Camdaki Kız’ın Sedat’ı Feyyaz Şerifoğlu kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Feyyaz Şerifoğlu hakkında bilinmeyenler!

8 Nisan Perşembe bu akşam Kanal D ekranlarına Camdaki Kız dizisi ilk bölümü ile gelecek. Dizinin başrol oyuncuları arasında Feyyaz Şerifoğlu da yer alıyor. Daha önceleri Kırmızı Oda dizisinde Burcu Biricik ile rol alan isim şimdi yine aynı isimle Camdaki Kız dizisinde rol alacak. Bu bakımdan; Feyyaz Şerifoğlu kimdir sorusunun yanıtı, medya gündemini takip edenler tarafından sorgulanıyor. Feyyaz Şerifoğlu, O Ses Türkiye yarışmasına katılmış, "İnci Tanem" şarkısını seslendirerek tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarmış ve 2014 yılında Enbe Orkestrası ile kariyer yolcuğuna başlamıştır.
Koroğlu ailesinin küçük oğludur. Babası tarafından "bir baltaya sap olamamakla" suçlanır. Annesi onu el bebek gül bebek büyüttüğü için rahata alışkındır, şımarıktır. Ama özünde sevgi dolu, kalbi kırık bir çocuktur. Babasına kendisini nasıl kanıtlayacağını bilememektedir. Babası tarafından evliliğe zorlanır ve kader karşısına Nalan'ı çıkarır.
FEYYAZ ŞERİFOĞLU KİMDİR?
1 Ocak 1991'de Rize'de doğan Feyyaz Şerefoğlu, lise eğitiminin ardından Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Tekstil Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Müzik hayatına anneannesi vesilesiyle başlayan Feyyaz Şerifoğlu, ilk ekran deneyimini 2013'te katıldığı O Ses Türkiye yarışmasıyla yaşadı.
İnci Tanem şarkısını seslendiren Feyyaz Şerifoğlu, Gökhan Özoğuz, Murat Boz ve Ebru Gündeş'i döndürmeyi başardı. Yarışmanın ardından hayatı değişen Feyyaz Şerifoğlu, ünlü sanatçı Ajda Pekkan'ın vokalistliğini yapmaya başladı.
Feyyaz Şerifoğlu, 2014'te Behzat Gerçeker öncülüğünde ENBE orkestrası ile kariyerine devam etti. Daha sonra da birçok ünlü sanatçıyla sahnede yer alan Feyyaz Şerifoğlu, ilerleyen süreçte kurumsal markaların reklam çekimlerinde yer aldı.
2019'da Huawei reklamında oynayan Feyyaz Şerifoğlu, Ajda Pekkan'ın da destek olduğu Gidene isimli ilk single çalışması ile 18 Aralık 2019'da müzik piyasasına giriş yaptı. Ajda Pekkan, her zaman kendisine destek olacağına söyledi. Şarkısı bir milyon izlenmeye ulaşınca Ajda Pekkan, Feyyaz Şerifoğlu'nu evine davet etti ve onun için pasta kesti.
Sesi kadar yakışıklılığıyla da büyük ilgi toplayan Feyyaz Şerifoğlu, Vitra'nın reklam yüzü oldu. 2020'de ise ilk dizi oyunculuk deneyimini TV8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizisiyle yaşayan Feyyaz Şerifoğlu, dizide Can karakterine hayat verdi.
Kırmızı Oda'da Binnur Kaya, Meriç Aral, Burcu Biricik, Burak Sevinç ve Tülin Özer gibi isimlerle oynama fırsatı bulan Feyyaz Şerifoğlu, Camdaki Kız dizisinde Burcu Biricik ile başrolü üstlendi. Camdaki Kız dizisinde Sedat'a hayat veren Feyyaz Şerifoğlu, 1,75 boyunda, 73 kilo ve balık burcudur.