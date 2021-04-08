Bir Zamanlar Kıbrıs konusu, oyuncuları ve çekildiği yer: Bir Zamanlar Kıbrıs konusu ne, oyuncuları kim?

Bu akşam ekrana gelecek olan Bir Zamanlar Kıbrıs konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Başrollerini Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan gibi ünlü isimlerin paylaştığı yapım Enosis yanlısı Kıbrıs Rumlarının Kıbrıs Türklerine yönelik saldırgan faaliyetlerini de içermektedir. Tarihi türden dizilere ilgi duyanlar için bu akşam ikinci bölümüyle yayınlanacak olan Bir Zamanlar Kıbrıs konusu ne, oyuncuları kim, nerede çekiliyor sorularına yanıt aranıyor. İşte Bir Zamanlar Kıbrıs konusu, oyuncuları ve çekildiği yer ile ilgili detaylar!
TRT1 ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Kıbrıs konusu ve oyuncuları ile son günlerde epey araştırılıyor. Bu akşam yeni bölümüyle yayınlanacak olan Bir Zamanlar Kıbrıs ile ilgili detaylar şöyle;
Yitirilen hayatlar, paramparça olan aşklar ve varoluş mücadelesi 1963 yılında adanın pastoral coğrafyasında neşeli hayatlarını süren sakız tüccarı Dereli ailesi, Kanlı Noel olarak bilinen olayların başlaması ile diğer Türk aileler gibi saldırıya uğrar. Birbirlerinden ayrı düşen aile fertleri kasabalarından sürülüp zorunlu bir göçe başlarken ailenin başındaki Kemal Dereli kendi ailesiyle birlikte göç yolundaki binlerce Türk'ün lideri haline gelir. Kıbrıs'ta yaşam mücadelesi sürerken Türkiye'den adaya gizli görevle yollanan Ankaralı ise Lefkoşa'da olayların seyrini değiştirir. Adada gizli kahramana dönüşen Ankaralı ve ayrı düştüğü nişanlısının hasretle ve yaşam mücadelesi ile harmanlanan aşkı da Dereli ailesinin hikayesi ile iç içe geçer.
Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi Lefkoşa, Gazi Magusa ve Mersin'de çekilmesinin yanı sıra dizinin hikayesinin bir kısmı da İstanbul'da çekildi. Dizinin esas çekim bölgesi ise Kıbrıs adasındaki eski Maraş bölgesinde gerçekleşti.
Serkan Çayoğlu: Ankaralı
Ahmet Kural: Kemal Dereli
Pelin Karahan: İnci Dereli
Gülper Özdemir: Doktor Ayşe
Tayanç Ayaydın: Samson
Devrim Saltoğlu: Rauf Denktaş
Hasan Küçükçetin: Derviş
Miray Akay: Pembe