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Giriş Tarihi: 8.4.2021 11:18

, oyuncuları ve çekildiği yer: Bir Zamanlar Kıbrıs konusu ne, oyuncuları kim?

Bir Zamanlar Kıbrıs konusu, oyuncuları ve çekildiği yer: Bir Zamanlar Kıbrıs konusu ne, oyuncuları kim?

Türk tarihî dönem drama dizisi ve oyuncuları ile ilgi görüyor. Bu akşam ikinci bölümüyle ekrana gelecek olan diziyle ilgili olarak Bir Zamanlar Kıbrıs konusu ne, oyuncuları kim sorularına yanıt aranıyor. Gerek konusu gerekse oyuncularıyla dikkat çeken dizinin çekildiği yerlerde merak konusu oluyor. Yönetmenliğini Hakan İnan'ın üstlendiği yapımda Kıbrıs adasındaki çatışmaları ve Kıbrıs Sorunu'nun gelişimini konu alıyor. İşte Bir Zamanlar Kıbrıs konusu, oyuncuları ve çekildiği yer bilgisi!

Bu akşam ekrana gelecek olan Bir Zamanlar Kıbrıs konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Başrollerini Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan gibi ünlü isimlerin paylaştığı yapım Enosis yanlısı Kıbrıs Rumlarının Kıbrıs Türklerine yönelik saldırgan faaliyetlerini de içermektedir. Tarihi türden dizilere ilgi duyanlar için bu akşam ikinci bölümüyle yayınlanacak olan Bir Zamanlar Kıbrıs konusu ne, oyuncuları kim, nerede çekiliyor sorularına yanıt aranıyor. İşte Bir Zamanlar Kıbrıs konusu, oyuncuları ve çekildiği yer ile ilgili detaylar!

BİR ZAMANLAR KIBRIS KONUSU NE, OYUNCULARI KİM?

TRT1 ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Kıbrıs konusu ve oyuncuları ile son günlerde epey araştırılıyor. Bu akşam yeni bölümüyle yayınlanacak olan Bir Zamanlar Kıbrıs ile ilgili detaylar şöyle;

Yitirilen hayatlar, paramparça olan aşklar ve varoluş mücadelesi 1963 yılında adanın pastoral coğrafyasında neşeli hayatlarını süren sakız tüccarı Dereli ailesi, Kanlı Noel olarak bilinen olayların başlaması ile diğer Türk aileler gibi saldırıya uğrar. Birbirlerinden ayrı düşen aile fertleri kasabalarından sürülüp zorunlu bir göçe başlarken ailenin başındaki Kemal Dereli kendi ailesiyle birlikte göç yolundaki binlerce Türk'ün lideri haline gelir. Kıbrıs'ta yaşam mücadelesi sürerken Türkiye'den adaya gizli görevle yollanan Ankaralı ise Lefkoşa'da olayların seyrini değiştirir. Adada gizli kahramana dönüşen Ankaralı ve ayrı düştüğü nişanlısının hasretle ve yaşam mücadelesi ile harmanlanan aşkı da Dereli ailesinin hikayesi ile iç içe geçer.

BİR ZAMANLAR KIBRIS NEREDE ÇEKİLİYOR?

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi Lefkoşa, Gazi Magusa ve Mersin'de çekilmesinin yanı sıra dizinin hikayesinin bir kısmı da İstanbul'da çekildi. Dizinin esas çekim bölgesi ise Kıbrıs adasındaki eski Maraş bölgesinde gerçekleşti.

BİR ZAMANLAR KIBRIS OYUNCULARI KİM?

Serkan Çayoğlu: Ankaralı

Ahmet Kural: Kemal Dereli

Pelin Karahan: İnci Dereli

Gülper Özdemir: Doktor Ayşe

Tayanç Ayaydın: Samson

Devrim Saltoğlu: Rauf Denktaş

Hasan Küçükçetin: Derviş

Miray Akay: Pembe

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Bir Zamanlar Kıbrıs konusu, oyuncuları ve çekildiği yer: Bir Zamanlar Kıbrıs konusu ne, oyuncuları kim?
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