Yeni Dizi Kırmızı Kamyon Yok Mu, Yayından Kaldırıldı Mı? Show Tv Yayın Akışı İle Kırmızı Kamyon Neden Yok?

Show Tv yayın akışında bu hafta yer almayan yeni dizi Kırmızı Kamyon izleyenleri tarafından gündeme taşındı. Gelen bilgiye göre; henüz yayın hayatının başlarında olan yapım yayından kaldırılarak Haziran ayına ertelendi. "Kırmızı Kamyon yok mu, neden yok, yayından kaldırıldı mı?" soruları bu noktada yanıt aramaya başladı. Ekranlara iddialı bir giriş yapan Kırmızı Kamyon'un izleyenleri bu kapsamda yaşanan gelişmenin detaylarını merak ediyor.
KIRMIZI KAMYON NEDEN YOK, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Geçtiğimiz hafta bugün yayın hayatına başlayan dizi Kırmızı Kamyon şok bir gelişme ile gündeme geldi. Görkem Sevindik, Nilay Deniz, Ushan Çakır gibi oyuncuların başrollerinde yer aldığı yapımın 2. Bölümünden itibaren Haziran ayında ekranlarda yer alacağı ifade edildi.
KIRMIZI KAMYON İZLEYENLERİNE ŞOK!
Show Tv ekranlarında yayın hayatının başlarında olan yapımı Kırmızı Kamyon yayından kaldırıldı. Bilindiği üzere yeni dizinin yapımcılığını 10. Ev üstlenirken, senaryosunu Sema Ergenekon'un süpervizörlüğünde Sevgi Yılmaz, Devrim Yıldız Özdemir ve Bahar Kaya'nın kaleme alıyordu.
İtfaiyecilerin zorlu hayatlarını, tehlike dolu maceralarını ve birbirlerine olan bağlarını anlatırken dram ve aksiyonu buluşturan bir yapım henüz açıklanmayan bir sebepten dolayı Haziran ayına ertelendi.
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 Ebru Akel'le Kadın İsterse
10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
11:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
12:45 Kalp Atışı
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
Görkem Sevindik
Nilay Deniz
Ushan Çakır
Fatih Al
Tuğçe Altuğ
Deniz Hamzaoğlu
Aslı Orcan
Toprak Sağlam
Sümeyye Aydoğan
Ebrar Alya Demirbilek
Burak Berkay Akgül
Timur Ölkebaş
Gürberk Polat
Efekan Can
Melisa Akman
Uğur Arda Başkan
Hakan Altıner
Gamze Demirbilek
Yaşar Aydınoğlu
Mehmet Mehmetof
Kağan Uluca
Tuğçe Karabayır