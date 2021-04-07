Kuruluş Osman 53. bölüm fragmanı izle! Kuruluş Osman yeni bölümde Osman Bey hain amcasına ihanetin bedelini ödetecek

Son bölümde Kayı obasında şehitler için gözyaşları dökülmüş, duygu dolu sahneler yaşanmıştı. Osman Bey, amcası Dündar Bey'in hain olduğunu öğrendiği andan itibaren intikam yemini etmişti. Kuruluş Osman 53. Bölüm fragmanında görüldüğü üzere Osman Bey dört bir yanda haini arıyor ve ona ihanetinin bedelini ödetmeye hazırlanıyor. Osman Bey, "Haine merhamet eden masuma ihanet eder" sözüyle intikam arzusunu açıkça belli ediyor. İzleyiciler, Osman Bey'in Dündar Bey'le karşılaşmasını heyecanla bekliyor.

"İNİNDEN ÇIKTIĞI VAKİT KANI SOYUMUZUN NİCE YİĞİTLERİNE HELALDİR!"

Şeyh Edebalı'nın dergahındaki buluşmada obadaki hainle ilgili kanıta ulaşan Osman Bey, derhal amcası Dündar Bey'in peşine düşer. Umur Bey'e kanıtı kendisinden sakladığı için tepki gösteren Osman Bey, Dündar Bey'in ne pahasına olursa olsun bulunması için Alplerine talimat verir.