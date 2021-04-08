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Giriş Tarihi: 9.4.2021 01:11 Son Güncelleme: 9.4.2021 01:11

1. bölüm izle! Nalan’ın herkesten sakladığı sır neydi?

Camdaki Kız dizisi 1. bölüm izle! Nalan’ın herkesten sakladığı sır neydi?

ekranlarında ilk bölümüyle yayın hayatına başladı. Dizinin ilk bölümünde, Nalan adlı karakterin herkesten sakladığı sır merak konusu olurken, dizinin televizyonlarda yayınlanan son bölümünü kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler “ dizisi 1. bölüm izle” şeklinde araştırmalarına devam ediyor. Kanal D ile Camdaki Kız dizisi 1. Bölüm izleme linki ile özet detayları.

Camdaki Kız dizisi 1. bölümüyle Kanal D ekranlarında izleyicilere merhaba dedi. Dizinin son bölümünün televizyon gösterimini kaçıran diziseverler, "Camdaki Kız dizisi 1. bölüm izle" şeklinde araştırmalarına devam ediyor.

CAMDAKİ KIZ DİZİSİ 1. BÖLÜM İZLE

Kanal D ile Camdaki Kız dizisi 1. Bölüm izleme linki ve özet detayları şöyle;



Aşağıda yer alan linke tıklayarak Camdaki Kız dizisi 1. bölümün tamamını kesintisiz olarak izleyebilirsiniz.



CAMDAKİ KIZ DİZİSİ 1. BÖLÜM ÖZETİ

Türkiye'nin en büyük oteller zinciri olan Koroğlu'nun şirketinde mimar olarak çalışan Nalan, yumuşak huylu, zeki, sıcakkanlı ve dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğudur. Hayatını varlık, ilgi, alaka içinde geçirmiş, en iyi okullardan dereceyle mezun olmuştur. Dışarıdan bakıldığında kusursuz bir hayatı olan Nalan'ın, herkesten sakladığı bir sırrı vardır…

Diğer yandan Nalan'ın çalıştığı şirketin genç veliahdı Sedat, kendisinden yaşça büyük ve evli bir kadın olan, sosyetik güzel Cana ile uzun yıllardır yasak bir ilişki yaşamaktadır. Şirketin sahibi ve Sedat'ın babası olan Rafet Koroğlu, yıllarca didinip kurduğu Koroğlu imparatorluğunun itibarının, şımarık oğlu Sedat tarafından lekelenmesine izin vermeyecektir. Rafet, Sedat'ı Cana'dan ayırmak için, onu zorla başka biriyle evlendirmeye karar verir.



Ve kader çarkı döner… Sedat ile Nalan'ın yolları kesişir. Hayatı boyunca kendisini babasına ispatlayamamış olan Sedat'ın tek çaresi, daha önce hiç tanımadığı Nalan'la evlenmektir. Peki Sedat, Nalan'ın hayallerindeki "kurtarıcı prens" midir? Çocukluklarından yaralı olan bu ikili, kavuşup, masallardaki gibi bir aşk yaşayabilecek midir? Yoksa onları bugüne kadar hiç hayal etmedikleri bir karanlık mı beklemektedir?

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Camdaki Kız dizisi 1. bölüm izle! Nalan’ın herkesten sakladığı sır neydi?
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