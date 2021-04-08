Camdaki Kız dizisi 2. yeni bölüm fragmanı izle! Nalan için zor günler başlıyor





CAMDAKİ KIZ 2. BÖLÜM ÖZETİ

Sedat'ın Nalan ile evlenmesine karar veren aileler için çocuklarının fikirlerinin hiç önemi yoktur. Sedat Canan ile görüşmeye devam ederken Nalan ise annesinin baskılarına maruz kalmaktadır. Ne yapacağını bilemeyen Nalan için zor günler artık başlamak üzeredir.