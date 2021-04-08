Camdaki Kız kitabı yazarı ile bu akşam milyonların gündemine taşınıyor. İlk bölümüyle ekranlara gelen ve Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlama olan yapım, yine ünlü psikoloğun hastalarından deneyimlediği yaşamları ekrana taşıyacak. Şu an televizyon ekranlarında yayın hayatına devam eden dört ayrı dizinin senaryosunda imzası olan ünlü yazar ve psikolog Gülseren Budayıcıoğlu, "Camdaki Kız hangi kitaptan uyarlama, hikayesi gerçek mi? Camdaki Kız kitabının yazarı kimdir?" sorularıyla araştırma konusu haline geldi.

CAMDAKİ KIZ HANGİ KİTAPTAN UYARLAMA, KONUSU GERÇEK Mİ?

Gerçek hikayelerden alıntı konularıyla milyonları ekran başına kilitleyen dizilere bir yenisi daha bu akşam yayınlanan ilk bölümle ekleniyor. Tanıtım fragmanı büyük ilgi gören yapımın bir roman uyarlaması olduğu bilinirken konuyla ilgili olarak araştırmalar da hız kazandı. Bilindiği üzere Camdaki Kız kitabının yazarı, Kırmızı Oda, Masumlar Apartmanı, Doğduğun Ev Kaderindir gibi yapımlarla da tanınan Gülseren Budayıcıoğlu'dur.