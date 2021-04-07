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Giriş Tarihi: 7.4.2021 16:25

53. bölüm fragmanı izle! Kuruluş Osman yeni bölümde hain amcasına ihanetin bedelini ödetecek

Kuruluş Osman 53. bölüm fragmanı izle! Kuruluş Osman yeni bölümde Osman Bey hain amcasına ihanetin bedelini ödetecek

her hafta Çarşamba günü reyting rekorları kırmaya devam ediyor. ’in ihanetinin üzerine intikam yeminleri ediyor. Kuruluş Osman 53. Bölüm fragmanında, Osman Bey’in hain Dündar Bey’e duyduğu intikam arzusu izleyiciyi ekrana kilitledi. Obadaki iç karışıklıklar içinden çıkılmaz bir hal alırken, fragmandaki heyecanlı sahnelerin ardından Kuruluş Osman yeni bölümünde neler olacağı merak konusu oldu. Kuruluş Osman 53. bölümde de reyting rekorları kırmaya devam edecek. Yeni bölümde Osman Bey haini bulacak mı? Obada haksız yere akan kanların intikamı alınacak mı? İşte Kuruluş Osman 53. bölüm fragmanı.

Son bölümde Kayı obasında şehitler için gözyaşları dökülmüş, duygu dolu sahneler yaşanmıştı. Osman Bey, amcası Dündar Bey'in hain olduğunu öğrendiği andan itibaren intikam yemini etmişti. Kuruluş Osman 53. Bölüm fragmanında görüldüğü üzere Osman Bey dört bir yanda haini arıyor ve ona ihanetinin bedelini ödetmeye hazırlanıyor. Osman Bey, "Haine merhamet eden masuma ihanet eder" sözüyle intikam arzusunu açıkça belli ediyor. İzleyiciler, Osman Bey'in Dündar Bey'le karşılaşmasını heyecanla bekliyor. Kuruluş Osman'ın yeni bölümüyle yine rekor kırması ve zirvedeki yerini koruması bekleniyor. İşte Kuruluş Osman 53. bölüm fragmanı.

"İNİNDEN ÇIKTIĞI VAKİT KANI SOYUMUZUN NİCE YİĞİTLERİNE HELALDİR!"

Şeyh Edebalı'nın dergahındaki buluşmada obadaki hainle ilgili kanıta ulaşan Osman Bey, derhal amcası Dündar Bey'in peşine düşer. Umur Bey'e kanıtı kendisinden sakladığı için tepki gösteren Osman Bey, Dündar Bey'in ne pahasına olursa olsun bulunması için Alplerine talimat verir.

HAZAL HATUN YAKAYI ELE VERİYOR

Umur Bey ve Osman Bey arasındaki konuşmasını öğrenen ve deşifre olduğunu anlayan Dündar Bey, çareyi İnegöl Kalesi'ne giderek Nikola'ya sığınmakta bulur. Dündar Bey'in deşifre olması Papa'nın ajanları Süleyman ve Melik'i de telaşlandırır. Dündar Bey'in ihanetinin ortaya çıktığını anlayan Hazal Hatun, yardım istediği Süleyman ve Melik'le birlikte yakalanıp obaya getirilir. Savcı Bey ise Bayhoca'nın ölümünden sorumlu tuttuğu Dündar Bey'in cezasını bizzat kesmek istemektedir.

NİKOLA, DÜNDAR BEY'İ KOZ OLARAK KULLANIYOR

Osman Bey'in amcasının ihanetiyle yaşadığı şoku fırsat bilerek Söğüt'e saldırı planlayan Nikola, İnegöl Kalesi'ne giden Gündüz Bey'den Dündar Bey için taleplerde bulunur. Nikola'nın planına karşılık kendi stratejisini kuran Osman Bey ise Dündar Bey'i ele geçirmek için zekice bir plan kurar.

AYGÜL HATUN, HAZAL HATUN'U ÖLDÜRECEK Mİ?

Osman Bey, Dündar Bey'i ele geçirmek için ne yapacak? Nikola, Dündar Bey'e karşılık Osman Bey'den ne talep edecek? Osman Bey, ihanetin kanıtını saklayan Malhun Hatun ve Umur Bey'e nasıl tepki gösterecek? Aygül Hatun, Hazal Hatun'u öldürecek mi? Osman Bey, Papa'nın ajanları Süleyman ve Melik'i nasıl cezalandıracak? Nikola, Kayı Obası'ndaki karışıklıktan nasıl faydalanacak? Malhun Hatun, Osman Bey'in güvenini yeniden kazanmak için ne yapacak? Savcı Bey, şehit oğlu Bayhoca'nın intikamını almak için ne yapacak?

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Kuruluş Osman 53. bölüm fragmanı izle! Kuruluş Osman yeni bölümde Osman Bey hain amcasına ihanetin bedelini ödetecek
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