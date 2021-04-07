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Giriş Tarihi: 7.4.2021 07:14 Son Güncelleme: 7.4.2021 07:14

TRT1 yeni bölüm tek parça full izle! Masumlar Apartmanı son bölümde Han, babasını gözyaşları içinde yıkıyor!

TRT1 Masumlar Apartmanı yeni bölüm tek parça full izle! Masumlar Apartmanı son bölümde Han, babasını gözyaşları içinde yıkıyor!

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi , 28. son bölümü ile ekranlara geldi. Masumlar Apartmanı son bölümde, İnci henüz Han'ın psikiyatristin odasında attığı kahkahaların etkisinden kurtulamamışken, Han'ın rahat tavırları karşısında daha da endişelenir. Gülben, öğlen uykusunda yine altına kaçırır ama bu kez radikal bir karar alır. Kaçıranlar ve tekrardan izlemek isteyenler için Masumlar Apartmanı son bölüm full izle ekranı erişime açıldı. Öte yandan, Masumlar Apartmanı 29. yeni bölüm fragmanı da merak konusu oldu.

TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı, 28. yeni bölümü ile yayınlandı. Masumlar Apartmanı son bölümde, Safiye, Gülben'i kararından döndürmeye çalışırken Han ve İnci gelir. Neriman'ın odasında kilitli olduğunu öğrenmeleri, büyük bir krizin başlangıcı olur. Evde herkesin arası gerginken Neriman'ın beklenmedik planını devreye sokması ise daha büyük sorunları beraberinde getirir. Masumlar Apartmanı son bölümde nefes kesen ve duygulandıran sahneler yer alırken diziyi kaçıranlar ve tekrardan izlemek isteyenler için Masumlar Apartmanı yeni bölüm full izle ekranı tek parça olarak yayınlandı

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM İZLE

Masumlar Apartmanı son bölüm tek parça izlemek için aşağıdaki bağlantıyı kopyalayarak tarayıcınıza yapıştırmanız gerekmektedir.

https://www.trtizle.com/diziler/masumlar-apartmani

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Masumlar Apartmanı 29. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizden bulabilirsiniz.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İnci henüz Han'ın psikiyatristin odasında attığı kahkahaların etkisinden kurtulamamışken, Han'ın rahat tavırları karşısında daha da endişelenir. Gülben, öğlen uykusunda yine altına kaçırır ama bu kez radikal bir karar alır. Bu karar sadece Gülben'i değil, evdeki tüm dengeyi sarsar.

Safiye, Gülben'i kararından döndürmeye çalışırken Han ve İnci gelir. Neriman'ın odasında kilitli olduğunu öğrenmeleri, büyük bir krizin başlangıcı olur. Evde herkesin arası gerginken Neriman'ın beklenmedik planını devreye sokması ise daha büyük sorunları beraberinde getirir.

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TRT1 Masumlar Apartmanı yeni bölüm tek parça full izle! Masumlar Apartmanı son bölümde Han, babasını gözyaşları içinde yıkıyor!
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