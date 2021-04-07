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Giriş Tarihi: 7.4.2021 15:43

Osman Bey’in eşi kimdir? Malhun Hatun neden ve nasıl öldü?

Osman Bey’in eşi Malhun Hatun kimdir? Malhun Hatun neden ve nasıl öldü?

ATV ekranlarına Çarşamba akşamları gelen Kuruluş Osman 53.bölüm ile seyircilerin karşısına çıkacak. Reyting rekorları kıran dizide karakterlere dair bilgiler izleyenler tarafından araştırılıyor. Dizinin en önemli karakterleri arasında yer alan Osman Bey'in eşi kimdir, neden ve nasıl öldü gibi soruların yanıtları da sorgulanıyor. Orhan Gazi'nin annesi ve Osman Gazi'nin eşi olarak bilinen , neden ve nasıl öldü? Malhun Hatun hakkında bilgiler!

Osman Gazi'nin ikinci eşi ve Orhan Gazi'nin annesi olan kimdir sorusunun yanıtı sorgulanıyor. Mal Hatun ya da Kameriye Hatun olarak da bilinen Malhun Hatun'u dizide Yıldız Çağrı Atiksoy canlandırıyor. Kuruluş Osman yeni bölümde; Osman Bey'in, ihanetin kanıtını saklayan Malhun Hatun ve Umur Bey'e nasıl tepki vereceği ise merakla bekleniyor. Tarihte büyük bir yeri ve önemi olan, Osman Bey'in eşi , neden ve nasıl öldü? İşte tarihteki yeri ve hayatına dair bilgiler!

MALHUN HATUN KİMDİR?

Doğum tarihi tam olarak bilinmeyen Malhun Hâtun, Mal Hâtun, Mala Hatun ya da Kameriye Hâtun ikinci Osmanlı padişahı Orhan Gazi'nin annesi ve Osman Gazi'nin evlendiği eşlerinden biridir. Şeyh Edebali'nin kızı Râbi'a Bâlâ Hâtun ile karıştırılan Malhun Hâtun'un babası Anadolu Selçuklu Veziri Ömer Abdülaziz Bey'dir.

Osman Bey’in eşi Malhun Hatun kimdir? Malhun Hatun neden ve nasıl öldü?

Vakfıyesinde adı Malhun binti Ömer Bey olarak gösterilmiştir. Kendi adına yapılmış, daha çok ev ortamına benzeyen türbesi bulunur. Osmanlı padişahlarının doğma büyüme yabancı kadınları sarayda Müslümanlaştırarak kendilerine eş yapma geleneği o dönemde olmadığı için 'un Türk olduğu kesindir.

Osman Bey’in eşi Malhun Hatun kimdir? Malhun Hatun neden ve nasıl öldü?

MALHUN HATUN NE ZAMAN VEFAT ETTİ?

Orhan Gazi, Pazarlı Bey, Fatma Hatun, Hamid Bey, Çoban Bey, Melik Bey, ve Savcı Bey'in annesi olan Mala Hatun Kasım 1326
Söğüt, Bilecik'te vefat etmiştir.

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Osman Bey’in eşi Malhun Hatun kimdir? Malhun Hatun neden ve nasıl öldü?
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