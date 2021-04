Gülper Özdemir kimdir, kaç yaşında? Gülper Özdemir’in hayatı!

GÜLPER ÖZDEMİR HAYATI

Eğitiminin bir ksımını Almanya'da tamamlayan Özdemir, başladığı "Rein Main University of Applied Scienes/International Business School" eğitimini Amerika'daki "Truman State University'nde tamamladı. Bununla birlikte Almanya'da başladığı okulu bitirmiş ve Pariste de oyunculuk eğitimi almıştır. Oyunculuk eğitimine önce Almanya'da başlamış.

Hem Türk hem Alman tiyatrolarında sahne almıştır. "New York The Living Theatre"a oyuncu olarak katıldı. Bununla birlikte Judith Malina'nın "No Place To Hide" oyununu sahneledi. Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu olan Gülper Özdemir,birçok dizide rol almıştı. Şimdi de TRT1 ekranlarına 1 Nisan Perşembe akşamı gelecek olan "Bir Zamanlar Kıbrıs" dizisinde başrol oyuncusu olarak Ayşe karakterine can veriyor.