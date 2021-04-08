Camdaki Kız nerede çekiliyor? Camdaki Kız konusu nedir, oyuncuları kimler?

İlk bölümü ile 8 Nisan 2021 Perşembe akşamı Kanal D ekranlarına gelecek olan Camdaki Kız dizisi hakkında merak edilenler araştırılmaya başlandı. Dizinin konusu, oyuncuları, çekildiği yer gibi pek çok detay sorgulanırken, güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici senaryosu ile de tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesini konu alan Camdaki Kız nerede çekiliyor? Camdaki Kız konusu ve oyuncuları!

CAMDAKİ KIZ BU AKŞAM KANAL D'DE BAŞLIYOR! (8 NİSAN 2021 PERŞEMBE)

Kanal D ekranlarına bu akşam gelecek olan Camdaki Kız dizisi için geri sayım başladı. İlk bölüm ile ekranlarda yer alacak olan dizi hakkında pek çok detay da belli oldu.

İşte Camdaki Kız konusu, oyuncuları, çekildiği yer ve ilk bölüm özeti..