Camdaki Kız nerede çekiliyor? Camdaki Kız konusu nedir, oyuncuları kimler?

İlk bölümü ile 8 Nisan 2021 Perşembe akşamı Kanal D ekranlarına gelecek olan Camdaki Kız dizisi hakkında merak edilenler araştırılmaya başlandı. Dizinin konusu, oyuncuları, çekildiği yer gibi pek çok detay sorgulanırken, güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici senaryosu ile de tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesini konu alan Camdaki Kız nerede çekiliyor? Camdaki Kız konusu ve oyuncuları!
Kanal D ekranlarına bu akşam gelecek olan Camdaki Kız dizisi için geri sayım başladı. İlk bölüm ile ekranlarda yer alacak olan dizi hakkında pek çok detay da belli oldu.
İşte Camdaki Kız konusu, oyuncuları, çekildiği yer ve ilk bölüm özeti..
CAMDAKİ KIZ KONUSU
Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olan Nalan, Türkiye'nin en büyük oteller zinciri olan Koroğlu'nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğlu'yla evlilik arifesinde bulur. Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.
Camdaki Kız bu akşam başlıyor! İşte Camdaki Kız 1. Bölüm 3. Fragmanı | Video
CAMDAKİ KIZ OYUNCULARI
Burcu Biricik-Nalan
Feyyaz Şerifoğlu-Sedat
Devrim Yakut-Gülcihan
Hande Ataizi-Cana
Feri Baycu Güler-Döndü
Nur Sürer-Feride
Şerif Erol-Adil
Hamza Yazıcı-Tako
Merve Polat-Billur
Nihal Menzil-Hafize
Selma Ergeç-Selen
Tuğrul Tülek-Levent
Tamer Levent-Rafet
CAMDAKİ KIZ HANGİ KİTAPTAN UYARLANDI?
Camdaki Kız dizisi Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlandı.
CAMDAKİ KIZ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Başrollerinde Burcu Biricik ile Devrim Yakut'un oynadığı Camdaki Kız dizisi İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Cihangir ve Taksim Caddesi'nde çekildi.
Camdaki Kız dizisinin geride kalan bütün bölümleri de İstanbul'da gerçekleşecek. Dizinin çekimleri için setin merkezlerinden biri Cihangir semti olacak. Cihangir'de kiralanan bir apartmanda gerçekleşen Camdaki Kız dizisinin çekimlerinin birçoğu Beyoğlu ilçesinde ve Tarlabaşı Bulvarı civarlarında gerçekleşiyor.
CAMDAKİ KIZ İLK BÖLÜM ÖZETİ
Türkiye'nin en büyük oteller zinciri olan Koroğlu'nun şirketinde mimar olarak çalışan Nalan, yumuşak huylu, zeki, sıcakkanlı ve dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğudur. Hayatını varlık, ilgi, alaka içinde geçirmiş, en iyi okullardan dereceyle mezun olmuştur. Dışarıdan bakıldığında kusursuz bir hayatı olan Nalan'ın, herkesten sakladığı bir sırrı vardır…
Diğer yandan Nalan'ın çalıştığı şirketin genç veliahdı Sedat, kendisinden yaşça büyük ve evli bir kadın olan, sosyetik güzel Cana ile uzun yıllardır yasak bir ilişki yaşamaktadır. Şirketin sahibi ve Sedat'ın babası olan Rafet Koroğlu, yıllarca didinip kurduğu Koroğlu imparatorluğunun itibarının, şımarık oğlu Sedat tarafından lekelenmesine izin vermeyecektir. Rafet, Sedat'ı Cana'dan ayırmak için, onu zorla başka biriyle evlendirmeye karar verir.
Ve kader çarkı döner… Sedat ile Nalan'ın yolları kesişir. Hayatı boyunca kendisini babasına ispatlayamamış olan Sedat'ın tek çaresi, daha önce hiç tanımadığı Nalan'la evlenmektir. Peki Sedat, Nalan'ın hayallerindeki "kurtarıcı prens" midir? Çocukluklarından yaralı olan bu ikili, kavuşup, masallardaki gibi bir aşk yaşayabilecek midir? Yoksa onları bugüne kadar hiç hayal etmedikleri bir karanlık mı beklemektedir?