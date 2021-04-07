G. D. O. Karakedi filmi konusu ne, oyuncuları kim? G. D. O. Karakedi nerede çekildi?

Türk komedi türündeki G. D. O. Karakedi filmi konusu ve oyuncuları ile ilgi görüyor. Filmin yönetmenliğini Murat Aslan yaptı ve kadrosunda ünlü isimleri bulunduruyor. Yönetmenliğini Murat Aslan'ın yaptığı film sürükleyici hikayesiyle dikkat çekiyor. G. D. O. Karakedi filmi konusu ne, oyuncuları kim ve nerede çekildi? İşte G. D. O. Karakedi filmi konusu, oyuncuları ve çekildiği yer bilgisi!

G.D.O. KARAKEDİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

G.D.O. Kara Kedi, Setra Film'in yapımcılığını üstlendiği, yönetmenliğini Murat Aslan'ın yaptığı 2012 yapımı Türk komedi, aksiyon filmi. Film 25 Ocak 2013 tarihinde gösterime girmiştir. Şafak Sezer, filmin senaryosunu yazıp, başrolünde oynamıştır. Filmin konusu Balat semtinde geçmektedir. Taksicilikle hayatını kazanan Gürkan, pilavcılık yapan Orhan ve iflah olmaz biçimde aşık olan Duran; kendi az olanaklarıyla geçinip kimseye muhtaç olmayan üç kardeştir. Üç kardeş yaşam mücadelelerini sürdürürken, bu üç kardeşin hayatı bir gün başlarına gelen bir kazanın yol açtığı, cinayet, mafya, kız kaçırma üçgeniyle allak bullak olur.

G. D. O. KARAKEDİ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin İstanbul'un Balat semtinde geçmektedir.

G. D. O. KARA KEDİ FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Şafak Sezer – Gürkan

Volkan Başaran – Duran

Serkan Şengül – Orhan

Melisa Aslı Pamuk - Elmas

Seda Yıldız - Aybars

Şener Kökkaya - Erdem

Durul Bazan - Psikopat

Erdem Akakçe - Cengiz

Hamdi Kahraman – Hamdi

Halil Kumova – Yaşlı amca

Cenk Kangöz – Cemal

Demet Bölükbaşı – Elmas'ın annesi

Server Mutluvolkan – Elmas'ın babası

Ergün Çetin – Elmas'ın ağabeyi

Uğur Kalabaş - Elmas'ın ağabeyi