TRT 1 ekranlarında geçtiğimiz hafta yayın hayatına başlayan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi 2.yeni bölümü ile bu akşam (8 Nisan Perşembe) ekranlarda olacak. Medya gündemini yakından takip edenler, dizi hakkında bilgi sahibi olmak istiyorlar. Bunlar arasında; Bir Zamanlar Kıbrıs nerede çekiliyor sorusunun yanıtı da yer alıyor. Senaryosunu Emre Özdür ve Başar Başaran'ın yazdığı, yönetmenliğini ise Hakan İnan'ın üstlendiği Bir Zamanlar Kıbrıs nerede çekiliyor? Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin çekildiği yer ve bilgiler!

Başrol oyuncuları arasında; Ahmet Kural, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Güler Özdemir gibi isimlerin yer aldığı Bir Zamanlar Kıbrıs nerede çekiliyor sorusunun yanıtı merak edilmeye başlandı. 2.yeni bölümü ile bu akşam TRT 1 ekranlarına gelecek olan dizi Türk tarihi dönem dizileri arasında yerini alırken ilk bölümü ile de büyük ilgi görmüştü. Bu kapsamda; Bir Zamanlar Kıbrıs nerede çekiliyor? Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin çekildiği yer!

BİR ZAMANLAR KIBRIS DİZİSİ KONUSU

Yitirilen hayatlar, paramparça olan aşklar ve varoluş mücadelesi 1963 yılında adanın pastoral coğrafyasında neşeli hayatlarını süren sakız tüccarı Dereli ailesi, Kanlı Noel olarak bilinen olayların başlaması ile diğer Türk aileler gibi saldırıya uğrar. Birbirlerinden ayrı düşen aile fertleri kasabalarından sürülüp zorunlu bir göçe başlarken ailenin başındaki Kemal Dereli kendi ailesiyle birlikte göç yolundaki binlerce Türk'ün lideri haline gelir...