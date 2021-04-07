G. D. O. Karakedi filmi konusu ne, oyuncuları kim? G. D. O. Karakedi nerede çekildi?

Türk komedi türündeki G. D. O. Karakedi filmi konusu ve oyuncuları ile ilgi görüyor. Filmin yönetmenliğini Murat Aslan yaptı ve kadrosunda ünlü isimleri bulunduruyor. Yönetmenliğini Murat Aslan'ın yaptığı film sürükleyici hikayesiyle dikkat çekiyor. G. D. O. Karakedi filmi konusu ne, oyuncuları kim ve nerede çekildi? İşte G. D. O. Karakedi filmi konusu, oyuncuları ve çekildiği yer bilgisi!
G.D.O. Kara Kedi, Setra Film'in yapımcılığını üstlendiği, yönetmenliğini Murat Aslan'ın yaptığı 2012 yapımı Türk komedi, aksiyon filmi. Film 25 Ocak 2013 tarihinde gösterime girmiştir. Şafak Sezer, filmin senaryosunu yazıp, başrolünde oynamıştır. Filmin konusu Balat semtinde geçmektedir. Taksicilikle hayatını kazanan Gürkan, pilavcılık yapan Orhan ve iflah olmaz biçimde aşık olan Duran; kendi az olanaklarıyla geçinip kimseye muhtaç olmayan üç kardeştir. Üç kardeş yaşam mücadelelerini sürdürürken, bu üç kardeşin hayatı bir gün başlarına gelen bir kazanın yol açtığı, cinayet, mafya, kız kaçırma üçgeniyle allak bullak olur.
Filmin İstanbul'un Balat semtinde geçmektedir.
Şafak Sezer – Gürkan
Volkan Başaran – Duran
Serkan Şengül – Orhan
Melisa Aslı Pamuk - Elmas
Seda Yıldız - Aybars
Şener Kökkaya - Erdem
Durul Bazan - Psikopat
Erdem Akakçe - Cengiz
Hamdi Kahraman – Hamdi
Halil Kumova – Yaşlı amca
Cenk Kangöz – Cemal
Demet Bölükbaşı – Elmas'ın annesi
Server Mutluvolkan – Elmas'ın babası
Ergün Çetin – Elmas'ın ağabeyi
Uğur Kalabaş - Elmas'ın ağabeyi