Camdaki Kız’ın Sedat’ı Feyyaz Şerifoğlu kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Feyyaz Şerifoğlu hakkında bilinmeyenler!

Camdaki Kız dizisinde Sedat rolünü canlandıran Feyyaz Şerifoğlu kimdir sorusunun yanıtı hakkında sorgulamalar başladı. Koroğlu ailesinin en küçük oğlu olan, annesi tarafından el bebek gül bebek büyütülen ve şımarık bir karakter olan Sedat'a hayat verecek isim Feyyaz Şerifoğlu, 1 Ocak 1991 Rize doğumludur. Lise eğitiminin ardından Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tekstil Mühendisliği'nden mezun olmuştur. Feyyaz Şerifoğlu'nun ilk ekran deneyimi ise 2013 yılında katıldığı O Ses Türkiye yarışmasıdır.

8 Nisan Perşembe bu akşam Kanal D ekranlarına Camdaki Kız dizisi ilk bölümü ile gelecek. Dizinin başrol oyuncuları arasında Feyyaz Şerifoğlu da yer alıyor. Daha önceleri Kırmızı Oda dizisinde Burcu Biricik ile rol alan isim şimdi yine aynı isimle Camdaki Kız dizisinde rol alacak. Bu bakımdan; Feyyaz Şerifoğlu kimdir sorusunun yanıtı, medya gündemini takip edenler tarafından sorgulanıyor. Feyyaz Şerifoğlu, O Ses Türkiye yarışmasına katılmış, "İnci Tanem" şarkısını seslendirerek tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarmış ve 2014 yılında Enbe Orkestrası ile kariyer yolcuğuna başlamıştır.

CAMDAKİ KIZ SEDAT KİMDİR?

Koroğlu ailesinin küçük oğludur. Babası tarafından "bir baltaya sap olamamakla" suçlanır. Annesi onu el bebek gül bebek büyüttüğü için rahata alışkındır, şımarıktır. Ama özünde sevgi dolu, kalbi kırık bir çocuktur. Babasına kendisini nasıl kanıtlayacağını bilememektedir. Babası tarafından evliliğe zorlanır ve kader karşısına Nalan'ı çıkarır.