Bir Zamanlar Kıbrıs konusu gerçek hikâye mi? 1963 yılında gerçekleşen Kanlı Noel Gecesi nedir?

Güçlü oyuncu kadrosu, sarsıcı hikayesi ve büyük prodüksiyonuyla dikkat çeken yeni dizisi 'Bir Zamanlar Kıbrıs' bu akşam ikinci bölümüyle ekranlardaki yerini alıyor. Dizide Kıbrıs sorunu'nun konu alındığı bilinirken tarihte yaşanan bu korkunç katliamın tüm gerçekliği ile yapımda işlenmesi vatandaşların detayları araştırmasına neden oldu. Bu noktada "Bir Zamanlar Kıbrıs gerçek hikâye mi? 1963 Kanlı Noel Gecesi nedir?" soruları da yanıt aramaya başladı.