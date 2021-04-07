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Giriş Tarihi: 7.4.2021 17:09 Son Güncelleme: 7.4.2021 17:10

kimdir, kaç yaşında? Gülper Özdemir’in hayatı!

Gülper Özdemir kimdir, kaç yaşında? Gülper Özdemir’in hayatı!

Ünlü oyuncu hayatıyla en çok merak edilen isimler arasında bulunuyor. Şu sıralar Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde Ayşe karakterini canlandıran oyuncuyla ilgili olarak , kaç yaşında, nereli, dizileri nelerdir gibi pek çok soruya yanıt aranıyor. Daha önce birçok dizi ve film projesinde boy gösteren Gülper Özdemir, 18 Kasım 1990 yılında Almanya'nın Frankfurt şehrinde doğan Türk oyuncudur. Orta ve lise eğitimini Almanya’da tamamlayan Gülper Özdemir ABD Truman StateUniversty mezunudur.

son günlerin en çok merak edilen ünlüleri arasında yer alıyor. TRT1 ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde Ayşe karakterini canlandıran , kaç yaşında, nereli sorularına yanıt aranırken hayatına dair detaylar da merak konusu oluyor. Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu olan Gülper Özdemir, 8 Kasım 1990 yılında Almanya'nın Frankfurt şehrinde doğan Türk oyuncudur. Oyunculuk eğitimine önce Almanya'da başlamış. Hem Türk hem Alman tiyatrolarında sahne almıştır.

GÜLPER ÖZDEMİR KİMDİR?

Bir Zamanlar Kıbrıs Ayşe, karakterini canlandıran güzel oyuncu Gülper Özdemir, 18 Kasım 1990 yılında Almanya'nın Frankfurt şehrinde doğan Türk oyuncudur.

Gülper Özdemir kimdir, kaç yaşında? Gülper Özdemir’in hayatı!

GÜLPER ÖZDEMİR HAYATI

Eğitiminin bir ksımını Almanya'da tamamlayan Özdemir, başladığı "Rein Main University of Applied Scienes/International Business School" eğitimini Amerika'daki "Truman State University'nde tamamladı. Bununla birlikte Almanya'da başladığı okulu bitirmiş ve Pariste de oyunculuk eğitimi almıştır. Oyunculuk eğitimine önce Almanya'da başlamış.

Hem Türk hem Alman tiyatrolarında sahne almıştır. "New York The Living Theatre"a oyuncu olarak katıldı. Bununla birlikte Judith Malina'nın "No Place To Hide" oyununu sahneledi. Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu olan ,birçok dizide rol almıştı. Şimdi de TRT1 ekranlarına 1 Nisan Perşembe akşamı gelecek olan "Bir Zamanlar Kıbrıs" dizisinde başrol oyuncusu olarak Ayşe karakterine can veriyor.

Gülper Özdemir kimdir, kaç yaşında? Gülper Özdemir’in hayatı!

ROL ALDIĞI DİZİLER

2015 Medcezir Arya Yardımcı Karakter

2016 Bana Sevmeyi Anlat Simge Aydın Yardımcı Karakter

2017 Kara Yazı Derya Uluçınar Başrol Oyuncusu

2017 Tutsak Elif Ersöz Başrol Oyuncusu

2018 Meleklerin Aşkı Melek Saymaz Başrol Oyuncusu

2019 Sen Anlat Karadeniz Hazan Başrol Oyuncusu

2021 Bir Zamanlar Kıbrıs Ayşe Başrol Oyuncusu

TİYATROLARI

The Living Theatre/ No Place To Hide By: Judith Malina/ New York

Tiyatro Frankfurt/ Dünyanın Ortasında Bir Yer By: Özen Yula/ Frankfurt

Rudolf-Koch-Schule/ Bonnie and Clyde/ Frankfurt

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Gülper Özdemir kimdir, kaç yaşında? Gülper Özdemir’in hayatı!
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