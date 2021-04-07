ATV ekranlarına Çarşamba akşamları gelen Kuruluş Osman 53.bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde bu hafta kılıçlar çekilecek, ortalık karışacak. Yeni bölüm fragmanında Aygül Hatun'un Hazal Hatun'a kılıç çektiği anlar şok etkisi yaratırken öte yandan Hazal Hatun ölecek mi, Dündar Bey'in eşi Hazal Hatun nasıl ve neden öldü gibi pek çok önemli sorunun yanıtı aranıyor. Hazal Hatun'un yakayı ele vermesi ise bütün dengelerin değişmesine neden olacak. Bu kapsamda; Dündar Bey'in eşi Hazal Hatun nasıl ve neden öldü? Kuruluş Osman yeni bölümde Hazal Hatun ölüyor mu? İşte diziye dair yeni gelişmeler!

Kuruluş Osman yeni bölüme Hazal Hatun damgasını vuracak. Dündar Bey'i ele geçirmek için Osman Bey plan yapacak. Öte yandan Nikola, Dündar Bey'e karşılık Osman Bey'den talep edeceği şey ise merak ediliyor. Diziye dair diğer bir gelişme ise ihanetin kanıtını saklayan Malhun Hatun ve Umur Bey'e Osman Bey'in nasıl tepki vereceği olacak. Dizinin can alıcı sahnesi ise Aygül Hatun'un Hazal Hatun'a kılıç çektiği sahne olacak. Buna göre; Dündar Bey'in eşi Hazal Hatun nasıl ve neden öldü? Kuruluş Osman yeni bölümde Hazal Hatun ölüyor mu?

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜMDE AYGÜL HATUN HAZAL HATUN'U ÖLDÜRÜYOR MU?

Kuruluş Osman 53.yeni bölümde; Aygül Hatun'un Hazal Hatun'a kılıç çektiği anlar geceye damgasını vuracak. Bu görüntülerin ardından Hazal Hatun nasıl öldü, Hazal Hatun neden öldü gibi soruların yanıtları izleyiciler tarafından sorgulanıyor.

Kuruluş Osman yeni bölüm detayları…