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Haberler Medya Haberleri Sadakatsiz 25.bölüm fragmanı yayınlandı! Sadakatsiz yeni bölümde Derin ölecek mi?
Giriş Tarihi: 7.4.2021 16:35

25.bölüm fragmanı yayınlandı! Sadakatsiz yeni bölümde ölecek mi?

Sadakatsiz 25.bölüm fragmanı yayınlandı! Sadakatsiz yeni bölümde Derin ölecek mi?

25.bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin son bölümünde bir ceset bulunmuş ve cesedin 'e ait olup olmadığına dair incelemeler başlatılmıştı. Dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında bulunan cesetin Derin'e ait olmadığı görülürken fragmanın en can alıcı sahnesi ise Derin'in yaralı halde 'nın evine geldiği an oluyor. Asya Derin'i görünce dehşete düşüyor ve ne yapacağını bilemiyor. Derin'i kim ve neden yaraladı? Dizinin ilerleyen bölümlerinde Sadakatsiz'de Derin ölecek mi? Sadakatsiz dizisi dizisinden uyarlanmış olup Doctor Foster dizisinde Derin karakteri olan Kate'in intihar ederek öldüğü biliniyor..

yeni bölüm bu akşam Kanal D ekranlarına gelecek. Sadakatsiz yeni bölümde 'in yaralı halde gece vakti 'nın evine gelmesi ortalığı karıştırırken Asya'nın bu durum üzerine şok yaşadığı görülüyor. Öte yandan Sadakatsiz yeni bölümde Derin ölecek mi, ölüyor mu sorusunun yanıtı da merakla beklenirken bu durumun dizinin ilerleyen sahnelerinde belli olacağı öngörülüyor. İşte fragman ve detayları!

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Derin, yaralı halde Asya'nın evine geliyor.

Bulunan ceset, Derin'e ait olmayınca Volkan rahat bir nefes alıyor. Asya ise gece evinin yakınlarında Derin'i görünce peşinden koşarak onu durdurmaya çalışıyor. Derin'in kanlar içinde Asya'nın kollarında yığılıyor.

Derin'i kim, neden yaraladı?

Sadakatsiz 25.bölüm fragmanı yayınlandı! Sadakatsiz yeni bölümde Derin ölecek mi?

'le ilgili ortaya çıkan hangi gerçek, düğümün görünenden de büyük olduğunun kanıtıdır?

Derin'in ortada kayboluşun yankıları sürerken, çevresinde artan baskı 'yı zor durumda bırakır. Derin'i bulmak ve Asya'yı aklamak için gözünü karartan Volkan kendi yöntemlerine başvurmaya karar verir. Beklenmedik darbelerle kendisini köşeye sıkışmış bulan Asya'ya uzanan yardım eli, herkesi merakta bırakır. Derin'le ilgili ortaya çıkan hangi gerçek, düğümün görünenden de büyük olduğunun kanıtıdır?

Sadakatsiz 25. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video

Sadakatsiz 25.bölüm fragmanı yayınlandı! Sadakatsiz yeni bölümde Derin ölecek mi?

SADAKATSİZ'DE DERİN ÖLECEK Mİ?

dizisi dizisinden uyarlama olmakla birlikte Doctor Foster'da karakteri olan Kate'in intihar ederek öldüğü biliniyor. Ancak Sadakatsiz dizisinde hikayenin seyrinin nasıl işleneceği, Doctor Foster dizisine bağlı kalınıp kalınmayacağı dizinin ilerleyen bölümlerinde belli olacak.

Sadakatsiz 25.bölüm fragmanı yayınlandı! Sadakatsiz yeni bölümde Derin ölecek mi?

DOCTOR FOSTER'IN KONUSU NE?

, ilk olarak 9 Eylül 2015'te yayınlanan bir BBC One televizyon dizisidir. Mike Bartlett tarafından yaratılan ve yazılan dizinin konusu, kocası Simon'un (Bertie Carvel) gizli bir ilişki yaşadığından şüphelenen Doktor Gemma Foster (Suranne Jones) hakkındadır. Birkaç sorgulama hattını takip ettikten sonra, bulduğu ipuçlarıyla gerçeği ortaya çıkarır.

Sadakatsiz 25.bölüm fragmanı yayınlandı! Sadakatsiz yeni bölümde Derin ölecek mi?

Hikaye, çocuklarını öldüren ve kocasının yeni gelinini zehirleyen haksızlığa uğramış bir eş olan eski Yunan efsanesi Medea'dan esinlenmiştir. Uluslararası olarak, dizi farklı kanallar tarafından birçok ülkeye getirildi.

Sadakatsiz 25.bölüm fragmanı yayınlandı! Sadakatsiz yeni bölümde Derin ölecek mi?

Sadakatiz dizisinin senaryosu ile eş zamanlı ilerlerse Kate () karakteri intihar ederek ölecek. Dizi bu senaryoya göre ilerlerse ve Volkan'ın oğlu Ali evi terk ederek kendi başına yaşamaya başlayacak.

Sadakatsiz 25.bölüm fragmanı yayınlandı! Sadakatsiz yeni bölümde Derin ölecek mi?

İtibarı sıfıra inen Volkan ise beş parasız kalarak İntihar eşiğine geldiği sırada bu duruma engel olmak için çaba sarf edecek. finalinde başrol oyuncuları yani Asya ve Volkan barışmayacak.

Sadakatsiz 25.bölüm fragmanı yayınlandı! Sadakatsiz yeni bölümde Derin ölecek mi?

Doktor hastanede bulunan psikolog Turgay ile evlenerek yepyeni bir hayata başlayacak.

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Sadakatsiz 25.bölüm fragmanı yayınlandı! Sadakatsiz yeni bölümde Derin ölecek mi?
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