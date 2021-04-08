Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Medya Haberleri Camdaki Kız’ın Sedat’ı Feyyaz Şerifoğlu kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Feyyaz Şerifoğlu hakkında bilinmeyenler!
Giriş Tarihi: 8.4.2021 16:19

’ın ’ı kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Feyyaz Şerifoğlu hakkında bilinmeyenler!

Camdaki Kız’ın Sedat’ı Feyyaz Şerifoğlu kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Feyyaz Şerifoğlu hakkında bilinmeyenler!

dizisinde rolünü canlandıran kimdir sorusunun yanıtı hakkında sorgulamalar başladı. Koroğlu ailesinin en küçük oğlu olan, annesi tarafından el bebek gül bebek büyütülen ve şımarık bir karakter olan Sedat'a hayat verecek isim Feyyaz Şerifoğlu, 1 Ocak 1991 Rize doğumludur. Lise eğitiminin ardından Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tekstil Mühendisliği'nden mezun olmuştur. Feyyaz Şerifoğlu'nun ilk ekran deneyimi ise 2013 yılında katıldığı O Ses Türkiye yarışmasıdır.

8 Nisan Perşembe bu akşam Kanal D ekranlarına dizisi ilk bölümü ile gelecek. Dizinin başrol oyuncuları arasında da yer alıyor. Daha önceleri Kırmızı Oda dizisinde Burcu Biricik ile rol alan isim şimdi yine aynı isimle Camdaki Kız dizisinde rol alacak. Bu bakımdan; sorusunun yanıtı, medya gündemini takip edenler tarafından sorgulanıyor. Feyyaz Şerifoğlu, O Ses Türkiye yarışmasına katılmış, "İnci Tanem" şarkısını seslendirerek tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarmış ve 2014 yılında Enbe Orkestrası ile kariyer yolcuğuna başlamıştır.

CAMDAKİ KIZ SEDAT KİMDİR?

Koroğlu ailesinin küçük oğludur. Babası tarafından "bir baltaya sap olamamakla" suçlanır. Annesi onu el bebek gül bebek büyüttüğü için rahata alışkındır, şımarıktır. Ama özünde sevgi dolu, kalbi kırık bir çocuktur. Babasına kendisini nasıl kanıtlayacağını bilememektedir. Babası tarafından evliliğe zorlanır ve kader karşısına Nalan'ı çıkarır.

Camdaki Kız’ın Sedat’ı Feyyaz Şerifoğlu kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Feyyaz Şerifoğlu hakkında bilinmeyenler!

FEYYAZ ŞERİFOĞLU KİMDİR?

1 Ocak 1991'de Rize'de doğan Feyyaz Şerefoğlu, lise eğitiminin ardından Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Tekstil Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Müzik hayatına anneannesi vesilesiyle başlayan , ilk ekran deneyimini 2013'te katıldığı O Ses Türkiye yarışmasıyla yaşadı.

İnci Tanem şarkısını seslendiren Feyyaz Şerifoğlu, Gökhan Özoğuz, Murat Boz ve Ebru Gündeş'i döndürmeyi başardı. Yarışmanın ardından hayatı değişen Feyyaz Şerifoğlu, ünlü sanatçı Ajda Pekkan'ın vokalistliğini yapmaya başladı.

Camdaki Kız’ın Sedat’ı Feyyaz Şerifoğlu kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Feyyaz Şerifoğlu hakkında bilinmeyenler!

, 2014'te Behzat Gerçeker öncülüğünde ENBE orkestrası ile kariyerine devam etti. Daha sonra da birçok ünlü sanatçıyla sahnede yer alan Feyyaz Şerifoğlu, ilerleyen süreçte kurumsal markaların reklam çekimlerinde yer aldı.

2019'da Huawei reklamında oynayan Feyyaz Şerifoğlu, Ajda Pekkan'ın da destek olduğu Gidene isimli ilk single çalışması ile 18 Aralık 2019'da müzik piyasasına giriş yaptı. Ajda Pekkan, her zaman kendisine destek olacağına söyledi. Şarkısı bir milyon izlenmeye ulaşınca Ajda Pekkan, Feyyaz Şerifoğlu'nu evine davet etti ve onun için pasta kesti.

Camdaki Kız’ın Sedat’ı Feyyaz Şerifoğlu kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Feyyaz Şerifoğlu hakkında bilinmeyenler!

Sesi kadar yakışıklılığıyla da büyük ilgi toplayan , Vitra'nın reklam yüzü oldu. 2020'de ise ilk dizi oyunculuk deneyimini TV8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizisiyle yaşayan Feyyaz Şerifoğlu, dizide Can karakterine hayat verdi.

Camdaki Kız’ın Sedat’ı Feyyaz Şerifoğlu kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Feyyaz Şerifoğlu hakkında bilinmeyenler!

Kırmızı Oda'da Binnur Kaya, Meriç Aral, Burcu Biricik, Burak Sevinç ve Tülin Özer gibi isimlerle oynama fırsatı bulan , dizisinde Burcu Biricik ile başrolü üstlendi. Camdaki Kız dizisinde 'a hayat veren Feyyaz Şerifoğlu, 1,75 boyunda, 73 kilo ve balık burcudur.

ARKADAŞINA GÖNDER
Camdaki Kız’ın Sedat’ı Feyyaz Şerifoğlu kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Feyyaz Şerifoğlu hakkında bilinmeyenler!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA