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Haberler Medya Haberleri Kuruluş Osman son bölümde Dündar Bey yolun sonuna yaklaşıyor! Kuruluş Osman son bölüm ve yeni bölüm fragmanı tek parça full izle!
Giriş Tarihi: 8.4.2021 00:48

son bölümde Dündar Bey yolun sonuna yaklaşıyor! Kuruluş Osman son bölüm ve yeni bölüm fragmanı tek parça full izle!

Kuruluş Osman son bölümde Dündar Bey yolun sonuna yaklaşıyor! Kuruluş Osman son bölüm ve yeni bölüm fragmanı tek parça full izle!

, 53. yeni bölümü ile ATV ekranlarında yayınlandı. Kuruluş Osman son bölümde, Umur Bey ve Osman Bey arasındaki konuşmasını öğrenen ve deşifre olduğunu anlayan Dündar Bey, çareyi İnegöl Kalesi'ne giderek Nikola'ya sığınmakta bulur. Dündar Bey'in deşifre olması Papa'nın ajanları Süleyman ve Melik'i de telaşlandırır. Kuruluş Osman son bölüm tek parça full izle ekranı, diziyi kaçıranlar ve tekrardan izlemek isteyenler için erişime açıldı. Öte yandan, Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı da gösterildi.

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman, 53. yeni bölümü ile ekranlara geldi. Kuruluş Osman son bölümde, Osman Bey'in amcasının ihanetiyle yaşadığı şoku fırsat bilerek Söğüt'e saldırı planlayan Nikola, İnegöl Kalesi'ne giden Gündüz Bey'den Dündar Bey için taleplerde bulunur. Nikola'nın planına karşılık kendi stratejisini kuran Osman Bey ise Dündar Bey'i ele geçirmek için zekice bir plan kurar.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM İZLE | OSMAN BEY'İN TEK HEDEFİ AMCASI DÜNDAR!

Şeyh Edebalı'nın dergahındaki buluşmada obadaki hainle ilgili kanıta ulaşan Osman Bey, derhal amcası Dündar Bey'in peşine düşer. Umur Bey'e kanıtı kendisinden sakladığı için tepki gösteren Osman Bey, Dündar Bey'in ne pahasına olursa olsun bulunması için Alplerine talimat verir. Kuruluş Osman yeni bölüm tek parça full izle ekranı, diziyi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için ATV tarafından erişime açıldı. Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı da yayınlandı.

KURULUŞ SON BÖLÜM TEK PARÇA İZLE

Kuruluş Osman son bölüm tek parça ve full izle ekranı için aşağıda yer alan bağlantıya tıklamanız yeterli.

KURULUŞ SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin hayranları, 53. bölümün ardından Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı için beklemeye koyuldu. Kuruluş Osman'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Kuruluş Osman 54. bölüm fragmanı... "Dündar Bey fazla vakit kaybetmeden idam edilecektir!" | Video

OSMAN BEY'İN TEK HEDEFİ AMCASI DÜNDAR

Şeyh Edebalı'nın dergahındaki buluşmada obadaki hainle ilgili kanıta ulaşan Osman Bey, derhal amcası Dündar Bey'in peşine düşer. Umur Bey'e kanıtı kendisinden sakladığı için tepki gösteren Osman Bey, Dündar Bey'in ne pahasına olursa olsun bulunması için Alplerine talimat verir.

HAZAL HATUN YAKAYI ELE VERİYOR

Umur Bey ve Osman Bey arasındaki konuşmasını öğrenen ve deşifre olduğunu anlayan Dündar Bey, çareyi İnegöl Kalesi'ne giderek Nikola'ya sığınmakta bulur. Dündar Bey'in deşifre olması Papa'nın ajanları Süleyman ve Melik'i de telaşlandırır. Dündar Bey'in ihanetinin ortaya çıktığını anlayan Hazal Hatun, yardım istediği Süleyman ve Melik'le birlikte yakalanıp obaya getirilir. Savcı Bey ise Bayhoca'nın ölümünden sorumlu tuttuğu Dündar Bey'in cezasını bizzat kesmek istemektedir.

NİKOLA, DÜNDAR BEY'İ KOZ OLARAK KULLANIYOR

Osman Bey'in amcasının ihanetiyle yaşadığı şoku fırsat bilerek Söğüt'e saldırı planlayan Nikola, İnegöl Kalesi'ne giden Gündüz Bey'den Dündar Bey için taleplerde bulunur. Nikola'nın planına karşılık kendi stratejisini kuran Osman Bey ise Dündar Bey'i ele geçirmek için zekice bir plan kurar.

AYGÜL HATUN, HAZAL HATUN'U ÖLDÜRECEK Mİ?

Osman Bey, Dündar Bey'i ele geçirmek için ne yapacak? Nikola, Dündar Bey'e karşılık Osman Bey'den ne talep edecek? Osman Bey, ihanetin kanıtını saklayan Malhun Hatun ve Umur Bey'e nasıl tepki gösterecek? Aygül Hatun, Hazal Hatun'u öldürecek mi? Osman Bey, Papa'nın ajanları Süleyman ve Melik'i nasıl cezalandıracak? Nikola, Kayı Obası'ndaki karışıklıktan nasıl faydanalanacak? Malhun Hatun, Osman Bey'in güvenini yeniden kazanmak için ne yapacak? Savcı Bey, şehit oğlu Bayhoca'nın intikamını almak için ne yapacak?

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Kuruluş Osman son bölümde Dündar Bey yolun sonuna yaklaşıyor! Kuruluş Osman son bölüm ve yeni bölüm fragmanı tek parça full izle!
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