Sadakatsiz 25.bölüm fragmanı yayınlandı! Sadakatsiz yeni bölümde Derin ölecek mi?

Sadakatsiz yeni bölüm bu akşam Kanal D ekranlarına gelecek. Sadakatsiz yeni bölümde Derin'in yaralı halde gece vakti Asya'nın evine gelmesi ortalığı karıştırırken Asya'nın bu durum üzerine şok yaşadığı görülüyor. Öte yandan Sadakatsiz yeni bölümde Derin ölecek mi, ölüyor mu sorusunun yanıtı da merakla beklenirken bu durumun dizinin ilerleyen sahnelerinde belli olacağı öngörülüyor. İşte Sadakatsiz yeni bölüm fragman ve detayları!
Derin, yaralı halde Asya'nın evine geliyor.
Bulunan ceset, Derin'e ait olmayınca Volkan rahat bir nefes alıyor. Asya ise gece evinin yakınlarında Derin'i görünce peşinden koşarak onu durdurmaya çalışıyor. Derin'in kanlar içinde Asya'nın kollarında yığılıyor.
Derin'i kim, neden yaraladı?
Derin'le ilgili ortaya çıkan hangi gerçek, düğümün görünenden de büyük olduğunun kanıtıdır?
Derin'in ortada kayboluşun yankıları sürerken, çevresinde artan baskı Asya'yı zor durumda bırakır. Derin'i bulmak ve Asya'yı aklamak için gözünü karartan Volkan kendi yöntemlerine başvurmaya karar verir. Beklenmedik darbelerle kendisini köşeye sıkışmış bulan Asya'ya uzanan yardım eli, herkesi merakta bırakır. Derin'le ilgili ortaya çıkan hangi gerçek, düğümün görünenden de büyük olduğunun kanıtıdır?
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SADAKATSİZ'DE DERİN ÖLECEK Mİ?
Sadakatsiz dizisi Doctor Foster dizisinden uyarlama olmakla birlikte Doctor Foster'da Derin karakteri olan Kate'in intihar ederek öldüğü biliniyor. Ancak Sadakatsiz dizisinde hikayenin seyrinin nasıl işleneceği, Doctor Foster dizisine bağlı kalınıp kalınmayacağı dizinin ilerleyen bölümlerinde belli olacak.
DOCTOR FOSTER'IN KONUSU NE?
Doctor Foster, ilk olarak 9 Eylül 2015'te yayınlanan bir BBC One televizyon dizisidir. Mike Bartlett tarafından yaratılan ve yazılan dizinin konusu, kocası Simon'un (Bertie Carvel) gizli bir ilişki yaşadığından şüphelenen Doktor Gemma Foster (Suranne Jones) hakkındadır. Birkaç sorgulama hattını takip ettikten sonra, bulduğu ipuçlarıyla gerçeği ortaya çıkarır.
Hikaye, çocuklarını öldüren ve kocasının yeni gelinini zehirleyen haksızlığa uğramış bir eş olan eski Yunan efsanesi Medea'dan esinlenmiştir. Uluslararası olarak, dizi farklı kanallar tarafından birçok ülkeye getirildi.
Sadakatiz dizisinin senaryosu Doctor Foster ile eş zamanlı ilerlerse Kate (Derin) karakteri intihar ederek ölecek. Dizi bu senaryoya göre ilerlerse Asya ve Volkan'ın oğlu Ali evi terk ederek kendi başına yaşamaya başlayacak.
İtibarı sıfıra inen Volkan ise beş parasız kalarak İntihar eşiğine geldiği sırada Asya bu duruma engel olmak için çaba sarf edecek. Doctor Foster finalinde başrol oyuncuları yani Asya ve Volkan barışmayacak.