Hazal Hatun'a kılıç çektiği sahne olacak. Buna göre; Dündar Bey'in eşi Hazal Hatun nasıl ve neden öldü? Kuruluş Osman yeni bölümde Hazal Hatun ölüyor mu?
Kuruluş Osman 53.yeni bölümde; Aygül Hatun'un Hazal Hatun'a kılıç çektiği anlar geceye damgasını vuracak. Bu görüntülerin ardından Hazal Hatun nasıl öldü, Hazal Hatun neden öldü gibi soruların yanıtları izleyiciler tarafından sorgulanıyor.
Kuruluş Osman yeni bölüm detayları…
KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜMDE HAZAL HATUN ÖLECEK Mİ?
Kuruluş Osman yeni bölümde Aygül Hatun'un Hazal Hatun'a kılıç çektiği görülüyor. Dizinin ilerleyen sahnelerinde ise Hazal Hatun'un ölüp ölmeyeceği belli olacak.
HAZAL HATUN YAKAYI ELE VERİYOR
Umur Bey ve Osman Bey arasındaki konuşmasını öğrenen ve deşifre olduğunu anlayan Dündar Bey, çareyi İnegöl Kalesi'ne giderek Nikola'ya sığınmakta bulur. Dündar Bey'in deşifre olması Papa'nın ajanları Süleyman ve Melik'i de telaşlandırır. Dündar Bey'in ihanetinin ortaya çıktığını anlayan Hazal Hatun, yardım istediği Süleyman ve Melik'le birlikte yakalanıp obaya getirilir. Savcı Bey ise Bayhoca'nın ölümünden sorumlu tuttuğu Dündar Bey'in cezasını bizzat kesmek istemektedir.
AYGÜL HATUN, HAZAL HATUN'U ÖLDÜRECEK Mİ?
Osman Bey, Dündar Bey'i ele geçirmek için ne yapacak? Nikola, Dündar Bey'e karşılık Osman Bey'den ne talep edecek? Osman Bey, ihanetin kanıtını saklayan Malhun Hatun ve Umur Bey'e nasıl tepki gösterecek? Aygül Hatun, Hazal Hatun'u öldürecek mi? Osman Bey, Papa'nın ajanları Süleyman ve Melik'i nasıl cezalandıracak? Nikola, Kayı Obası'ndaki karışıklıktan nasıl faydanalanacak? Malhun Hatun, Osman Bey'in güvenini yeniden kazanmak için ne yapacak? Savcı Bey, şehit oğlu Bayhoca'nın intikamını almak için ne yapacak?
KURULUŞ OSMAN HAZAL HATUN KİMDİR, TARİHTE VAR MI?
Hazal Hatun karakteri diziye Dündar Bey'in eşi ve Bahadır'ın annesi olarak geliyor. Hazal Hatun'la hakkında ilgili tarihi kaynaklarda herhangi bir bilgi yer almıyor.
YEŞİM CEREN BOZOĞLU KİMDİR?
Yeşim Ceren Bozoğlu, 29 Temmuz 1974 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Oyunculuk Bölümü mezunu olan Yeşim Ceren Bozoğlu, sanat yaşamına tiyatro ile başladı.
Tarık Akan, Haluk Bilginer, Güven Kıraç, Mazhar Alanson, Mehmet Aslantuğ, Zuhal Olcay, Oktay Kaynarca, Mehmet Ali Alabora, Emre Kınay, Hülya Avşar ve Nejat İşler gibi her dönemin ünlü oyuncuları ile dizi ve filmlerde çalıştı. Semih Kaplanoğlu, Ömer Uğur gibi ünlü yönetmenler ile çalıştı. Sayısız kısa filmde oynadı. Geniş Aile dizisinde "Domuşuk Sevim" karakterini canlandıran Bozoğlu'nun baş rolünü oynadığı ve İpekyolu Film Festivali'nde "En İyi Film Ödülü"nü kazanan, Türkiye'de bir ilk olan doğaçlama sinema filmi "Bahtıkara" da 21 Mayıs 2010 tarihinde vizyona girdi.
Ayrıca profesyonel olarak oyunculuk koçluğu konusunda Türkiye'nin en tanınan ismi olan başarılı oyuncu, Duru Tiyatro'da Türkçe, bir başka kursta İngilizce oyunculuk dersleri veriyor. Mirkelam'ın Asuman Pansuman ve Rober Hatemo'nun Doludizgin adlı kliplerinde de oynadı.
Lale Mansur ve Halit Ergenç ile birlikte Misafir isimli bir film çekmiştir. Film henüz vizyona girmemiştir. Oyunculuk hakkındaki deneyimlerini paylaştığı "Dersimiz Oyunculuk" isimli bir kitap yazmıştır. Geniş Aile ekibinden izin alarak, Canım Babam adlı diziye geçti. O dizi bitince, TRT 1'de Elde Var Hayat adlı dizide "Müdür Muavini Zehra Öğretmen" rolünde oynadı.
OYNADIĞI FİLMLER
Yüzleşme - 2019 - Zümrüt Karaca
Kalbimdeki Deniz - 2016-2018 - Fikriye Yılmaz
O Hayat Benim - 2014-2015 - Nuran
Güldür Güldür - 2013 - Oya
Bebek İşi - 2013 (Rahşan)
Aldırma Gönül - 2013 - Petek Esrik
Elde Var Hayat: Sınav - 2012 - Müdür muavini Zehra Öğretmen (Konuk oyuncu)
Ateşin Düştüğü Yer - 2012
Elde Var Hayat - 2011 - Müdür muavini Zehra Öğretmen
Canım Babam - 2011 - Alev
Geniş Aile - 2009-2011 - Sevim
Bahtı Kara - 2009
Yüreğine Sor - 2009
Deli Deli Olma - 2008
Kirpi - 2008 - Dilarasu
Kısık Ateşte 15 Dakika - 2006
Eve Dönüş - 2006Polis - 2006
Doktorlar - 2006 - Fikret Eralp
Beşinci Boyut-Bir Annenin Zor Günleri - 2005 - Zehra
Alanya Almanya - 2005
The İmam - 2005
Öteki Gece - 2005
Avrupa Yakası - 2004 - Zuhal