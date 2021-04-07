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Giriş Tarihi: 7.4.2021 20:44

yeni bölüm ATV canlı yayın izle! Kuruluş Osman yeni bölümde Dündar Bey...

Kuruluş Osman yeni bölüm ATV canlı yayın izle! Kuruluş Osman yeni bölümde Dündar Bey...

Çarşamba akşamlarının reyting rekorları kıran dizisi , 53. yeni bölümü ile şimdi ATV ekranlarında. Kuruluş Osman yeni bölümde, Şeyh Edebalı'nın dergahındaki buluşmada obadaki hainle ilgili kanıta ulaşan Osman Bey, derhal amcası Dündar Bey'in peşine düşer. Ekranları başında olamayan; ancak diziyi takip etmek isteyenler ise ATV canlı yayın izleme linki hakkında araştırmalarını yoğunlaştırdı. İşte, Kuruluş Osman yeni bölüm ATV canlı yayın izle ekranı

ATV ekranlarının reytingleri alt üst eden dizisi Kuruluş Osman, 53. yeni bölümü ile şimdi ATV ekranlarında! 52. bölümü ile milyonları ekran başına kilitlemeyi başaran dizinin 53. yeni bölümü merakla bekleniyordu. Kuruluş Osman yeni bölümde, Osman Bey'in amcasının ihanetiyle yaşadığı şoku fırsat bilerek Söğüt'e saldırı planlayan Nikola, İnegöl Kalesi'ne giden Gündüz Bey'den Dündar Bey için taleplerde bulunur. Nikola'nın planına karşılık kendi stratejisini kuran Osman Bey ise Dündar Bey'i ele geçirmek için zekice bir plan kurar.

KURULUŞ OSMAN ATV CANLI YAYIN İZLE | 53. YENİ BÖLÜM İZLE

Ekranları başında olamayan; ancak diziyi takip etmeyi düşünenler ATV canlı yayın izle ekranı hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Hemen aşağıda yer alan link ve panel aracılığıyla Kuruluş Osman yeni bölüm ATV canlı yayın izle ekranını görüntüleyebilirsiniz.

ATV CANLI YAYIN

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

OSMAN BEY'İN TEK HEDEFİ AMCASI DÜNDAR

Şeyh Edebalı'nın dergahındaki buluşmada obadaki hainle ilgili kanıta ulaşan Osman Bey, derhal amcası Dündar Bey'in peşine düşer. Umur Bey'e kanıtı kendisinden sakladığı için tepki gösteren Osman Bey, Dündar Bey'in ne pahasına olursa olsun bulunması için Alplerine talimat verir.

HAZAL HATUN YAKAYI ELE VERİYOR

Umur Bey ve Osman Bey arasındaki konuşmasını öğrenen ve deşifre olduğunu anlayan Dündar Bey, çareyi İnegöl Kalesi'ne giderek Nikola'ya sığınmakta bulur. Dündar Bey'in deşifre olması Papa'nın ajanları Süleyman ve Melik'i de telaşlandırır. Dündar Bey'in ihanetinin ortaya çıktığını anlayan Hazal Hatun, yardım istediği Süleyman ve Melik'le birlikte yakalanıp obaya getirilir. Savcı Bey ise Bayhoca'nın ölümünden sorumlu tuttuğu Dündar Bey'in cezasını bizzat kesmek istemektedir.

NİKOLA, DÜNDAR BEY'İ KOZ OLARAK KULLANIYOR

Osman Bey'in amcasının ihanetiyle yaşadığı şoku fırsat bilerek Söğüt'e saldırı planlayan Nikola, İnegöl Kalesi'ne giden Gündüz Bey'den Dündar Bey için taleplerde bulunur. Nikola'nın planına karşılık kendi stratejisini kuran Osman Bey ise Dündar Bey'i ele geçirmek için zekice bir plan kurar.

AYGÜL HATUN, HAZAL HATUN'U ÖLDÜRECEK Mİ?

Osman Bey, Dündar Bey'i ele geçirmek için ne yapacak? Nikola, Dündar Bey'e karşılık Osman Bey'den ne talep edecek? Osman Bey, ihanetin kanıtını saklayan Malhun Hatun ve Umur Bey'e nasıl tepki gösterecek? Aygül Hatun, Hazal Hatun'u öldürecek mi? Osman Bey, Papa'nın ajanları Süleyman ve Melik'i nasıl cezalandıracak? Nikola, Kayı Obası'ndaki karışıklıktan nasıl faydanalanacak? Malhun Hatun, Osman Bey'in güvenini yeniden kazanmak için ne yapacak? Savcı Bey, şehit oğlu Bayhoca'nın intikamını almak için ne yapacak?

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Kuruluş Osman yeni bölüm ATV canlı yayın izle! Kuruluş Osman yeni bölümde Dündar Bey...
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