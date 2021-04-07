Gülper Özdemir kimdir, kaç yaşında? Gülper Özdemir’in hayatı!

Gülper Özdemir son günlerin en çok merak edilen ünlüleri arasında yer alıyor. TRT1 ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde Ayşe karakterini canlandıran Gülper Özdemir kimdir, kaç yaşında, nereli sorularına yanıt aranırken hayatına dair detaylar da merak konusu oluyor. Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu olan Gülper Özdemir, 8 Kasım 1990 yılında Almanya'nın Frankfurt şehrinde doğan Türk oyuncudur. Oyunculuk eğitimine önce Almanya'da başlamış. Hem Türk hem Alman tiyatrolarında sahne almıştır.
Bir Zamanlar Kıbrıs Ayşe, karakterini canlandıran güzel oyuncu Gülper Özdemir, 18 Kasım 1990 yılında Almanya'nın Frankfurt şehrinde doğan Türk oyuncudur.
Eğitiminin bir ksımını Almanya'da tamamlayan Özdemir, başladığı "Rein Main University of Applied Scienes/International Business School" eğitimini Amerika'daki "Truman State University'nde tamamladı. Bununla birlikte Almanya'da başladığı okulu bitirmiş ve Pariste de oyunculuk eğitimi almıştır. Oyunculuk eğitimine önce Almanya'da başlamış.
Hem Türk hem Alman tiyatrolarında sahne almıştır. "New York The Living Theatre"a oyuncu olarak katıldı. Bununla birlikte Judith Malina'nın "No Place To Hide" oyununu sahneledi. Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu olan Gülper Özdemir,birçok dizide rol almıştı. Şimdi de TRT1 ekranlarına 1 Nisan Perşembe akşamı gelecek olan "Bir Zamanlar Kıbrıs" dizisinde başrol oyuncusu olarak Ayşe karakterine can veriyor.
2015 Medcezir Arya Yardımcı Karakter
2016 Bana Sevmeyi Anlat Simge Aydın Yardımcı Karakter
2017 Kara Yazı Derya Uluçınar Başrol Oyuncusu
2017 Tutsak Elif Ersöz Başrol Oyuncusu
2018 Meleklerin Aşkı Melek Saymaz Başrol Oyuncusu
2019 Sen Anlat Karadeniz Hazan Başrol Oyuncusu
2021 Bir Zamanlar Kıbrıs Ayşe Başrol Oyuncusu
The Living Theatre/ No Place To Hide By: Judith Malina/ New York
Tiyatro Frankfurt/ Dünyanın Ortasında Bir Yer By: Özen Yula/ Frankfurt
Rudolf-Koch-Schule/ Bonnie and Clyde/ Frankfurt