ATV ekranlarına Çarşamba akşamları gelen Kuruluş Osman yeni bölüm merakla bekleniyor. Dizideki son gelişmeler izleyiciler tarafından yakından takip edilirken özellikle bu akşamki bölümde Dündar Bey'in eşi Hazal Hatun'a Aygül Hatun tarafından kılıç çekilecek. Hazal Hatun'un ölüp ölmeyeceği merak edilirken aynı zamanda Osman Bey'in amcası Dündar Bey'i öldürüp öldürmediği de araştırılıyor. Tarihte Dündar Bey, Süleyman Şah'ın oğlu, Ertuğrul Gazi'nin kardeşi ve Osman Bey'in amcası olarak bilinmektedir. Bu bakımdan; Osman Bey amcası Dündar Bey'i öldürdü mü? Osman Bey'in amcası Dündar Bey nasıl ve neden öldü? İşte tarihteki yeri ve bilgiler…

Her hafta Çarşamba akşamları ekrana gelen Kuruluş Osman yeni bölümleri ile izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başarıyor. Bu akşam (7 Nisan 2021) ekrana gelen 53.bölüm ile birlikte pek çok konu dizinin hayranları tarafından merak edilmeye başlandı. Bunlar arasında; Osman Bey amcasını öldürdü mü, Dündar Bey nasıl ve neden öldü gibi sorular da yer alıyor. Bu kapsamda; Osman Bey'in amcası Dündar Bey nasıl ve neden öldü? Osman Bey amcası Dündar Bey'i öldürdü mü?

DÜNDAR BEY'İN HAYATI

Osmanlı Devleti'nin kurucusu olan Osman Gazi'nin amcasıdır. Dündar Bey hakkındaki bilgiler daha da açıktır. Dündar Bey'in hayatının ilk dönemleri Osmanlı Devleti'nin doğuşu ile ilgili efsanelere karışmakla birlikte, onun Osman Gazi'nin hayatında belirli bir yer tuttuğu görülmektedir. Süleyman Şah, 4 oğlu ile Kayı boyunun beyi olarak İran'da Mahan hükümdarı iken, Moğol saldırısı üzerine Anadolu'ya göç etmiş, Ahlat'a geldikten sonra Erzincan ve Amasya taraflarına geçmişti.