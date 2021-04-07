Sadakatsiz 25.bölüm fragmanı yayınlandı! Sadakatsiz yeni bölümde Derin ölecek mi?

Sadakatsiz 25.bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin son bölümünde bir ceset bulunmuş ve cesedin Derin'e ait olup olmadığına dair incelemeler başlatılmıştı. Dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında bulunan cesetin Derin'e ait olmadığı görülürken fragmanın en can alıcı sahnesi ise Derin'in yaralı halde Asya'nın evine geldiği an oluyor. Asya Derin'i görünce dehşete düşüyor ve ne yapacağını bilemiyor. Derin'i kim ve neden yaraladı? Dizinin ilerleyen bölümlerinde Sadakatsiz'de Derin ölecek mi? Sadakatsiz dizisi Doctor Foster dizisinden uyarlanmış olup Doctor Foster dizisinde Derin karakteri olan Kate'in intihar ederek öldüğü biliniyor..

Sadakatsiz yeni bölüm bu akşam Kanal D ekranlarına gelecek. Sadakatsiz yeni bölümde Derin'in yaralı halde gece vakti Asya'nın evine gelmesi ortalığı karıştırırken Asya'nın bu durum üzerine şok yaşadığı görülüyor. Öte yandan Sadakatsiz yeni bölümde Derin ölecek mi, ölüyor mu sorusunun yanıtı da merakla beklenirken bu durumun dizinin ilerleyen sahnelerinde belli olacağı öngörülüyor. İşte Sadakatsiz yeni bölüm fragman ve detayları!

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Derin, yaralı halde Asya'nın evine geliyor.

Bulunan ceset, Derin'e ait olmayınca Volkan rahat bir nefes alıyor. Asya ise gece evinin yakınlarında Derin'i görünce peşinden koşarak onu durdurmaya çalışıyor. Derin'in kanlar içinde Asya'nın kollarında yığılıyor.

Derin'i kim, neden yaraladı?