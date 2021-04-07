Yeni Dizi Kırmızı Kamyon Yok Mu, Yayından Kaldırıldı Mı? Show Tv Yayın Akışı İle Kırmızı Kamyon Neden Yok?

Show Tv yayın akışında bu hafta yer almayan yeni dizi Kırmızı Kamyon izleyenleri tarafından gündeme taşındı. Gelen bilgiye göre; henüz yayın hayatının başlarında olan yapım yayından kaldırılarak Haziran ayına ertelendi. "Kırmızı Kamyon yok mu, neden yok, yayından kaldırıldı mı?" soruları bu noktada yanıt aramaya başladı. Ekranlara iddialı bir giriş yapan Kırmızı Kamyon'un izleyenleri bu kapsamda yaşanan gelişmenin detaylarını merak ediyor.

KIRMIZI KAMYON NEDEN YOK, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Geçtiğimiz hafta bugün yayın hayatına başlayan dizi Kırmızı Kamyon şok bir gelişme ile gündeme geldi. Görkem Sevindik, Nilay Deniz, Ushan Çakır gibi oyuncuların başrollerinde yer aldığı yapımın 2. Bölümünden itibaren Haziran ayında ekranlarda yer alacağı ifade edildi.