Camdaki Kız dizisinde Nalan karakterini canlandıran Burcu Biricik'in hayatı dizi ile birlikte gündeme geldi. Pek çok dizi, film ve projede yer alan başarılı oyuncu kariyerindeki yükseliş ile sık sık merak ediliyor. Dizide emekli vali olan babası Adil ve emekli edebiyat öğretmeni olan Feride'nin tek çocuğu olan Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli genç bir kadındır. Varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olmuş biridir. Bu kapsamda; Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ünlü oyuncu Burcu Biricik'in kariyeri ve yaşamı!

Kanal D ekranlarına 8 Nisan Perşembe günü ilk bölümü ile gelecek olan Camdaki Kız dizisinde Nalan karakterine hayat verecek isim Burcu Biricik oldu. Dizi ile birlikte Burcu Biricik kimdir, kaç yaşında ve nereli gibi soruların yanıtları da seyirciler tarafından merak edilip araştırılıyor. Burcu Biricik, lisans eğitimini Ege Üniversitesi Arkeoloji bölümünde tamamlamış ve sonrasında oyunculuğa adım atmıştır.

CAMDAKİ KIZ NALAN KİMDİR?

Emekli vali olan babası Adil ve emekli edebiyat öğretmeni olan Feride'nin tek çocuğudur. Sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olmuştur. Şimdi de Türkiye'nin en büyük oteller zinciri olan Koroğlu'nun şirketinde mimar olarak çalışmaktadır. Sıcakkanlı, sevgi dolu, vicdanlı, çalışkan ve yumuşak huyludur. Başta annesi ve babası olmak üzere herkese karşı saygılıdır. Kurallara uyar ve asla aşırıya kaçmaz. Hayatını annesinin yönettiği biçimde yaşamaya alışkındır.