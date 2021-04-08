Camdaki Kız kitabı yazarı ile bu akşam milyonların gündemine taşınıyor. İlk bölümüyle ekranlara gelen ve Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlama olan yapım, yine ünlü psikoloğun hastalarından deneyimlediği yaşamları ekrana taşıyacak. Şu an televizyon ekranlarında yayın hayatına devam eden dört ayrı dizinin senaryosunda imzası olan ünlü yazar ve psikolog Gülseren Budayıcıoğlu, "Camdaki Kız hangi kitaptan uyarlama, hikayesi gerçek mi? Camdaki Kız kitabının yazarı kimdir?" sorularıyla araştırma konusu haline geldi.
CAMDAKİ KIZ HANGİ KİTAPTAN UYARLAMA, KONUSU GERÇEK Mİ?
Gerçek hikayelerden alıntı konularıyla milyonları ekran başına kilitleyen dizilere bir yenisi daha bu akşam yayınlanan ilk bölümle ekleniyor. Tanıtım fragmanı büyük ilgi gören yapımın bir roman uyarlaması olduğu bilinirken konuyla ilgili olarak araştırmalar da hız kazandı. Bilindiği üzere Camdaki Kız kitabının yazarı, Kırmızı Oda, Masumlar Apartmanı, Doğduğun Ev Kaderindir gibi yapımlarla da tanınan Gülseren Budayıcıoğlu'dur.
CAMDAKİ KIZ DİZİSİ UYARLAMA MI?
Yapım, kendisiyle aynı ismi taşıyan bir romanın uyarlamasıdır. Camdaki Kız kitabının yazarı Gülseren Budayıcıoğlu'dur.
GÜLSEREN BUDAYICIOĞLU KİMDİR?
Gülseren Kavas ya da bilinen adıyla Gülseren Budayıcıoğlu (d. 1947, Ankara), Türk psikiyatr, yazar ve sunucu.
Pek çok konuda eserler vermiş olmasına karşın öncelikle sunuculuğu ile tanınmış, son yıllarda çıkardığı kitaplarla televizyonda İstanbullu Gelin, Doğduğun Ev Kaderindir, Kırmızı Oda, Masumlar Apartmanı ve Camdaki Kız dizilerine ilham kaynağı olmuştur.
CAMDAKİ KIZ KONUSU NE?
Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olmuştur.
Nalan, Türkiye'nin en büyük oteller zinciri Koroğlu'nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğlu'yla evlilik arifesinde bulur. Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.