Camdaki Kız’ın Nalan’ı Burcu Biricik kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ünlü oyuncu Burcu Biricik’in kariyeri ve yaşamı!

Kanal D ekranlarına 8 Nisan Perşembe günü ilk bölümü ile gelecek olan Camdaki Kız dizisinde Nalan karakterine hayat verecek isim Burcu Biricik oldu. Dizi ile birlikte Burcu Biricik kimdir, kaç yaşında ve nereli gibi soruların yanıtları da seyirciler tarafından merak edilip araştırılıyor. Burcu Biricik, lisans eğitimini Ege Üniversitesi Arkeoloji bölümünde tamamlamış ve sonrasında oyunculuğa adım atmıştır.
Emekli vali olan babası Adil ve emekli edebiyat öğretmeni olan Feride'nin tek çocuğudur. Sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olmuştur. Şimdi de Türkiye'nin en büyük oteller zinciri olan Koroğlu'nun şirketinde mimar olarak çalışmaktadır. Sıcakkanlı, sevgi dolu, vicdanlı, çalışkan ve yumuşak huyludur. Başta annesi ve babası olmak üzere herkese karşı saygılıdır. Kurallara uyar ve asla aşırıya kaçmaz. Hayatını annesinin yönettiği biçimde yaşamaya alışkındır.
BURCU BİRİCİK KİMDİR?
Burcu Biricik, 4 Mayıs 1989 tarihinde Antalya'nın Elmalı ilçesinde dünyaya geldi. Lise yıllarında katıldığı Tiyatro Festivali'nde ödül alan Burcu Biricik, daha sonra profesyonel anlamda oyuncu olmaya karar verdi.
Lisans eğitimini Ege Üniversitesi Arkeoloji bölümünde tamamlayan Biricik, Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda oyunculuk eğitimi aldı. Burcu Biricik, 2006 yılında Antalya'da düzenlenen Miss Mediterranean güzellik yarışmasında Akdeniz Kraliçesi seçildi.
Burcu Biricik, televizyonda ilk kez 2007 yılında Show TV'de yayımlanan 'Maçolar' dizisindeki yan rolüyle yer aldı. Daha sonra 'Toprağın Günlüğü' kısa filmini çeken Burcu Biricik, Kanal D'de 2011 yılında yayımlanan 'Artiz Mektebi' adlı oyunculuk yarışmasına katıldı ve burada birinciliği Alican Aytekin ile paylaştı.
Burcu Biricik, 2011'de 'Muhteşem Yüzyıl' ve 2012'de 'Ustura Kemal' dizilerinde küçük roller aldı. 2012 yılında 'Düşman Kardeşler' dizisinde Derya adlı Trakyalı bir kızı canlandırtan sonra 2013 yılında TRT 1'de yayınlanan 'Beni Böyle Sev' dizisindeki rolüyle izleyiciden beğeni topladı. Burcu Biricik'in ilk dijital dizi denemesi, çekimleri 2020'de tamamlanan 'Fatma' adlı Netflix dizisi oldu.
BURCU BİRİCİK'İN ROL ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER:
2021 - Kırmızı Oda (Boncuk) (TV Dizisi)
2019 – Kuzgun (Dila) (TV Dizisi)
2019 – Çiçero (Ajan) (Sinema Filmi)
2018 – Her Şey Seninle Güzel (Deniz) (Sinema Filmi)
2018 – 8. Gün (Bahar)(TV Dizisi)
2016 – Çok Uzak Fazla Yakın (Aslı) (Sinema Filmi)
2016 – Hayat Şarkısı (Hülya) (TV Dizisi)
2014 – Şeref Meselesi (Kübra Güngör) (TV Dizisi)
2014 – Ulan İstanbul (Kübra) (TV Dizisi)
2014 – Bana Masal Anlatma (Ezgi) (Sinema Filmi)
2013 – Kedi Özledi (Lale) (Sinema Filmi)
2013 – İnanç Odası (Kurban) (Sinema Filmi)
2013 – Beni Böyle Sev (Seda) (TV Dizisi)
2012 – Düşman Kardeşler (Derya) (TV Dizisi)
2012 – Ustura Kemal (TV Dizisi)
2011 – Muhteşem Yüzyıl (Cariye) (TV Dizisi)
2007 – Maçolar (TV Dizisi)