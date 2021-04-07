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Giriş Tarihi: 7.4.2021 11:40

Yeni Dizi Yok Mu, Yayından Kaldırıldı Mı? Yayın Akışı İle Kırmızı Kamyon Neden Yok?

Yeni Dizi Kırmızı Kamyon Yok Mu, Yayından Kaldırıldı Mı? Show Tv Yayın Akışı İle Kırmızı Kamyon Neden Yok?

Geçtiğimiz hafta ilk bölümüyle ekranlara gelen dizisi bugün yayın akışında yer almıyor. Çarşamba günleri yayınlanması planlanan dizinin yayından kaldırıldığı ve Haziran ayına ertelendiği bilgisinin ardından konuyla ilgili araştırmalar da hız kazandı. Bu noktada “Kırmızı Kamyon yok mu, neden yok, yayından kaldırıldı mı?” gibi sorular yanıt aramaya başladı. Oldukça iddialı dizilerle aynı gün yayınlanan yapım 1. Bölümü ile reytinglerde ilk 10’da yer almamış olması dikkatleri üzerine çekmişti. Kırmızı Kamyon neden kaldırıldı, ne zaman başlayacak?

Show Tv yayın akışında bu hafta yer almayan yeni dizi Kırmızı Kamyon izleyenleri tarafından gündeme taşındı. Gelen bilgiye göre; henüz yayın hayatının başlarında olan yapım yayından kaldırılarak Haziran ayına ertelendi. "Kırmızı Kamyon yok mu, neden yok, yayından kaldırıldı mı?" soruları bu noktada yanıt aramaya başladı. Ekranlara iddialı bir giriş yapan Kırmızı Kamyon'un izleyenleri bu kapsamda yaşanan gelişmenin detaylarını merak ediyor.

KIRMIZI KAMYON NEDEN YOK, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Geçtiğimiz hafta bugün yayın hayatına başlayan dizi Kırmızı Kamyon şok bir gelişme ile gündeme geldi. Görkem Sevindik, Nilay Deniz, Ushan Çakır gibi oyuncuların başrollerinde yer aldığı yapımın 2. Bölümünden itibaren Haziran ayında ekranlarda yer alacağı ifade edildi.

KIRMIZI KAMYON İZLEYENLERİNE ŞOK!

Show Tv ekranlarında yayın hayatının başlarında olan yapımı Kırmızı Kamyon yayından kaldırıldı. Bilindiği üzere yeni dizinin yapımcılığını 10. Ev üstlenirken, senaryosunu Sema Ergenekon'un süpervizörlüğünde Sevgi Yılmaz, Devrim Yıldız Özdemir ve Bahar Kaya'nın kaleme alıyordu.

İtfaiyecilerin zorlu hayatlarını, tehlike dolu maceralarını ve birbirlerine olan bağlarını anlatırken dram ve aksiyonu buluşturan bir yapım henüz açıklanmayan bir sebepten dolayı Haziran ayına ertelendi.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:30 Ebru Akel'le Kadın İsterse

10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

11:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

12:45 Kalp Atışı

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

KIRMIZI KAMYON OYUNCU KADROSU!

Görkem Sevindik

Nilay Deniz

Ushan Çakır

Fatih Al

Tuğçe Altuğ

Deniz Hamzaoğlu

Aslı Orcan

Toprak Sağlam

Sümeyye Aydoğan

Ebrar Alya Demirbilek

Burak Berkay Akgül

Timur Ölkebaş

Gürberk Polat

Efekan Can

Melisa Akman

Uğur Arda Başkan

Hakan Altıner

Gamze Demirbilek

Yaşar Aydınoğlu

Mehmet Mehmetof

Kağan Uluca

Tuğçe Karabayır

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Yeni Dizi Kırmızı Kamyon Yok Mu, Yayından Kaldırıldı Mı? Show Tv Yayın Akışı İle Kırmızı Kamyon Neden Yok?
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