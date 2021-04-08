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Giriş Tarihi: 8.4.2021 12:47

nerede çekiliyor? Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin çekildiği yer!

Bir Zamanlar Kıbrıs nerede çekiliyor? Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin çekildiği yer!

TRT 1 ekranlarında geçtiğimiz hafta yayın hayatına başlayan dizisi 2.yeni bölümü ile bu akşam (8 Nisan Perşembe) ekranlarda olacak. Medya gündemini yakından takip edenler, dizi hakkında bilgi sahibi olmak istiyorlar. Bunlar arasında; sorusunun yanıtı da yer alıyor. Senaryosunu Emre Özdür ve Başar Başaran'ın yazdığı, yönetmenliğini ise Hakan İnan'ın üstlendiği Bir Zamanlar Kıbrıs nerede çekiliyor? Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin çekildiği yer ve bilgiler!

Başrol oyuncuları arasında; Ahmet Kural, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Güler Özdemir gibi isimlerin yer aldığı nerede çekiliyor sorusunun yanıtı merak edilmeye başlandı. 2.yeni bölümü ile bu akşam TRT 1 ekranlarına gelecek olan dizi Türk tarihi dönem dizileri arasında yerini alırken ilk bölümü ile de büyük ilgi görmüştü. Bu kapsamda; ? Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin çekildiği yer!

BİR ZAMANLAR KIBRIS DİZİSİ KONUSU

Yitirilen hayatlar, paramparça olan aşklar ve varoluş mücadelesi 1963 yılında adanın pastoral coğrafyasında neşeli hayatlarını süren sakız tüccarı Dereli ailesi, Kanlı Noel olarak bilinen olayların başlaması ile diğer Türk aileler gibi saldırıya uğrar. Birbirlerinden ayrı düşen aile fertleri kasabalarından sürülüp zorunlu bir göçe başlarken ailenin başındaki Kemal Dereli kendi ailesiyle birlikte göç yolundaki binlerce Türk'ün lideri haline gelir...

Bir Zamanlar Kıbrıs nerede çekiliyor? Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin çekildiği yer!

Kıbrıs'ta yaşam mücadelesi sürerken Türkiye'den adaya gizli görevle yollanan Ankaralı ise Lefkoşa'da olayların seyrini değiştirir. Adada gizli kahramana dönüşen Ankaralı ve ayrı düştüğü nişanlısının hasretle ve yaşam mücadelesi ile harmanlanan aşkı da Dereli ailesinin hikayesi ile iç içe geçer.

Bir Zamanlar Kıbrıs nerede çekiliyor? Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin çekildiği yer!

BİR ZAMANLAR KIBRIS DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Senaryosunu Emre Özdür, Başar Başaran, yönetmenliğini ise Hakan İnan'ın üstlendiği dizinin çekimleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) başladı. dizisi Lefkoşa, Gazi Magusa ve Mersin'de çekilmesinin yanı sıra dizinin hikayesinin bir kısmı da İstanbul'da çekildi. Dizinin esas çekim bölgesi ise Kıbrıs adasındaki eski Maraş bölgesinde gerçekleşti.

Bir Zamanlar Kıbrıs nerede çekiliyor? Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin çekildiği yer!

BİR ZAMANLAR KIBRIS OYUNCULARI

Serkan Çayoğlu: Ankaralı

Ahmet Kural: Kemal Dereli

Pelin Karahan: İnci Dereli

Gülper Özdemir: Doktor Ayşe

Tayanç Ayaydın: Samson

Devrim Saltoğlu: Rauf Denktaş

Hasan Küçükçetin: Derviş

Miray Akay: Pembe

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Bir Zamanlar Kıbrıs nerede çekiliyor? Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin çekildiği yer!
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