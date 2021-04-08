Camdaki Kız dizisi 2. yeni bölüm fragmanı izle! Nalan için zor günler başlıyor

Camdaki Kız dizisinin ilk bölümünün Kanal D ekranlarında yayınlanması sonrasında, yeni bölüm fragmanı yayınlandı. 2. bölümden detayları öğrenmek isteyen diziseverler "Camdaki Kız dizisi 2. yeni bölüm fragmanı izle" şeklinde araştırmalarını sürdürüyor.
Kanal D ile Camdaki Kız dizisi 2. yeni bölüm fragmanı izleme bağlantısı ve 2. bölüm özet detayları şöyle;
Aşağıda yer alan video oynatıcıya tıklayarak Camdaki Kız dizisi 2. bölüm fragmanını izleyebilirsiniz.
Camdaki Kız 2. bölüm fragmanı | Video
Sedat'ın Nalan ile evlenmesine karar veren aileler için çocuklarının fikirlerinin hiç önemi yoktur. Sedat Canan ile görüşmeye devam ederken Nalan ise annesinin baskılarına maruz kalmaktadır. Ne yapacağını bilemeyen Nalan için zor günler artık başlamak üzeredir.