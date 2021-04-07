Osman Bey’in eşi Malhun Hatun kimdir? Malhun Hatun neden ve nasıl öldü?

Osman Gazi'nin ikinci eşi ve Orhan Gazi'nin annesi olan Malhun Hatun kimdir sorusunun yanıtı sorgulanıyor. Mal Hatun ya da Kameriye Hatun olarak da bilinen Malhun Hatun'u dizide Yıldız Çağrı Atiksoy canlandırıyor. Kuruluş Osman yeni bölümde; Osman Bey'in, ihanetin kanıtını saklayan Malhun Hatun ve Umur Bey'e nasıl tepki vereceği ise merakla bekleniyor. Tarihte büyük bir yeri ve önemi olan, Osman Bey'in eşi Malhun Hatun kimdir, neden ve nasıl öldü? İşte tarihteki yeri ve hayatına dair bilgiler!
Doğum tarihi tam olarak bilinmeyen Malhun Hâtun, Mal Hâtun, Mala Hatun ya da Kameriye Hâtun ikinci Osmanlı padişahı Orhan Gazi'nin annesi ve Osman Gazi'nin evlendiği eşlerinden biridir. Şeyh Edebali'nin kızı Râbi'a Bâlâ Hâtun ile karıştırılan Malhun Hâtun'un babası Anadolu Selçuklu Veziri Ömer Abdülaziz Bey'dir.
Vakfıyesinde adı Malhun binti Ömer Bey olarak gösterilmiştir. Kendi adına yapılmış, daha çok ev ortamına benzeyen türbesi bulunur. Osmanlı padişahlarının doğma büyüme yabancı kadınları sarayda Müslümanlaştırarak kendilerine eş yapma geleneği o dönemde olmadığı için Malhun Hatun'un Türk olduğu kesindir.
MALHUN HATUN NE ZAMAN VEFAT ETTİ?
Orhan Gazi, Pazarlı Bey, Fatma Hatun, Hamid Bey, Çoban Bey, Melik Bey, ve Savcı Bey'in annesi olan Mala Hatun Kasım 1326
Söğüt, Bilecik'te vefat etmiştir.