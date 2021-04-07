Sadakatsiz 25 Bölüm Full İzle! Derin’le ilgili çarpıcı gerçek herkesi şoke ediyor.





SADAKATSİZ 25. BÖLÜM ÖZETİ

Derin'in ortada kayboluşun yankıları sürerken, çevresinde artan baskı Asya'yı zor durumda bırakır. Derin'i bulmak ve Asya'yı aklamak için gözünü karartan Volkan kendi yöntemlerine başvurmaya karar verir. Beklenmedik darbelerle kendisini köşeye sıkışmış bulan Asya'ya uzanan yardım eli, herkesi merakta bırakır. Derin'le ilgili ortaya çıkan hangi gerçek, düğümün görünenden de büyük olduğunun kanıtıdır?